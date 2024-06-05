О Ольга По Нижнему Новгороду на автомобиле Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!

Е Елена Нижний Новгород с нуля Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше

О Ольга Нижний Новгород - первое знакомство Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!

А Анна Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода читать дальше отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное! 6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,

Е Евгения Нижний Новгород - первое знакомство Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем

В Валерия По Нижнему Новгороду на автомобиле читать дальше ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую. Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать

И Игорь Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.

К Кира По Нижнему Новгороду на автомобиле Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!

М Михаил Мистика и история Нижнего Новгорода Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!