Исторические экскурсии по Нижнему Новгороду

Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Если вы уже изучили исторический центр города, я приглашаю вас в Сормово — нетуристическое, но интересное место.
Вы погуляете по бывшей деревне, чью судьбу изменил грандиозный завод и где многое было первым: баррикады и красное знамя, танки Т-34 и суда на подводных крыльях «Метеоры». Услышите о выдающихся людях и узнаете, как богатая «биография» отразилась на облике района.
Сормово — это в первую очередь огромный судостроительный завод. Он превратил бывшее село в город; встал в авангард России как ее крупнейшее предприятие. Я расскажу о пяти эпохах района: о деревне Мышьяковке, о строительстве завода и его основателе Дмитрии Бенардаки, о «сормовской республике» и о месте, где рождалась Первая революция. Шаг за шагом вы лучше представите прошлое района, города и страны.
Дома и имена Сормово
На прогулке вы увидите здания в стиле модерн и постройки сталинской эпохи, узнаете об архитекторах, творивших в Сормово. Мы пройдем мимо дома с ананасами, городского театра и дома стахановцев, посмотрим на первые пяти- и девятиэтажки, предшественниц панельных домов. Вы также увидите нарядный кирпичный Спасо-Преображенский собор, а еще найдете памятник пятаку.
Мы поговорим и об удивительных судьбах людей, связанных с Сормово. Например, о Ростиславе Алексееве, создателе судов на подводных крыльях, одно из которых мы с вами разглядим. Также я расскажу о песне, ставшей гимном Сормова.
Кому подойдет экскурсия
И гостям Нижнего Новгорода, и местным жителям.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для группы 6-10 человек — 8500 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сормово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1408 туристов
Имея опыт работы архитектором, люблю «читать» город и рассказывать о нем друзьям, гостям и нижегородцам.
Аттестованный гид по Нижнему Новгороду и области, член Нижегородской гильдии экскурсоводов, аккредитована для работы в Нижегородском читать дальшеуменьшить
кремле.
Провожу экскурсии по городу не только по историческому центру, но и в других районах, не менее интересных.
Люблю вести рассказ как для друзей - с юмором, а не как лекцию на свежем воздухе.
Рассказывать о том, какая я хорошая, нет смысла — лучше приходите на экскурсии и мы очень интересно поговорим. Уверена, скучно не будет.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Великолепная экскурсия, просто побыть в этом районе без экскурсии Татьяны - многое потерять. Очень интересное погружение в историю, 2 часа прошли как один миг. Оценка 10 из 10. Татьяна отлично продумала и маршрут и информацию. Однозначно рекомендую
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Анна
Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. Татьяна помогает увидеть Нижний Новгород более объемно понять, как и чем жил и живет город. Рекомендуем!
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М
Мария
Хотим поблагодарить Татьяну за проведенную экскурсию по Сормово, с большой любовью была проведена экскурсия. Спасибо. Были на майские в Нижнем Новгороде.
Татьяна
Ответ организатора:
Очень рада, что сумела вас заинтересовать и экскурсия по Сормову вам понравилась. Надеюсь, наш город при открылся для вас с другой, не парадной, стороны) Приезжайте ещё, посмотрим Автозавод))
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А
Анна
Спасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам не очень и повезло, не смотря на это детки остались довольны, узнали много нового и интересного.
Спасибо Вам Татьяна что открыли знакомые и родные для нас места с другой, исторической и увлекательной стороны!
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Ксения
Хотим выразить благодарность Татьяне за очень познавательную прогулу по Сормово. Было очень интересно и мы получили большое удовольствие несмотря на плохую погоду. Посмотрели и на архитектуру и услышали много увлекательных историй о событиях и людях.
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Н
Наталья
5 августа были с Татьяной на экскурсии по заводской стороне Нижнего Новгорода. Потрясающая экскурсия, мы даже не ожидали, что нам будет настолько интересно! Если вы уже посмотрели центр города, то читать дальшеуменьшить
ОЧЕНЬ рекомендуем сходить на эту экскурсию. Совершенно обычный район без казалось бы очевидных достопримечательностей неожиданно открывается с интереснейшей стороны. Без таких экскурсий впечатление о городе точно будет не полным! Нестандартно, необычно, интересно. Татьяна прекрасный рассказчик, отличная речь и глубокие знания!!! Спасибо!!
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