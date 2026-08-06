Обзорно-игровая прогулка по Нижнему Новгороду для всей семьи
Пока взрослые город изучают, дети с удовольствием играют
Путешествие с детьми нельзя назвать отдыхом в обычном понимании слова. Малыши отвлекаются и быстро устают, а внимание подростков нужно ещё заслужить. Чтобы дети не заскучали, а вы успели посмотреть всё читать дальшеуменьшить
самое интересное, отправляемся гулять и играть. Прокатимся по городу, сделаем остановки возле знаковых мест.
Пока я буду рассказывать вам об истории Нижнего Новгорода, дети вдоволь набегаются на классных площадках. Ещё и уходить не захотят:)
Не так давно Нижний Новгород сильно преобразился: к большому юбилею состоялось благоустройство набережных и парков, открытие новых пространств и арт-объектов. Отличный повод исследовать город! И детей с собой берите — им тоже будет чем заняться.
Взрослых ждёт классическая обзорная экскурсия. Передвигаться по городу будем на автомобиле. По пути сделаем 4-5 остановок, каждая по 20 минут. Этого хватит, чтобы мы с вами успели углубиться в историю, а дети поиграли на современных площадках неподалёку.
Обзор маршрута
Мы посетим парк им. Свердлова, парк 800-летия, территорию Стрелки и кремля. Остановимся возле Чкаловской лестницы и прогуляемся по набережной. Во время экскурсии вы узнаете о важнейших эпохах и событиях в истории Нижнего Новгорода. На примере обновлённой городской среды убедитесь, что бережное отношение к прошлому не исключает современного подхода к благоустройству. А дети обрадуются не только игровым площадкам, но и встрече с символами города: гордым оленем, роботом Дуняшей и нижегородским троллем.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия, дополнительные расходы не предусмотрены. И даже наоборот: каждому маленькому участнику — подарок!
Экскурсия рассчитана на возраст 6+
Поездка проходит на комфортабельном компактном внедорожнике Renault Kaptur, есть бустер для детей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 3359 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Экскурсия очень понравилась. Татьяна провела замечательную экскурсию с большой любовью к Нижнему Новгороду и с вниманием и заботой ко всем участникам! Татьяна заинтересовала своим рассказом всех участников и девочку 6 лет, и взрослых, подстроила программу и рассказ под наш запрос. Водитель Александр аккуратно вел машину, подъезжал максимально близко ко всем объектам. Все было пунктуально, вовремя и комфортно. Большое спасибо Татьяне и Александру!
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И
Ирина
Содержательная обзорная экскурсия, очень хороша для знакомства с городом, особенно для семей с детьми. Маршрут продуман, продуманно корректировали ввиду дождливой погоды, удалось многое посмотреть за три часа. Ребенок увлекся игрой-сказкой, читать дальшеуменьшить
просил повторить, очень необычное и запоминающееся дело. Татьяна - отличный рассказчик, много нового узнали и увидели и те из нас, кто уже бывал в Нижнем. С радостью рекомендуем и благодарим за подаренные яркие впечатления.
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Е
Елена
Татьяна провела для нас обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду в очень комфортном формате. Для меня было важно, чтобы экскурсовод мог заинтересовать ребенка, что у Татьяны прекрасно получилось. Мы увидели много интересных мест и красивых видов этого прекрасного города. Татьяна очень интересно рассказывала и отвечала на мои многочисленные вопросы.
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А
Анна
Были на обзорной экскурсией семьей с 7-летней дочерью. Татьяна смогла увлечь и удержать внимание ребенка на протяжении всех трех часов! Что просто поразительно и вызывает восхищение! После экскурсии дочка сказала, читать дальшеуменьшить
что ей было очень интересно, и она ставит нашей прогуле 10 баллов из 10:) в общем, ребенок доволен - родители счастливы. Нам с мужем тоже очень понравилось. Рекомендуем от души! Татьяне и Александру еще раз большое спасибо!
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Д
Дарья
Выражаем Татьяне благодарность от всей нашей семьи. 3 часа пролетели незаметно! Емко, понятно и главное интересно! Наш 5летний сын в восторге. Татьяна прекрасно находит общий язык с детьми - и читать дальшеуменьшить
сказку расскажет, и техникой и площадками заинтересует, а в конце чудесный подарок! Сын с этой картой теперь не расстается 😄 нам с мужем тоже очень понравилось, Татьяна многое знает о городе, традициях и истории. Отвечала на каждый наш вопрос. Человек увлеченный своим делом, глаза горят! Большое спасибо нашему водителю Александру. Рекомендую всем! А если вы семья с детьми - то даже больше ничего не смотрите!!! Жаль, что таких экскурсий для семей с детьми нет в других городах(
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Ольга
Было очень холодно, минус 20, а по ощущениям минус 26. Но экскурсия на машине была как нельзя кстати! Мы посетили кучу мест и достопримечательностей. Нам рассказывали обо всем на свете! читать дальшеуменьшить
И о Нижнем Новгороде, конечно) Выбегали фоткаться на минутку и снова в авто, за новыми впечатлениями! Экскурсия очень интересная! Детям подросткам понравилось. И нам вручили подарочки, что было неожиданно приятно! Удачи экскурсоводу Татьяне и нашему водителю, вы классные!!!
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