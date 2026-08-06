Путешествие с детьми нельзя назвать отдыхом в обычном понимании слова. Малыши отвлекаются и быстро устают, а внимание подростков нужно ещё заслужить. Чтобы дети не заскучали, а вы успели посмотреть всё

самое интересное, отправляемся гулять и играть. Прокатимся по городу, сделаем остановки возле знаковых мест. Пока я буду рассказывать вам об истории Нижнего Новгорода, дети вдоволь набегаются на классных площадках. Ещё и уходить не захотят:)

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новый взгляд на древний город

Не так давно Нижний Новгород сильно преобразился: к большому юбилею состоялось благоустройство набережных и парков, открытие новых пространств и арт-объектов. Отличный повод исследовать город! И детей с собой берите — им тоже будет чем заняться.

Взрослых ждёт классическая обзорная экскурсия. Передвигаться по городу будем на автомобиле. По пути сделаем 4-5 остановок, каждая по 20 минут. Этого хватит, чтобы мы с вами успели углубиться в историю, а дети поиграли на современных площадках неподалёку.

Обзор маршрута

Мы посетим парк им. Свердлова, парк 800-летия, территорию Стрелки и кремля. Остановимся возле Чкаловской лестницы и прогуляемся по набережной. Во время экскурсии вы узнаете о важнейших эпохах и событиях в истории Нижнего Новгорода. На примере обновлённой городской среды убедитесь, что бережное отношение к прошлому не исключает современного подхода к благоустройству. А дети обрадуются не только игровым площадкам, но и встрече с символами города: гордым оленем, роботом Дуняшей и нижегородским троллем.

Организационные детали