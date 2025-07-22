Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Аудиоспектакль без гида предлагает уникальную возможность пройтись по историческим улицам Нижнего Новгорода, погрузившись в купеческий быт начала 20 века. Вы услышите голоса актёров, которые расскажут о жизни купца Ивана Гордеевича, читать дальше
его семье и окружении.
Увлекательные истории о Рождественской улице и Миллионке, байки о купеческих династиях и легенды Строгановской церкви оживят прошлое и позволят почувствовать атмосферу того времени. Экскурсия интересна для всех, кто хочет узнать больше о роли купечества в истории России
Это аудиоспектакль без участия гида — маршрут можно начать в любое время и пройти в своём темпе. За погружение в атмосферу начала 20 века отвечают голоса актёров и звуковое сопровождение. Только представьте: вместе с купцом Иваном Гордеевичем вы словно позавтракаете в его доме, примете участие в торговых сделках, обменяетесь новостями и слухами, посетите биржу, трактир, бани и закажете ужин в ресторане!
Что вас ожидает
Во время прогулки по окрестностям Рождественской улицы и Миллионки вас будут незримо сопровождать несколько действующих лиц аудиоспектакля: дочь купца, его работница, продавец лавки, работник гостиницы, другие купцы — а также:
Непередаваемая атмосфера прошлого
Факты о купечестве, его обычаях и традициях
Истории знаменитых домов Рождественской и Миллионки
Байки о знаменитых купеческих династиях
Атмосфера самых популярных рынков.
Легенды Строгановской церкви
Сплетни злачных мест и публичных домов
Шаг за шагом вы погрузитесь в мини-сюжеты из жизни купца Ивана Гордеевича, которые пересекаются с историей города. Выясните, какие секреты он прятал за своим нежным характером и драматичными сделками. И узнаете:
Какие крылатые фразы подарили нам купцы
Кто такие голубчики и золоторотцы
Как боролись с тараканами в 19 веке
Почему малинка — совсем не ягода
О чем писали газеты в 19 веке
Стоит ли искать в магазинах постный сахар
Как призраки боролись за права бедняков
Как простая девушка заработала 30 млн рублей на наши деньги
Все факты, которые легли в основу повествования, прошли тщательную проверку на достоверность. В аудиоспектакле использованы: архивные материалы, заметки из газет 19-20 веков, книги Гацизского, Гиляровского, Горького, Мельникова, Храмцовского.
Организационные детали
Это самостоятельный формат экскурсии. Для прохождения маршрута понадобятся наушники и смартфон, доступ к интернету и Telegram. Если захотите, я заранее пришлю вам электронную карту маршрута
Для оплаты экскурсии я пришлю вам российский номер телефона, по которому можно сделать перевод в предлагаемые банки
После внесения полной стоимости вы получите персональную ссылку. Срок действия ссылки — 3 дня
Аудиоспектакль интересен для всех, но это не просто увеселительная прогулка. Он содержит много исторической информации и приглашает к размышлениям о роли купечества в истории России. Пожалуйста, учитывайте это перед бронированием экскурсии
Также обратите внимание на возрастное ограничение 18+
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 436 туристов
Педагог и маркетолог по образованию, путешественник по жизни. Посетила 35 стран. Теперь делюсь своим опытом. С 2015 года занимаюсь организаций квестов. А в 2024 году начала создавать аудиогиды, потому что читать дальше
сама в любой стране пользуюсь ими. Всё, что нужно, это наушники и желание прогуляться по городу. Можно начать свое путешествие в любое время и даже разделить его на несколько дней. Это идеальный вариант для тех, кто ценит свободу. И главное: контент для аудиогида создается тщательно и кропотливо, чтобы вы могли получить интересную историческую информацию и узнать уникальные житейские истории.
Н
Наталия
22 июл 2025
Потрясающая вещь! С удовольствием прошли весь маршрут вечером и утром переслушивала еще раз. Тонкие экскурсионные детали переплетаются с аудиоспектаклем, что помогает погрузиться в атмосферу древнего Нижнего Новгорода. Можно пройти в своем темпе, если нужно поставить на паузу, затем возобновить прослушивание. Рекомендую!
Дата посещения: 19 июля 2025
Антонина
26 окт 2025
Первый раз использовали такой формат. Довольно занимательно. Интересные факты, узнали много интересного в том числе о памятниках на главных улицах. Единственно, что подвела мобильная связь (блокировка 4G в центре города), читать дальше
пришлось искать места в вай-фаем для загрузки информации. И возможно для нас маловато "пешего хода" так как привыкли много передвигаться, но это скорее более индивидуальная особенность. 100% заявленная информация с полученной. Время проведено с интересом.
Ирина
15 сен 2025
Первый раз вижу такой формат и хотела бы, чтобы таких экскурсий было больше! В своём темпе изучили весь центр Нижнего Новгорода, с великолепным живым рассказом и огромным множеством интересных фактов, спасибо!
Л
Лидия
12 сен 2025
Для меня это оказался самый оптимальный вариант экскурсии-прогулки по городу. В своем темпе, с удобными переходами между локациями, интересная информация. Два часа прошли неспешно и интересно. Благодарю Светлану за интересную подачу материала.
Г
Галина
30 июл 2025
Искали экскурсии в Нижнем Новгороде и нашли такой необычный формат. Нам очень понравилось!
Мы не торопясь прошлись по городу вместе с Иваном Гордеевичем, сделали перерыв на посиделки в кафе. Отдыхали на читать дальше
скамейках, качались на качелях, слушая истории о былых временах. Узнали много интересного. Более того, аудиоспектакль вдохновил нас на то, чтобы и самим забредать в подворотни и закоулки и обращать внимание на интересные детали, которых в городе полно.
Горячо рекомендую! Это - отличный способ поближе познакомиться с Нижним Новгородом!
Л
Леванова
15 июл 2025
Попробовали с мужем новый формат экскурсии. Нам очень понравилось. На сайте бронируешь, потом в телеграмм приходит ссылка на оплату и экскурсию. После оплаты приходит пароль. По-мимо аудио, экскурсия сопровождается схемами читать дальше
движения, современными фотографиями зданий, что помогает ориентироваться и прошлыми, что дает представление как было. Все понятно. Ссылка действует 5 дней. Удобно, что экскурсию можно останавливать в любой момент. Захотели кофейку попить или пива - остановили, потом дальше пошли в своем темпе. Очень удобно. Еще мне понравилось, что попутно рассказывается не только о том, что видишь, но и уклад жизни, особенности того времени. Нам с мужем понравилось. Спасибо Светлане за насыщенную, познавательную, хорошо составленную и интересно рассказанную экскурсию, а вернее исторический аудиоспектакль.
Е
Екатерина
11 июл 2025
Очень понравился формат экскурсии. Есть возможность гулять в удобном темпе с интересным рассказом в ухе. Иногда мы, правда, умудрялись слегка сбиться с пути (но всегда следующий кусочек рассказа помогал сориентироваться).
Н
Наталья
4 июл 2025
Восторг! Отличный формат! Великолепный рассказчик! Очень рекомендую! Из двух часов гуляла 4. Спасибо Светлане огромное! 🤗
Е
Екатерина
30 июн 2025
Занимательная экскурсия в нестандартном формате. Много интересных историй и фактов изложенных в форме аудиоспектакля. Удобно,что можно слушать и смотреть с удобной для слушателя скоростью.
Екатерина
30 июн 2025
Всё понравилось! Спасибо за интересное развлечение. Особенно понравилась улица Миллионка
И
Ирина
15 июн 2025
Замечательная экскурсия. Увидели и узнали город! Очень понравился формат экскурсии. Удобно! Можно сделать паузу и зайти в кафе, отдохнуть в парке и сделать множество фото. Очень приятный голос у рассказчицы, увлекательная история, а благодаря голосам героев, ощущаешь себя частью этой истории. Спасибо огромное. Мы очень рады, что выбрали именно вас🫶
Ксения
12 июн 2025
Мой первый опыт с аудиогидом и очень удачный! Маршрут интересный, персонажи и цитаты добавляют живости. Саетлана тщательно подоьрала материал. А главное: можно пройти маршрут в своем темпе. Сделать перерыв на читать дальше
обед, посидеть в тенечке или зайти в заинтересовавший магазин. Просто ставишь аудио на паузу и никого не задерживаешь. В результате у меня прогулка заняла три с небольшим часа. Для разнообразия буду теперь брать и такие аудио.
Е
Елизавета
18 мая 2025
Квест мне понравился, маршрут понятен, подача материала интересная! Для одиночного путешественника просто находка.
Александра
6 мая 2025
Очень классный опыт самостоятельной прогулки!
Экскурсия по формату напоминает аудиогид, но за счёт театрализованных вставок со словами персонажей история "оживает" и воспринимается намного ярче, легче и интереснее:)
Рассказ ведёт по главным местам читать дальше
центра Нижнего, повествует не только о жизни купечества и героев спектакля, но и об истории города в целом, что было очень интересно и полезно (я в НН побывала впервые и многого не знала). Много фактов, имен, газетных вырезок — и всё это в итоге дает весьма цельное представление о жизни города в прошлом. А пикантные подробности не дают заскучать)
Можно выбрать видео или аудио формат — я выбрала видео и не пожалела, так как удалось посмотреть на архивные фотографии тех мест, по которым шла. Очень рекомендую такой формат прогулки: в погожий день можно провести 2-3 часа с удовольствием и с пользой)
В
Вадим
25 апр 2025
Отличный маршрут, интересная подача материала. Рекомендую для тех, кто хочет необычных эмоций и привычные экскурсии с гидом не удивляют