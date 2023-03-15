На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду

Пока взрослые город изучают, дети с удовольствием играют

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Путешествие с детьми нельзя назвать отдыхом в обычном понимании слова. Малыши отвлекаются и быстро устают, а внимание подростков нужно ещё заслужить. Чтобы дети не заскучали, а вы успели посмотреть всё самое интересное, отправляемся гулять и играть. Прокатимся по городу, сделаем остановки возле знаковых мест.

Пока я буду рассказывать вам об истории Нижнего Новгорода, дети вдоволь набегаются на классных площадках. Ещё и уходить не захотят:)
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
На прогулку всей семьёй. Обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
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Описание

Что вас ожидает

Новый взгляд на древний город

Не так давно Нижний Новгород сильно преобразился: к большому юбилею состоялось благоустройство набережных и парков, открытие новых пространств и арт-объектов. Отличный повод исследовать город! И детей с собой берите — им тоже будет чем заняться.

Взрослых ждёт классическая обзорная экскурсия. Передвигаться по городу будем на автомобиле. По пути сделаем 4-5 остановок, каждая по 20 минут. Этого хватит, чтобы мы с вами успели углубиться в историю, а дети поиграли на современных площадках неподалёку.

Обзор маршрута

Мы посетим парк им. Свердлова, парк 800-летия, территорию Стрелки и кремля. Остановимся возле Чкаловской лестницы и прогуляемся по набережной. Во время экскурсии вы узнаете о важнейших эпохах и событиях в истории Нижнего Новгорода. На примере обновлённой городской среды убедитесь, что бережное отношение к прошлому не исключает современного подхода к благоустройству. А дети обрадуются не только игровым площадкам, но и встрече с символами города: гордым оленем, роботом Дуняшей и нижегородским троллем.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия, дополнительные расходы не предусмотрены. И даже наоборот: каждому маленькому участнику — подарок!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном компактном внедорожнике Renault Kaptur

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Смотровые площадки
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