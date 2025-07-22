Мои заказы

Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+

Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Аудиоспектакль без гида предлагает уникальную возможность пройтись по историческим улицам Нижнего Новгорода, погрузившись в купеческий быт начала 20 века. Вы услышите голоса актёров, которые расскажут о жизни купца Ивана Гордеевича,
его семье и окружении.

Увлекательные истории о Рождественской улице и Миллионке, байки о купеческих династиях и легенды Строгановской церкви оживят прошлое и позволят почувствовать атмосферу того времени. Экскурсия интересна для всех, кто хочет узнать больше о роли купечества в истории России

5
16 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный формат аудиоспектакля
  • 📜 Исторические факты и байки
  • 🏛 Прогулка по старинным улицам
  • 🎭 Актёрское исполнение и звуковое сопровождение
  • 🔍 Интересные персонажи и сюжеты
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+© Светлана
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+© Светлана
Что можно увидеть

  • Рождественская улица
  • Миллионка
  • Строгановская церковь

Описание аудиогида

Как проходит экскурсия

Это аудиоспектакль без участия гида — маршрут можно начать в любое время и пройти в своём темпе. За погружение в атмосферу начала 20 века отвечают голоса актёров и звуковое сопровождение. Только представьте: вместе с купцом Иваном Гордеевичем вы словно позавтракаете в его доме, примете участие в торговых сделках, обменяетесь новостями и слухами, посетите биржу, трактир, бани и закажете ужин в ресторане!

Что вас ожидает

Во время прогулки по окрестностям Рождественской улицы и Миллионки вас будут незримо сопровождать несколько действующих лиц аудиоспектакля: дочь купца, его работница, продавец лавки, работник гостиницы, другие купцы — а также:

  • Непередаваемая атмосфера прошлого
  • Факты о купечестве, его обычаях и традициях
  • Истории знаменитых домов Рождественской и Миллионки
  • Байки о знаменитых купеческих династиях
  • Атмосфера самых популярных рынков.
  • Легенды Строгановской церкви
  • Сплетни злачных мест и публичных домов

Шаг за шагом вы погрузитесь в мини-сюжеты из жизни купца Ивана Гордеевича, которые пересекаются с историей города. Выясните, какие секреты он прятал за своим нежным характером и драматичными сделками. И узнаете:

  • Какие крылатые фразы подарили нам купцы
  • Кто такие голубчики и золоторотцы
  • Как боролись с тараканами в 19 веке
  • Почему малинка — совсем не ягода
  • О чем писали газеты в 19 веке
  • Стоит ли искать в магазинах постный сахар
  • Как призраки боролись за права бедняков
  • Как простая девушка заработала 30 млн рублей на наши деньги
  • Какими пикантными сюжетами промышлял основоположник документального фото

Все факты, которые легли в основу повествования, прошли тщательную проверку на достоверность. В аудиоспектакле использованы: архивные материалы, заметки из газет 19-20 веков, книги Гацизского, Гиляровского, Горького, Мельникова, Храмцовского.

Организационные детали

  • Это самостоятельный формат экскурсии. Для прохождения маршрута понадобятся наушники и смартфон, доступ к интернету и Telegram. Если захотите, я заранее пришлю вам электронную карту маршрута
  • Для оплаты экскурсии я пришлю вам российский номер телефона, по которому можно сделать перевод в предлагаемые банки
  • После внесения полной стоимости вы получите персональную ссылку. Срок действия ссылки — 3 дня
  • Аудиоспектакль интересен для всех, но это не просто увеселительная прогулка. Он содержит много исторической информации и приглашает к размышлениям о роли купечества в истории России. Пожалуйста, учитывайте это перед бронированием экскурсии
  • Также обратите внимание на возрастное ограничение 18+

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 436 туристов
Педагог и маркетолог по образованию, путешественник по жизни. Посетила 35 стран. Теперь делюсь своим опытом. С 2015 года занимаюсь организаций квестов. А в 2024 году начала создавать аудиогиды, потому что
читать дальше

сама в любой стране пользуюсь ими. Всё, что нужно, это наушники и желание прогуляться по городу. Можно начать свое путешествие в любое время и даже разделить его на несколько дней. Это идеальный вариант для тех, кто ценит свободу. И главное: контент для аудиогида создается тщательно и кропотливо, чтобы вы могли получить интересную историческую информацию и узнать уникальные житейские истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
5
16
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Наталья)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Наталья)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Наталья)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Наталья)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Ирина)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+ (Александра)
Н
Наталия
22 июл 2025
Потрясающая вещь! С удовольствием прошли весь маршрут вечером и утром переслушивала еще раз. Тонкие экскурсионные детали переплетаются с аудиоспектаклем, что помогает погрузиться в атмосферу древнего Нижнего Новгорода. Можно пройти в своем темпе, если нужно поставить на паузу, затем возобновить прослушивание. Рекомендую!
Дата посещения: 19 июля 2025
Антонина
Антонина
26 окт 2025
Первый раз использовали такой формат. Довольно занимательно. Интересные факты, узнали много интересного в том числе о памятниках на главных улицах. Единственно, что подвела мобильная связь (блокировка 4G в центре города),
читать дальше

пришлось искать места в вай-фаем для загрузки информации. И возможно для нас маловато "пешего хода" так как привыкли много передвигаться, но это скорее более индивидуальная особенность. 100% заявленная информация с полученной. Время проведено с интересом.

Ирина
Ирина
15 сен 2025
Первый раз вижу такой формат и хотела бы, чтобы таких экскурсий было больше! В своём темпе изучили весь центр Нижнего Новгорода, с великолепным живым рассказом и огромным множеством интересных фактов, спасибо!
Л
Лидия
12 сен 2025
Для меня это оказался самый оптимальный вариант экскурсии-прогулки по городу. В своем темпе, с удобными переходами между локациями, интересная информация. Два часа прошли неспешно и интересно.
Благодарю Светлану за интересную подачу материала.
Г
Галина
30 июл 2025
Искали экскурсии в Нижнем Новгороде и нашли такой необычный формат. Нам очень понравилось!

Мы не торопясь прошлись по городу вместе с Иваном Гордеевичем, сделали перерыв на посиделки в кафе. Отдыхали на
читать дальше

скамейках, качались на качелях, слушая истории о былых временах. Узнали много интересного. Более того, аудиоспектакль вдохновил нас на то, чтобы и самим забредать в подворотни и закоулки и обращать внимание на интересные детали, которых в городе полно.

Горячо рекомендую! Это - отличный способ поближе познакомиться с Нижним Новгородом!

Л
Леванова
15 июл 2025
Попробовали с мужем новый формат экскурсии. Нам очень понравилось. На сайте бронируешь, потом в телеграмм приходит ссылка на оплату и экскурсию. После оплаты приходит пароль. По-мимо аудио, экскурсия сопровождается схемами
читать дальше

движения, современными фотографиями зданий, что помогает ориентироваться и прошлыми, что дает представление как было. Все понятно. Ссылка действует 5 дней. Удобно, что экскурсию можно останавливать в любой момент. Захотели кофейку попить или пива - остановили, потом дальше пошли в своем темпе. Очень удобно. Еще мне понравилось, что попутно рассказывается не только о том, что видишь, но и уклад жизни, особенности того времени. Нам с мужем понравилось. Спасибо Светлане за насыщенную, познавательную, хорошо составленную и интересно рассказанную экскурсию, а вернее исторический аудиоспектакль.

Е
Екатерина
11 июл 2025
Очень понравился формат экскурсии. Есть возможность гулять в удобном темпе с интересным рассказом в ухе. Иногда мы, правда, умудрялись слегка сбиться с пути (но всегда следующий кусочек рассказа помогал сориентироваться).
Н
Наталья
4 июл 2025
Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик!
Очень рекомендую!
Из двух часов гуляла 4.
Спасибо Светлане огромное! 🤗
Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик!Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик!Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик!Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик!
Е
Екатерина
30 июн 2025
Занимательная экскурсия в нестандартном формате. Много интересных историй и фактов изложенных в форме аудиоспектакля. Удобно,что можно слушать и смотреть с удобной для слушателя скоростью.
Екатерина
Екатерина
30 июн 2025
Всё понравилось! Спасибо за интересное развлечение. Особенно понравилась улица Миллионка
И
Ирина
15 июн 2025
Замечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайти в кафе, отдохнуть в парке и сделать множество фото. Очень приятный голос у рассказчицы, увлекательная история, а благодаря голосам героев, ощущаешь себя частью этой истории. Спасибо огромное. Мы очень рады, что выбрали именно вас🫶
Замечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайтиЗамечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайти
Ксения
Ксения
12 июн 2025
Мой первый опыт с аудиогидом и очень удачный! Маршрут интересный, персонажи и цитаты добавляют живости. Саетлана тщательно подоьрала материал. А главное: можно пройти маршрут в своем темпе. Сделать перерыв на
читать дальше

обед, посидеть в тенечке или зайти в заинтересовавший магазин. Просто ставишь аудио на паузу и никого не задерживаешь. В результате у меня прогулка заняла три с небольшим часа. Для разнообразия буду теперь брать и такие аудио.

Е
Елизавета
18 мая 2025
Квест мне понравился, маршрут понятен, подача материала интересная! Для одиночного путешественника просто находка.
Александра
Александра
6 мая 2025
Очень классный опыт самостоятельной прогулки!

Экскурсия по формату напоминает аудиогид, но за счёт театрализованных вставок со словами персонажей история "оживает" и воспринимается намного ярче, легче и интереснее:)

Рассказ ведёт по главным местам
читать дальше

центра Нижнего, повествует не только о жизни купечества и героев спектакля, но и об истории города в целом, что было очень интересно и полезно (я в НН побывала впервые и многого не знала). Много фактов, имен, газетных вырезок — и всё это в итоге дает весьма цельное представление о жизни города в прошлом. А пикантные подробности не дают заскучать)

Можно выбрать видео или аудио формат — я выбрала видео и не пожалела, так как удалось посмотреть на архивные фотографии тех мест, по которым шла.
Очень рекомендую такой формат прогулки: в погожий день можно провести 2-3 часа с удовольствием и с пользой)

Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!Очень классный опыт самостоятельной прогулки!
В
Вадим
25 апр 2025
Отличный маршрут, интересная подача материала. Рекомендую для тех, кто хочет необычных эмоций и привычные экскурсии с гидом не удивляют

