Главное в Нижнем за один день Эта экскурсия создана для истинных ценителей, для тех, кто стремится объять необъятное и жаждет впечатлений сполна, не забыв при этом и о приятной возможности перекусить в уютном месте. Для гостей, у которых в распоряжении всего один день на знакомство с городом, а потому — непременно «так, чтобы уж наверняка!». Таким ответом на ваши пожелания и станет наш большой однодневный формат: гармоничное сочетание пешеходных прогулок и автомобильного маршрута, дополненное неторопливым обедом. Это путешествие, в котором вы увидите всё самое главное и прочувствуете подлинный дух Нижнего Новгорода. Важная информация:

Экскурсия может быть в двух вариантах — продолжительностью 7 часов и 9 часов, включая время на обед • При посещении храмов дамам необходимы косынки на голову • Приветствуются любые варианты: встреча с ЖД вокзала или аэропорта • Возможно включение в программу музеев и заездов в памятные места детства, и т. д.