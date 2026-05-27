1 день

Нижегородская ярмарка. Стрелка. Кремль. Чкаловская лестница. Усадьба Рукавишниковых

11:30 Начало обзорной экскурсии Нижегородская ярмарка.

Туристы узнают об её ключевой роли в экономической жизни Российской империи: как крупнейший торговый узел она связывала Европу и Азию, определяя товарные потоки и цены на важнейшие товары.

Познакомятся с историей архитектурного ансамбля ярмарки — от первых деревянных строений до грандиозных сооружений XIX века.

Услышат о знаменитых купцах, ярмарочных традициях и ярких эпизодах из жизни «всероссийского торжища».

"Стрелка"

Во время экскурсии на Стрелке туристы узнают об историческом значении места слияния Оки и Волги: как оно определило стратегическое положение города и стало точкой зарождения Нижегородской ярмарки.

Гости услышат о знаковых объектах Стрелки — соборе Александра Невского, историческом пакгаузе и современных сооружениях, а также познакомятся с этапами преображения этой территории от торгового узла до популярного городского пространства.

13:00 Обед в ресторане города в Нижегородских традициях с дегустацией настоек “Сордис” (для детей сладкий подарок от Сормовской кондитерской фабрики).

14:00 Нижегородский Кремль.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля — величественного памятника оборонного зодчества начала XVI века, где каждый камень хранит память о ключевых событиях Российской истории.

Вы узнаете о стратегическом значении крепости, её уникальной системе укреплений и роли в защите восточных рубежей государства.

Услышите захватывающие рассказы о легендарных осадах и героической обороне.

Полюбуемся панорамными видами на слияние Оки и Волги и откроем малоизвестные факты о жизни гарнизона и городских жителей в разные исторические эпохи.

Следующей остановкой станет легендарная Чкаловская лестница.

Один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода.

Туристы узнают, как и зачем создавалось это грандиозное сооружение: о замысле архитекторов, историческом контексте строительства в послевоенные годы и первоначальном названии лестницы — Сталинградская.

Гости услышат интересные факты о её уникальной конструкции — двойной спиральной форме, количестве ступеней и инженерных решениях, позволивших соединить Верхне‑Волжскую набережную с набережной Волги.

Кроме того, экскурсанты познакомятся с историей памятника Валерию Чкалову.

Узнают о его легендарных перелётах и связи с Нижним Новгородом, а также откроют для себя любопытные городские легенды и традиции, связанные с этим знаковым местом.

15:30 Посещение с экскурсией музея "Усадьба Рукавишниковых".

Во время экскурсии по музею‑усадьбе Рукавишниковых туристы узнают об истории влиятельного купеческого рода, особенностях строительства и уникальной архитектуре особняка, стилизованного под итальянское палаццо и возведённого в стиле эклектики.

Познакомимся с роскошными интерьерами — от «Львиной комнаты» с лепными изображениями львов до бального зала с позолотой и историческим паркетом из 19 пород дерева, а также увидят предметы купеческого быта XIX века и редкие экспонаты из коллекций фарфора, стекла и металла.

16:30 Верхне-Волжская набережная.

Во время экскурсии по Верхне‑Волжской набережной туристы познакомятся с архитектурными жемчужинами XIX–XX веков — особняками и доходными домами, отражающими богатство и стиль купеческого Нижнего Новгорода, а также узнают об исторических личностях, владевших этими зданиями.

Насладимся панорамными видами на Волгу, услышат рассказы о формировании облика набережной, её роли в городской жизни разных эпох и откроют любопытные факты о знаковых сооружениях — от дома Сироткина до здания Волжского пароходства.

17:00 Площадь Народного единства.

Одно из знаковых мест Нижнего Новгорода, связанное с важнейшими историческими событиями России.

Сегодня это место является центром притяжения для туристов и жителей города, желающих узнать больше о богатой истории и культурном наследии региона.

Улица Рождественская Одна из старейших улиц Нижнего Новгорода, расположенная в историческом центре города.

Эта улица является настоящим музеем под открытым небом, где можно увидеть множество архитектурных памятников разных эпох.

Одной из главных достопримечательностей улицы является Рождественская церковь, построенная в XVII веке.

18:00 Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Заселение.

Свободное время.

Или теплоходная прогулка по Волге в 19:00 за дополнительную плату (1000 рублей с человека).

Обращаем Ваше внимание, что трансфер к теплоходу возможен или по окончании экскурсионной программы в 18:00 или туристы добираются до причала самостоятельно.

После теплоходной прогулки трансфер не предусмотрен.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160