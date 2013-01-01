Там, где Волга протекает

Полосою тёмных вод,

Уж, наверно, всякий знает

Бенардаковский завод.

Сормово — город 🏙️ в городеСормово… У каждого свои ассоциации с этим окраинным районом нашего мегаполиса: для кого-то это прежде всего крупный промышленный район, кто-то начинает напевать знаменитый куплет из «Сормовской лирической», ну а кому-то вспоминается новогодний подарок, в котором непременно были конфеты из Сормова… Потому район этот — особый. И начало его особости было положено в 1849 г., когда здесь был открыт Сормовский завод — многопрофильное «градообразующее» предприятие, вокруг которого вырос огромный поселок, в центре которого сформировался очень колоритный исторический центр. По сути, город в городе.

Кому будет интересна наша экскурсияНаша прогулка 👣 должна понравиться и взрослым, и детям, ведь во время экскурсии 🧭 по Сормову мы познакомимся с историей 📖 одного из самых передовых предприятий России, на котором и в мирное, и в военное время внедрялись новейшие технологии, в различных исторических условиях налаживалось производство паровозов, пароходов, танков и даже … подводных лодок!

Экскурсионная программа:Маршрут начинается с площади Славы, на которой мы увидим два танка: модель первого советского танка «Русский Рено» и оригинал лучшего танка Второй мировой войны — Т-34, выпускаемых в Сормове. Далее, пройдя мимо главной проходной, мы посетим «копеечную» заводскую церковь ⛪ Александра Невского, а потом поговорим о предреволюционных событиях начала XX в., центром которых в Нижегородской губернии стало промышленное Сормово: именно сормовские события того времени нашли явное отражение в романе Максима Горького «Мать». Здесь, в Сормове, ещё можно (и нужно!) полюбоваться неповторимой поволжской резьбой, украшающей двухэтажные деревянные дома, что мы обязательно сделаем. У памятника паровозу я познакомлю с производством на Сормове железнодорожных локомотивов, а от памятника В. И. Ленину мы пройдем в знаменитую «Пирожковую», чтобы подкрепиться перед второй частью нашей прогулки.

В центре Сормова в начале XX в. был возведен в русско-византийском стиле замечательный Спасо-Преображенский собор — самое главное украшение нашего маршрута. Здесь же мы полюбуемся постройками сталинского ампира — бывшей гостиницей «Сормовская», домом стахановцев и «домом с ананасами», а также загадаем желание, постояв на «Сормовском пятаке». И это еще не все! Особый разговор будет о легендарном конструкторе — Ростиславе Алексееве, работавшем в Сормове. Постоим у памятника изобретателю и посмотрим на его детище — установленный на постамент «Метеор». А в завершении экскурсии мы прогуляемся по самым живописным уголкам объекта культурного наследия — Сормовскому парку, заложенному в 30-х г. г. XX в. по проекту знаменитого мастера садово-паркового искусства Е. В. Шервинского.

После нашей прогулки я очень рекомендую посетить зоопарк «Лимпопо», разместившийся на окраине парка. Довольно молодой, он уже успел полюбиться многим нижегородцам, а также войти в top-3 лучших зоопарков России (заняв второе место по версии международного сайта путешественников TripAdvisor).

Также возможно (опционально) посещение Музея истории завода «Красное Сормово». С собой можно будет приобрести сувенир 🎁 на память — фирменные конфеты Сормовской кондитерской фабрики. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.