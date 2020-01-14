Вы узнаете о первых строителях ярмарки, ознакомитесь с творениями Бетанкура и Монферана. Перед вами пройдёт история быта и жизни различных социальных слоёв и эпох. Зарождение, развитие, смерть и чудесное возрождение Ярмарки предстанут перед вашими глазами.
В качестве бонуса вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите третий по величине собор в европейской части России. С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсия понравилпась, но хотелось бы больще интересных фактов по данной теме.
Ирина
18 мая 2019
Экскурсия понравилась! Очень интересно.
Марина
27 октября 2018
Выражаем благодарность Павлу за проведеную экскурсию.Понравился и город,и подача информации .Хочется приехать летом и снова заказать экск.
Марина
4 августа 2018
Мои друзья - очень образованные и начитанные люди. Мы приехали из СПб. Были на экскурсии 11 июня . Вспоминаем до сих пор. Павел знает очень много о своем городе и об истории. С ним легко общаться. Рекомендую всем, кому действительно интересно узнать что-то новое, необычное. Рассказы об исторических событиях раскрашиваются местными байками, что очень всегда хорошо 👌 запоминается. Спасибо.
Андрей
19 июня 2018
Гид Павел. Грамотно, чётко, с долей иронии. Прекрасно проведённые два часа. Будем в Нижним обязательно воспользуемся. Ни сам, ни с большой экскурсией, такого объёма информации не получишь. Оценка "отлично". Большое спасибо.
Ирина
10 января 2018
Огромная благодарность нашему гиду - Павлу! Очень интересный рассказчик, любит свой город и транслирует любовь гостям! Прекрасный организатор: на экскурсии было удобно и взрослым, и детям. Рекомендую всем!
Наталья
6 января 2018
Экскурсия очень понравилась. Павел замечательный рассказчик, очень эрудированный. Один из лучших экскурсоводов.
Марина
28 августа 2017
Очень интересная и познавательная экскурсия! Павел прекрасный рассказчик! Рекомендую всем как обязательную экскурсию!
Людмила
28 мая 2017
Павел - замечательный рассказчик, эрудированный человек. Удачный маршрут и интересная экскурсия, множество фактов о Нижегородской ярмарке, прекрасные виды на город с противоположных берегов, за 2 часа охватили огромнейший пласт истории, влюбилась в Нижний с новой силой. После экскурсии остается очень приятное воспоминание, уже давно дома, а все еще мысленно возвращаюсь к рассказам Павла. Спасибо!
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
У каждого города есть две шкатулки: одну открывают для гостей, чтобы вытаскивать из неё красивые истории и бравировать ими, а другую держат под замком — я познакомлю вас с неприглядным содержимым второй. Проведу по местам резонансных преступлений, расскажу о событиях с газетных страниц — раскрою криминальную историю Нижнего.
Погулять по дивной усадьбе Пушкина, погрузиться в прошлое и лучше узнать Нижегородский край
«Я в Болдине писал, как давно уже не писал». Родовое имение, где Пушкин провел три осени, вдохновило его на известнейшие произведения. Приглашаю вас прогуляться по аллеям усадьбы, заглянуть в господский дом и церковь на берегу пруда, узнать о роде Пушкиных и о жизни поэта. Дополнят день знаковые места по пути и рассказы о народе Мордовии.
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Об уникальности нижегородского культового зодчества и влиянии истории на церковную архитектуру
Экскурсия познакомит вас с шедеврами храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и двумя его главными монастырскими ансамблями — Благовещенским и Печерским Вознесенским монастырями. Вы узнаете, в чем уникальность нижегородского культового зодчества, как история страны и города влияла на архитектурный облик храмов. Особый колорит нашей экскурсии придадут запоминающиеся пейзажи, ведь многие церкви и храмовые комплексы Нижнего стоят на живописных берегах Оки и Волги.
Литературные прогулки помогают детям лучше понять сложные произведения школьной программы. Когда идешь по тем самым улицам и видишь дома, в которых жили реальные прототипы героев, история их жизни перестает быть просто текстом и становится осязаемой. На экскурсии вы погрузитесь в мир героя повести «Детство» Алеши Пешкова, в будущем писателя Максима Горького, и станете лучше понимать его произведения.