Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке

Шёлк из магазина «Город Лион», чай «лянсин», мерные стерляди — какими были самые желанные покупки нижегородцев полтора столетия назад? Выясним это на прогулке по исторической территории Нижегородской ярмарки. Вспомним, что можно было здесь купить, чем перекусить. Посмотрим места, где разгружались и хранились товары, поразмышляем о тонкостях ведения торговли.
Описание экскурсии

На прогулке мы познакомимся как с благоустроенными локациями, так и непарадными уголками. Вы увидите:

  • Староярмарочный собор — проба пера архитектора Монферрана перед постройкой Исаакиевского собора.
  • Мануфактурные ряды — корпуса складов тканей, выполненные в так называемом кирпичном стиле.
  • Главный ярмарочный дом — сердце Нижегородской ярмарки, сказочный терем из камня с элементами древнерусской архитектуры.
  • Гребнёвские пески — поросший густой зеленью живописный остров на Оке, где когда-то заключались крупные оптовые сделки.
  • Пакгаузы — склады из металлического кружева, ставшие впоследствии концертной площадкой и выставочным пространством.
  • Нижегородскую Стрелку — место, где сливаются Ока и Волга. Когда-то здесь гремели ярмарочные пристани, а сейчас это излюбленная зона отдыха горожан и туристов.

Особое внимание уделим конкретным товарам. Вещи отражают атмосферу своего времени, позволяют ярче представить, как жили люди в прошлом, что их окружало. Поговорим о:

  • мыловарении и банной культуре
  • сибирских пельменях
  • павловских сундуках
  • городецких пряниках
  • ярославской мадере

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Оплата на месте принимается наличными
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ярмарочном проезде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 592 туристов
Меня зовут Дарья, я экскурсовод по Нижнему Новгороду, коренная нижегородка, член нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью проведу для вас экскурсии по городу, расскажу о самых интересных зданиях, монументах, фонтанах, парках и людях, связанных с этими местами!

Отзывы и рейтинг

Анна
Экскурсия очень понравилась. В городе не так много гидов, кто рассказывает так подробно о жизни ярмарки. А ведь это яркая история города. Дарья внимательная и отзывчивая. Рекомендуем ее экскурсию на 100%.
М
Прогулка в местах локаций Нижегородской ярмарки и Стрелки, именно в формате экскурсии, позволила получить наиболее яркие и приятные впечатления от данной местности.
Умная, тактичная, внимательная и доброжелательная Дарья рассказала нам очень много всяких интересных фактов из истории района и не только, даже детям были многие моменты интересны.
Большое спасибо!
Лилия
Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!
На экскурсии узнала много интересных фактов, которые очень заинтересовали и сподвигли меня почитать дополнительную
литературу уже после экскурсии.
Благодаря таким одаренным гидам много узнаешь о наших традициях и то, что все в этом мире давно придумано! Локация все интересные, экскурсия насыщенная! Однозначно рекомендую и гида и экскурсию!

М
Дарья знает так много и столько всего может рассказать и показать, что может не уложиться во время плановое экскурсии:) Очень впечатляет импровизированная "дополненная реальность" когда она реконструирует на основе старых больших фото и единиц оставшихся зданий что на этом месте было более 100 лет назад. Рекомендую!
И
Мы с семьей были на экскурсии с Дарьей. Все очень понравилось. Несмотря на холодную погоду, Дарья сумела нас заинтересовать своим рассказом, время пролетело незаметно. Экскурсия длилась дольше на пол-часа и расставаться не хотелось. Спасибо большое!
Т
Спасибо Дарье за отличную экскурсию. Настоящему профи даже сильный мороз не помеха.
Похожие экскурсии на «Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке»

Иммерсивный спектакль по Нижегородской ярмарке «Нижегородское обалдение»
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивный спектакль по Нижегородской ярмарке «Нижегородское обалдение»
Путешествие в прошлое Нижегородской ярмарки, где оживают истории о любви, удаче и мечтах. Вас ждут удивительные открытия и неожиданные сюрпризы
Начало: На улице Совнаркомовской
Расписание: в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
20 июн в 16:00
27 июн в 16:00
2200 ₽ за человека
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
7 июн в 12:30
12 июн в 10:00
от 7050 ₽ за человека
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Совершить путешествие на 200 лет назад и найти всевидящее око
Начало: На площади Ленина
4 июн в 10:00
6 июн в 10:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Ярмарка контрастов в Нижнем Новгороде: две грани, два мира, две реки
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Ярмарка контрастов в Нижнем Новгороде: две грани, два мира, две реки
Индивидуальная экскурсия по Нижегородской ярмарке откроет две её грани: светлую и тёмную. Окунитесь в историю и тайны, наслаждаясь видами города
Сегодня в 16:00
3 июн в 10:00
от 6450 ₽ за человека
от 6800 ₽ за экскурсию