Шёлк из магазина «Город Лион», чай «лянсин», мерные стерляди — какими были самые желанные покупки нижегородцев полтора столетия назад? Выясним это на прогулке по исторической территории Нижегородской ярмарки. Вспомним, что можно было здесь купить, чем перекусить. Посмотрим места, где разгружались и хранились товары, поразмышляем о тонкостях ведения торговли.

Описание экскурсии

На прогулке мы познакомимся как с благоустроенными локациями, так и непарадными уголками. Вы увидите:

Староярмарочный собор — проба пера архитектора Монферрана перед постройкой Исаакиевского собора.

— корпуса складов тканей, выполненные в так называемом кирпичном стиле. Главный ярмарочный дом — сердце Нижегородской ярмарки, сказочный терем из камня с элементами древнерусской архитектуры.

— поросший густой зеленью живописный остров на Оке, где когда-то заключались крупные оптовые сделки. Пакгаузы — склады из металлического кружева, ставшие впоследствии концертной площадкой и выставочным пространством.

Особое внимание уделим конкретным товарам. Вещи отражают атмосферу своего времени, позволяют ярче представить, как жили люди в прошлом, что их окружало. Поговорим о:

мыловарении и банной культуре

сибирских пельменях

павловских сундуках

городецких пряниках

ярославской мадере

Организационные детали