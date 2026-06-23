Представьте место, где переплетаются судьбы, истории и культуры сотен известных персонажей и литературных героев. Нижегородская Ярмарка, известная как «карман России», является именно таким местом.Здесь, на слиянии двух великих рек -

Оки и Волги, вы ощутите дух прошлых веков, узнаете о зарождении, развитии и возрождении одного из крупнейших торговых центров страны. Вас ждет знакомство с архитектурными шедеврами Бетанкура и Монферана, историями быта различных социальных слоёв и эпох, а также посещение третьего по величине собора в европейской части России. Не упустите шанс проникнуться ярмарочным духом и стать частью великой истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться видами исторической части города и слободы Канавино, а также посетить третий по величине собор в европейской части России.

Сейчас август — это идеальное время.