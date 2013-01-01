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Сормово для детей и взрослых

5
5 отзывов
Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Нижнего Новгорода
У каждого возникают свои ассоциации с окраинным районом Нижнего Новгорода: для кого-то это прежде всего крупный промышленный район, кто-то начинает напевать знаменитый куплет из «Сормовской лирической», ну а кому-то вспоминается новогодний подарок, в котором непременно были конфеты из Сормова.

Началось всё с 1849 года, когда был открыт многопрофильный Сормовский завод.

Вокруг него быстро вырос огромный поселок, в центре которого сформировался очень колоритный исторический центр.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 875 ₽ за экскурсию

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Сормово для детей и взрослых
Сормово для детей и взрослых

Что вы увидите

  • площадь Славы
  • первый советский танк «Русский Рено»
  • танк Т-34
  • Спасо-Преображенский собор
  • Поволжская резьба на деревянных домах
  • Железнодорожный локомотив
  • Здание бывшей гостиницей «Сормовская»
  • Дом стахановцев
  • «Домом с ананасами»
  • «Сормовский пятак»
Там, где Волга протекает
Полосою тёмных вод,
Уж, наверно, всякий знает
Бенардаковский завод.
Сормово — город 🏙️ в городеСормово… У каждого свои ассоциации с этим окраинным районом нашего мегаполиса: для кого-то это прежде всего крупный промышленный район, кто-то начинает напевать знаменитый куплет из «Сормовской лирической», ну а кому-то вспоминается новогодний подарок, в котором непременно были конфеты из Сормова… Потому район этот — особый. И начало его особости было положено в 1849 г., когда здесь был открыт Сормовский завод — многопрофильное «градообразующее» предприятие, вокруг которого вырос огромный поселок, в центре которого сформировался очень колоритный исторический центр. По сути, город в городе.
Кому будет интересна наша экскурсияНаша прогулка 👣 должна понравиться и взрослым, и детям, ведь во время экскурсии 🧭 по Сормову мы познакомимся с историей 📖 одного из самых передовых предприятий России, на котором и в мирное, и в военное время внедрялись новейшие технологии, в различных исторических условиях налаживалось производство паровозов, пароходов, танков и даже … подводных лодок!
Экскурсионная программа:Маршрут начинается с площади Славы, на которой мы увидим два танка: модель первого советского танка «Русский Рено» и оригинал лучшего танка Второй мировой войны — Т-34, выпускаемых в Сормове. Далее, пройдя мимо главной проходной, мы посетим «копеечную» заводскую церковь ⛪ Александра Невского, а потом поговорим о предреволюционных событиях начала XX в., центром которых в Нижегородской губернии стало промышленное Сормово: именно сормовские события того времени нашли явное отражение в романе Максима Горького «Мать». Здесь, в Сормове, ещё можно (и нужно!) полюбоваться неповторимой поволжской резьбой, украшающей двухэтажные деревянные дома, что мы обязательно сделаем. У памятника паровозу я познакомлю с производством на Сормове железнодорожных локомотивов, а от памятника В. И. Ленину мы пройдем в знаменитую «Пирожковую», чтобы подкрепиться перед второй частью нашей прогулки.
В центре Сормова в начале XX в. был возведен в русско-византийском стиле замечательный Спасо-Преображенский собор — самое главное украшение нашего маршрута. Здесь же мы полюбуемся постройками сталинского ампира — бывшей гостиницей «Сормовская», домом стахановцев и «домом с ананасами», а также загадаем желание, постояв на «Сормовском пятаке». И это еще не все! Особый разговор будет о легендарном конструкторе — Ростиславе Алексееве, работавшем в Сормове. Постоим у памятника изобретателю и посмотрим на его детище — установленный на постамент «Метеор». А в завершении экскурсии мы прогуляемся по самым живописным уголкам объекта культурного наследия — Сормовскому парку, заложенному в 30-х г. г. XX в. по проекту знаменитого мастера садово-паркового искусства Е. В. Шервинского.
После нашей прогулки я очень рекомендую посетить зоопарк «Лимпопо», разместившийся на окраине парка. Довольно молодой, он уже успел полюбиться многим нижегородцам, а также войти в top-3 лучших зоопарков России (заняв второе место по версии международного сайта путешественников TripAdvisor).
Также возможно (опционально) посещение Музея истории завода «Красное Сормово». С собой можно будет приобрести сувенир 🎁 на память — фирменные конфеты Сормовской кондитерской фабрики. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 площадь Славы, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 метеор
Сормово для детей и взрослых
Сормово для детей и взрослых
Сормово для детей и взрослых
Сормово для детей и взрослых
Сормово для детей и взрослых

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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5 отзывов оставили туристы

Алексей Р. проводит ещё 5 экскурсий

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