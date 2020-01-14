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  3. Нижегородская Ярмарка — «карман России»

Проникнуться историей и духом крупнейшего праздника старинной русской торговли

Павел
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Павел – ваш гид
Мы окажемся на слиянии двух рек — Оки и Волги.

Здесь, на древних берегах, шумело и кипело великое торжище — Нижегородская Ярмарка.

Сотни известных персонажей истории, литературных героев побывали здесь.

Все они проникались ярмарочных духом, вносили свою лепту в бурную жизнь этого праздника торговли и русского предпринимательства.

Проникнемся этим духом и мы.
От 1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Нижегородская Ярмарка — «карман России»
Нижегородская Ярмарка — «карман России»

Программа

Вы узнаете о первых строителях ярмарки, ознакомитесь с творениями Бетанкура и Монферана. Перед вами пройдёт история быта и жизни различных социальных слоёв и эпох. Зарождение, развитие, смерть и чудесное возрождение Ярмарки предстанут перед вашими глазами.

В качестве бонуса вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите третий по величине собор в европейской части России. С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино.

Нижегородская Ярмарка — «карман России»
Нижегородская Ярмарка — «карман России»
Нижегородская Ярмарка — «карман России»
Нижегородская Ярмарка — «карман России»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Всё отлично!
22 июля 2019
Экскурсия понравилпась, но хотелось бы больще интересных фактов по данной теме.
18 мая 2019
Экскурсия понравилась! Очень интересно.
27 октября 2018
Выражаем благодарность Павлу за проведеную экскурсию.Понравился и город,и подача информации .Хочется приехать летом и снова заказать экск.
4 августа 2018
Мои друзья - очень образованные и начитанные люди. Мы приехали из СПб. Были на экскурсии 11 июня . Вспоминаем до сих пор. Павел знает очень много о своем городе и об истории. С ним легко общаться. Рекомендую всем, кому действительно интересно узнать что-то новое, необычное. Рассказы об исторических событиях раскрашиваются местными байками, что очень всегда хорошо 👌 запоминается. Спасибо.
19 июня 2018
Гид Павел. Грамотно, чётко, с долей иронии. Прекрасно проведённые два часа. Будем в Нижним обязательно воспользуемся. Ни сам, ни с большой экскурсией, такого объёма информации не получишь. Оценка "отлично". Большое спасибо.
10 января 2018
Огромная благодарность нашему гиду - Павлу! Очень интересный рассказчик, любит свой город и транслирует любовь гостям! Прекрасный организатор: на экскурсии было удобно и взрослым, и детям. Рекомендую всем!
6 января 2018
Экскурсия очень понравилась. Павел замечательный рассказчик, очень эрудированный. Один из лучших экскурсоводов.
28 августа 2017
Очень интересная и познавательная экскурсия! Павел прекрасный рассказчик! Рекомендую всем как обязательную экскурсию!
28 мая 2017
Павел - замечательный рассказчик, эрудированный человек. Удачный маршрут и интересная экскурсия, множество фактов о Нижегородской ярмарке, прекрасные виды на город с противоположных берегов, за 2 часа охватили огромнейший пласт истории, влюбилась в Нижний с новой силой. После экскурсии остается очень приятное воспоминание, уже давно дома, а все еще мысленно возвращаюсь к рассказам Павла. Спасибо!
Ещё 6 отзывов

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