Шёлк из магазина «Город Лион», чай «лянсин», мерные стерляди — какими были самые желанные покупки нижегородцев полтора столетия назад? Выясним это на прогулке по исторической территории Нижегородской ярмарки. Вспомним, что можно было здесь купить, чем перекусить. Посмотрим места, где разгружались и хранились товары, поразмышляем о тонкостях ведения торговли.
Описание экскурсии
На прогулке мы познакомимся как с благоустроенными локациями, так и непарадными уголками. Вы увидите:
- Староярмарочный собор — проба пера архитектора Монферрана перед постройкой Исаакиевского собора.
- Мануфактурные ряды — корпуса складов тканей, выполненные в так называемом кирпичном стиле.
- Главный ярмарочный дом — сердце Нижегородской ярмарки, сказочный терем из камня с элементами древнерусской архитектуры.
- Гребнёвские пески — поросший густой зеленью живописный остров на Оке, где когда-то заключались крупные оптовые сделки.
- Пакгаузы — склады из металлического кружева, ставшие впоследствии концертной площадкой и выставочным пространством.
- Нижегородскую Стрелку — место, где сливаются Ока и Волга. Когда-то здесь гремели ярмарочные пристани, а сейчас это излюбленная зона отдыха горожан и туристов.
Особое внимание уделим конкретным товарам. Вещи отражают атмосферу своего времени, позволяют ярче представить, как жили люди в прошлом, что их окружало. Поговорим о:
- мыловарении и банной культуре
- сибирских пельменях
- павловских сундуках
- городецких пряниках
- ярославской мадере
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
- Оплата на месте принимается наличными
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 500 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ярмарочном проезде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Меня зовут Дарья, я экскурсовод по Нижнему Новгороду, коренная нижегородка, член нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью проведу для вас экскурсии по городу, расскажу о самых интересных зданиях, монументах, фонтанах, парках и людях, связанных с этими местами!
Экскурсия очень понравилась. В городе не так много гидов, кто рассказывает так подробно о жизни ярмарки. А ведь это яркая история города. Дарья внимательная и отзывчивая. Рекомендуем ее экскурсию на 100%.
Прогулка в местах локаций Нижегородской ярмарки и Стрелки, именно в формате экскурсии, позволила получить наиболее яркие и приятные впечатления от данной местности.
Умная, тактичная, внимательная и доброжелательная Дарья рассказала нам очень много всяких интересных фактов из истории района и не только, даже детям были многие моменты интересны.
Большое спасибо!
Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!
На экскурсии узнала много интересных фактов, которые очень заинтересовали и сподвигли меня почитать дополнительную
Дарья знает так много и столько всего может рассказать и показать, что может не уложиться во время плановое экскурсии:) Очень впечатляет импровизированная "дополненная реальность" когда она реконструирует на основе старых больших фото и единиц оставшихся зданий что на этом месте было более 100 лет назад. Рекомендую!
Мы с семьей были на экскурсии с Дарьей. Все очень понравилось. Несмотря на холодную погоду, Дарья сумела нас заинтересовать своим рассказом, время пролетело незаметно. Экскурсия длилась дольше на пол-часа и расставаться не хотелось. Спасибо большое!
Спасибо Дарье за отличную экскурсию. Настоящему профи даже сильный мороз не помеха.
