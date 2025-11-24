Эта экскурсия для тех кто любит побольше, подольше, не забыв «где-нибудь бы перекусить». Кто в городе всего один день и хочет увидеть максимум интересного за это время.
Описание экскурсии
Главное в Нижнем за один день Эта экскурсия создана для истинных ценителей, для тех, кто стремится объять необъятное и жаждет впечатлений сполна, не забыв при этом и о приятной возможности перекусить в уютном месте. Для гостей, у которых в распоряжении всего один день на знакомство с городом, а потому — непременно «так, чтобы уж наверняка!». Таким ответом на ваши пожелания и станет наш большой однодневный формат: гармоничное сочетание пешеходных прогулок и автомобильного маршрута, дополненное неторопливым обедом. Это путешествие, в котором вы увидите всё самое главное и прочувствуете подлинный дух Нижнего Новгорода. Важная информация:
Экскурсия может быть в двух вариантах — продолжительностью 7 часов и 9 часов, включая время на обед • При посещении храмов дамам необходимы косынки на голову • Приветствуются любые варианты: встреча с ЖД вокзала или аэропорта • Возможно включение в программу музеев и заездов в памятные места детства, и т. д.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Весь исторический Нижний Новгород
- Включая территорию Кремля
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель или квартира в Нижнем Новгороде
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.