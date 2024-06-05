Обзорные и познавательные экскурсии Нижнего Новгорода

Найдено 72 экскурсии в категории «Обзорные» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
«Экскурсия обзорно-развлекательная, она познакомит вас с главными страницами истории города»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
201 отзыв
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
«Знакомство с Нижним Новгородом»
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Концентрированный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
«Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре»
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«А на площади Народного единства познакомитесь с историей нижегородского ополчения и жизнью бурлаков»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«На улице Ильинской вы познакомитесь с купеческим бытом XIX-XX вв»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«А еще я подскажу, как можно самостоятельно продолжить знакомство с Нижним Новгородом»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288 за всё до 4 чел.
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
«Это прогулка-свидание с Нижним Новгородом: будут страницы истории и особенности архитектуры, главные достопримечательности и дивные виды, тайные знания культурной жизни столицы Поволжья и современный взгляд на город»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
«Возможно изменение маршрута или замена на пешеходную часть обзорной экскурсии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
«А также рассмотрите с обзорной площадки Нижегородскую ярмарку, крупнейшее торжище России и Европы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Также вы обязательно познакомитесь со старейшим храмом города — Михайло-Архангельским собором»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
«Взрослых ждёт классическая обзорная экскурсия»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
«Гуляя по историческому центру, вы узнаете о зарождении и развитии Нижнего Новгорода, а также познакомитесь с его знаковыми памятниками»
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600 за всё до 4 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
28 отзывов
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
«Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия познакомит вас с древним городом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Без неспешной прогулки по Большой Покровской улице знакомство с Нижним Новгородом будет неполноценным»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
«Прогулка будет включать элементы обзорной экскурсии и подходит для тех, кто первый раз посещает Нижний Новгород»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340 за всё до 12 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Вы побываете на трех обзорных площадках с потрясающими видами на Стрелку Оки и Волги и Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«Данная обзорная прогулка — для путешественников, желающих совершить свое первое знакомство с Нижним Новгородом — включает посещение основных достопримечательностей-брендов и видовых точек Нижнего Новгорода»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
Нижегородские этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
«Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200 за всё до 3 чел.
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«В Кафедральном соборе Александра Невского вы познакомитесь с удивительной историей его создания и впечатлитесь шестиэтажным липовым иконостасом и коллекцией икон Богородиц»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800 за всё до 10 чел.
По Нижнему Новгороду на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Вы оцените в блеске ночной иллюминации главные достопримечательности города: площадь Минина и Пожарского, Чкаловскую лестницу, Стрелку, Кремль, Верхне-Волжскую набережную и здание ярмарки»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900 за всё до 6 чел.
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
«Знакомство с городом в необычном формате»
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000 за человека
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород - город героев
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
«А если это ваш первый визит, то обзорная экскурсия вам не понадобится — ведь мы успеем увидеть всё самое главное»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500 за всё до 6 чел.
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
701 отзыв
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«Обзорная экскурсия • Мы проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
3076 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
«Что вас ожидает на экскурсии:• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит Вас с историей города, основанного почти восемь веков назад»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
760 отзывов
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
«Кремль и Кремлевский бульвар, Ярмарочный дом и Благовещенский мужской монастырь — рассмотрите главные достопримечательности Нижнего Новгорода под покровом ночи»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональнаяСпасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
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    ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую.

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • К
    Кира
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
  2. Мистика и история Нижнего Новгорода
  3. По Нижнему Новгороду на автомобиле
  4. Нижний Новгород сквозь века
  5. Концентрированный Нижний
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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Изучение достопримечательностей города Нижнего Новгорода нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нижнем Новгороде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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