Приглашаем вас побывать в самом сердце Нижегородской ярмарки.
Описание экскурсииГоворят, в XIX веке душа Нижнего Новгорода билась именно здесь — на огромном пространстве у слияния двух рек. Место, которое называли «карманом России», ждет вас. А проводником станет купчиха Наталья Николаевна — дама энергичная, сведущая в коммерции и обожающая светские беседы. Мы начнем у Главного ярмарочного дома, где когда-то кипели торговля и веселье. Вы рассмотрите его причудливый декор, башни и арки, а Наталья Николаевна расскажет, как этот сказочный терем становился центром притяжения для тысяч купцов и авантюристов со всего света. Вас ждет увлекательный рассказ о: торговых рядах и удивительных ярмарочных товарах; купеческом быте: как работали (и гуляли!) посетители ярмарки, во что верили и чего боялись самые богатые люди города. Вы также увидите изящный Староярмарочный собор, где когда-то молились купцы. А на Стрелке — у слияния Волги и Оки, откуда открывается дух захватывающая панорама, — нас встретит величественный собор Александра Невского. Завершим прогулку там, где Волга встречается с Окой. На широком просторе Стрелки вы не только насладитесь панорамой, но и почувствуете настоящий размах нижегородской истории.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Александра Невского
- Стрелка - место слияния Волги и Оки
- Главный ярмарочный дом
- Староярмарочный собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Совнаркомовская, 13
Завершение: Стрелка, 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Экскурсия очень понравилась. Погода была чудесная. Ночной город завораживает. Наталья- великолепный гид. Узнали много нового и отлично провели время и нижегородцы и гости города. Только одна проблема. Когда хочешь написать хороший отзыв, начинаешь ставить звезды, а программа после одной звезды, сразу его публикует и отзыв получается негативным. Прошу отработать этот момент.
Е
Очень понравилась экскурсия! Был пасмурный день, прохладно, но гид Наталья с таким позитивным настроем вела экскурсию, что чувствовалось тепло и радость 🤗 Узнали много интересного про Нижегородскую ярмарку, заходили в прекрасные храмы, любовались видом на город со Стрелки.
М
Чудесная экскурсия - погружение в историю ярмарочной жизни вместе с гидом Натальей, эрудированным, интересным рассказчиком. Рекомендуем всем, но особенно таким, как мы, впервые оказавшимся в этом чудесном городе. Всегда приятно общаться с человеком, влюбленным в свой город.
О
Наталья - потрясающий рассказчик! Узнала столько интересного о традициях Масленичной недели. Виды на Стрелке просто великолепны. Очень атмосферно и познавательно
А
Интересно, динамично, красиво. Узнал про смысл сжигания чучела, архитектура ярмарочного комплекса поражает. Гид отвечала на все вопросы
С
Отличная экскурсия, чтобы почувствовать дух русской Масленицы. Особенно впечатлил собор на Стрелке и история о купеческих обычаях
