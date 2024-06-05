1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
«Экскурсия обзорно-развлекательная, она познакомит вас с главными страницами истории города»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
«Знакомство с Нижним Новгородом»
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
«Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре»
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«А на площади Народного единства познакомитесь с историей нижегородского ополчения и жизнью бурлаков»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«На улице Ильинской вы познакомитесь с купеческим бытом XIX-XX вв»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«А еще я подскажу, как можно самостоятельно продолжить знакомство с Нижним Новгородом»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
«Это прогулка-свидание с Нижним Новгородом: будут страницы истории и особенности архитектуры, главные достопримечательности и дивные виды, тайные знания культурной жизни столицы Поволжья и современный взгляд на город»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
«Возможно изменение маршрута или замена на пешеходную часть обзорной экскурсии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
«А также рассмотрите с обзорной площадки Нижегородскую ярмарку, крупнейшее торжище России и Европы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Также вы обязательно познакомитесь со старейшим храмом города — Михайло-Архангельским собором»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
«Взрослых ждёт классическая обзорная экскурсия»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
«Гуляя по историческому центру, вы узнаете о зарождении и развитии Нижнего Новгорода, а также познакомитесь с его знаковыми памятниками»
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
«Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия познакомит вас с древним городом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Без неспешной прогулки по Большой Покровской улице знакомство с Нижним Новгородом будет неполноценным»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
«Прогулка будет включать элементы обзорной экскурсии и подходит для тех, кто первый раз посещает Нижний Новгород»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340₽ за всё до 12 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Вы побываете на трех обзорных площадках с потрясающими видами на Стрелку Оки и Волги и Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«Данная обзорная прогулка — для путешественников, желающих совершить свое первое знакомство с Нижним Новгородом — включает посещение основных достопримечательностей-брендов и видовых точек Нижнего Новгорода»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
«Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«В Кафедральном соборе Александра Невского вы познакомитесь с удивительной историей его создания и впечатлитесь шестиэтажным липовым иконостасом и коллекцией икон Богородиц»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Вы оцените в блеске ночной иллюминации главные достопримечательности города: площадь Минина и Пожарского, Чкаловскую лестницу, Стрелку, Кремль, Верхне-Волжскую набережную и здание ярмарки»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
«Знакомство с городом в необычном формате»
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
«А если это ваш первый визит, то обзорная экскурсия вам не понадобится — ведь мы успеем увидеть всё самое главное»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«Обзорная экскурсия • Мы проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
«Что вас ожидает на экскурсии:• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит Вас с историей города, основанного почти восемь веков назад»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
«Кремль и Кремлевский бульвар, Ярмарочный дом и Благовещенский мужской монастырь — рассмотрите главные достопримечательности Нижнего Новгорода под покровом ночи»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ВВалерия4 июня 2024Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ККира3 июня 2024Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
- ГГалина3 июня 2024Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Обзорные»
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