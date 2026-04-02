Наталья Ваш гид в Нижнем Новгороде Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 14 отзывов 2 часа 1-8 человек Пешком

Описание экскурсии Говорят, в XIX веке душа Нижнего Новгорода билась именно здесь — на огромном пространстве у слияния двух рек. Место, которое называли «карманом России», ждет вас. А проводником станет купчиха Наталья Николаевна — дама энергичная, сведущая в коммерции и обожающая светские беседы. Мы начнем у Главного ярмарочного дома, где когда-то кипели торговля и веселье. Вы рассмотрите его причудливый декор, башни и арки, а Наталья Николаевна расскажет, как этот сказочный терем становился центром притяжения для тысяч купцов и авантюристов со всего света. Вас ждет увлекательный рассказ о: торговых рядах и удивительных ярмарочных товарах; купеческом быте: как работали (и гуляли!) посетители ярмарки, во что верили и чего боялись самые богатые люди города. Вы также увидите изящный Староярмарочный собор, где когда-то молились купцы. А на Стрелке — у слияния Волги и Оки, откуда открывается дух захватывающая панорама, — нас встретит величественный собор Александра Невского. Завершим прогулку там, где Волга встречается с Окой. На широком просторе Стрелки вы не только насладитесь панорамой, но и почувствуете настоящий размах нижегородской истории.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Александра Невского

Стрелка - место слияния Волги и Оки

Главный ярмарочный дом

Староярмарочный собор Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Совнаркомовская, 13 Завершение: Стрелка, 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 14 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 14 4 – 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Б Бахтина Экскурсия очень понравилась. Погода была чудесная. Ночной город завораживает. Наталья- великолепный гид. Узнали много нового и отлично провели время и нижегородцы и гости города. Только одна проблема. Когда хочешь написать хороший отзыв, начинаешь ставить звезды, а программа после одной звезды, сразу его публикует и отзыв получается негативным. Прошу отработать этот момент. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Е Екатерина Очень понравилась экскурсия! Был пасмурный день, прохладно, но гид Наталья с таким позитивным настроем вела экскурсию, что чувствовалось тепло и радость 🤗 Узнали много интересного про Нижегородскую ярмарку, заходили в прекрасные храмы, любовались видом на город со Стрелки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет М Мария Чудесная экскурсия - погружение в историю ярмарочной жизни вместе с гидом Натальей, эрудированным, интересным рассказчиком. Рекомендуем всем, но особенно таким, как мы, впервые оказавшимся в этом чудесном городе. Всегда приятно общаться с человеком, влюбленным в свой город. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет О Ольга Наталья - потрясающий рассказчик! Узнала столько интересного о традициях Масленичной недели. Виды на Стрелке просто великолепны. Очень атмосферно и познавательно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Артем Интересно, динамично, красиво. Узнал про смысл сжигания чучела, архитектура ярмарочного комплекса поражает. Гид отвечала на все вопросы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет С Станислав Отличная экскурсия, чтобы почувствовать дух русской Масленицы. Особенно впечатлил собор на Стрелке и история о купеческих обычаях Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 8 отзывов