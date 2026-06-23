Представьте место, где переплетаются судьбы, истории и культуры сотен известных персонажей и литературных героев. Нижегородская Ярмарка, известная как «карман России», является именно таким местом.
Здесь, на слиянии двух великих рек -
Здесь, на слиянии двух великих рек -
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческое наследие
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 📚 Знакомство с культурой
- 🌉 Великолепные виды
- 🛍️ Ярмарочный дух
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться видами исторической части города и слободы Канавино, а также посетить третий по величине собор в европейской части России.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Нижегородская ярмарка
- Творения Бетанкура
- Творения Монферана
- Торговые ряды
- Пассаж
- Ярмарочные кварталы
- Третий по величине собор
- Набережная
- Историческая часть города
- Старая слобода Канавино
Описание экскурсии
Программа
Вы узнаете о первых строителях Ярмарки, ознакомитесь с творениями Бетанкура и Монферана. Перед вами пройдёт история быта и жизни различных социальных слоёв и эпох. Зарождение, развитие, смерть и чудесное возрождение Ярмарки предстанут перед вашими глазами.
В качестве бонуса вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите третий по величине собор в европейской части России. С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11114 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Тема экскурсии интересная, материал тоже отличный. Но было очень не удобно, что не все из группы из 10 человек успевали к началу рассказа. Так и как мы ходили в том
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Интересная, содержательная экскурсия. Прекрасный гид. Рекомендую.
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А
все было потрясающе и очень интересно
Павел
Ответ организатора:
Благодарю!!!
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Гуляли с Павлом по Нижегородской ярмарке. Павел - прекрасный рассказчик, очень эрудированный и обладает обширными знаниями о городе, исторических событиях широкого временного периода, своевременно и интересно разбавляет рассказ историями о знаменательных личностях - участниках соответствующих событий. Павел проявил к нам большую заботу, подсказал маршруты для дальнейших прогулок и объекты на которые нам было бы интересно обратить свое внимание.
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Рад, что обратился именно к Павлу. Хотелось на месте понять специфику знаменитой Нижегородской ярмарки без клише и стереотипов. Именно это и произошло. Павел интересно и многослойно, в динамике и красках
+2
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Павел - замечательный рассказчик. Его экскурсия нам очень понравилось; мы получили массу удовольствий и впечатлений! Во время экскурсии исторические факты переплетаются с легендами и преданиями. Очень здорово, что экскурсия была вечером и все здания и памятники красиво подсвечиваются. Огромное спасибо! Очень рекомендуем!
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