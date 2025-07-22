Аудиоспектакль без гида предлагает уникальную возможность пройтись по историческим улицам Нижнего Новгорода, погрузившись в купеческий быт начала 20 века. Вы услышите голоса актёров, которые расскажут о жизни купца Ивана Гордеевича,

его семье и окружении. Увлекательные истории о Рождественской улице и Миллионке, байки о купеческих династиях и легенды Строгановской церкви оживят прошлое и позволят почувствовать атмосферу того времени. Экскурсия интересна для всех, кто хочет узнать больше о роли купечества в истории России

Описание аудиогида

Как проходит экскурсия

Это аудиоспектакль без участия гида — маршрут можно начать в любое время и пройти в своём темпе. За погружение в атмосферу начала 20 века отвечают голоса актёров и звуковое сопровождение. Только представьте: вместе с купцом Иваном Гордеевичем вы словно позавтракаете в его доме, примете участие в торговых сделках, обменяетесь новостями и слухами, посетите биржу, трактир, бани и закажете ужин в ресторане!

Что вас ожидает

Во время прогулки по окрестностям Рождественской улицы и Миллионки вас будут незримо сопровождать несколько действующих лиц аудиоспектакля: дочь купца, его работница, продавец лавки, работник гостиницы, другие купцы — а также:

Непередаваемая атмосфера прошлого

Факты о купечестве, его обычаях и традициях

Истории знаменитых домов Рождественской и Миллионки

Байки о знаменитых купеческих династиях

Атмосфера самых популярных рынков.

Легенды Строгановской церкви

Сплетни злачных мест и публичных домов

Шаг за шагом вы погрузитесь в мини-сюжеты из жизни купца Ивана Гордеевича, которые пересекаются с историей города. Выясните, какие секреты он прятал за своим нежным характером и драматичными сделками. И узнаете:

Какие крылатые фразы подарили нам купцы

Кто такие голубчики и золоторотцы

Как боролись с тараканами в 19 веке

Почему малинка — совсем не ягода

О чем писали газеты в 19 веке

Стоит ли искать в магазинах постный сахар

Как призраки боролись за права бедняков

Как простая девушка заработала 30 млн рублей на наши деньги

Какими пикантными сюжетами промышлял основоположник документального фото

Все факты, которые легли в основу повествования, прошли тщательную проверку на достоверность. В аудиоспектакле использованы: архивные материалы, заметки из газет 19-20 веков, книги Гацизского, Гиляровского, Горького, Мельникова, Храмцовского.

