Исторические экскурсии по Нижнему Новгороду

Если вы уже изучили исторический центр города, я приглашаю вас в Сормово — нетуристическое, но интересное место. Вы погуляете по бывшей деревне, чью судьбу изменил грандиозный завод и где многое было первым: баррикады и красное знамя, танки Т-34 и суда на подводных крыльях «Метеоры». Услышите о выдающихся людях и узнаете, как богатая «биография» отразилась на облике района.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по эпохам страны

Сормово — это в первую очередь огромный судостроительный завод. Он превратил бывшее село в город; встал в авангард России как ее крупнейшее предприятие. Я расскажу о пяти эпохах района: о деревне Мышьяковке, о строительстве завода и его основателе Дмитрии Бенардаки, о «сормовской республике» и о месте, где рождалась Первая революция. Шаг за шагом вы лучше представите прошлое района, города и страны.

Дома и имена Сормово

На прогулке вы увидите здания в стиле модерн и постройки сталинской эпохи, узнаете об архитекторах, творивших в Сормово. Мы пройдем мимо дома с ананасами, городского театра и дома стахановцев, посмотрим на первые пяти- и девятиэтажки, предшественниц панельных домов. Вы также увидите нарядный кирпичный Спасо-Преображенский собор, а еще найдете памятник пятаку.

Мы поговорим и об удивительных судьбах людей, связанных с Сормово. Например, о Ростиславе Алексееве, создателе судов на подводных крыльях, одно из которых мы с вами разглядим. Также я расскажу о песне, ставшей гимном Сормова.

Кому подойдет экскурсия

И гостям Нижнего Новгорода, и местным жителям.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для группы 6-10 человек — 8500 руб.