Исторические экскурсии по Нижнему Новгороду

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Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Если вы уже изучили исторический центр города, я приглашаю вас в Сормово — нетуристическое, но интересное место.

Вы погуляете по бывшей деревне, чью судьбу изменил грандиозный завод и где многое было первым: баррикады и красное знамя, танки Т-34 и суда на подводных крыльях «Метеоры».

Услышите о выдающихся людях и узнаете, как богатая «биография» отразилась на облике района.
2200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Сормово
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Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам страны
Сормово — это в первую очередь огромный судостроительный завод. Он превратил бывшее село в город; встал в авангард России как ее крупнейшее предприятие. Я расскажу о пяти эпохах района: о деревне Мышьяковке, о строительстве завода и его основателе Дмитрии Бенардаки, о «сормовской республике» и о месте, где рождалась Первая революция. Шаг за шагом вы лучше представите прошлое района, города и страны.

Дома и имена Сормово
На прогулке вы увидите здания в стиле модерн и постройки сталинской эпохи, узнаете об архитекторах, творивших в Сормово. Мы пройдем мимо дома с ананасами, городского театра и дома стахановцев, посмотрим на первые пяти- и девятиэтажки, предшественниц панельных домов. Вы также увидите нарядный кирпичный Спасо-Преображенский собор, а еще найдете памятник пятаку.

Мы поговорим и об удивительных судьбах людей, связанных с Сормово. Например, о Ростиславе Алексееве, создателе судов на подводных крыльях, одно из которых мы с вами разглядим. Также я расскажу о песне, ставшей гимном Сормова.

Кому подойдет экскурсия

И гостям Нижнего Новгорода, и местным жителям.

Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород
Неизведанный Нижний Новгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Сормово.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Имея опыт работы архитектором, люблю «читать» город и рассказывать о нем друзьям, гостям и нижегородцам. Закончила профессиональные курсы экскурсоводов УЦ «Просвещение», член Нижегородской гильдии экскурсоводов, аккредитована для работы в Нижегородском кремле. Рассказывать о том, какая я хорошая, нет смысла — лучше приходите на экскурсии и мы очень интересно поговорим. Уверена, скучно не будет.
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От 1800 за экскурсию
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Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
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70 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
Нижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь века
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3500 ₽
2100 за экскурсию
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Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Историческая квест-игра в Нижегородском КремлеИсторическая квест-игра в Нижегородском КремлеИсторическая квест-игра в Нижегородском Кремле
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От 3120 за экскурсию
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