Мы окажемся на слиянии двух рек — Оки и Волги. Здесь, на древних берегах, шумело и кипело великое торжище — Нижегородская Ярмарка. Сотни известных персонажей истории, литературных героев побывали здесь. Все они проникались ярмарочных духом, вносили свою лепту в бурную жизнь этого праздника торговли и русского предпринимательства. Проникнемся этим духом и мы.

Программа

Вы узнаете о первых строителях ярмарки, ознакомитесь с творениями Бетанкура и Монферана. Перед вами пройдёт история быта и жизни различных социальных слоёв и эпох. Зарождение, развитие, смерть и чудесное возрождение Ярмарки предстанут перед вашими глазами.

В качестве бонуса вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите третий по величине собор в европейской части России. С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино.