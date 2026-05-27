Гостей и жителей города ждут общественные гуляния, выставки, фестивали, спортивные и культурные мероприятия. Запланирован приезд звездных гостей. А так же вас ждут увлекательные экскурсии и прогулки по историческим местам города.
Программа тура по дням
Нижегородская ярмарка. Стрелка. Кремль. Чкаловская лестница. Усадьба Рукавишниковых
11:30 Начало обзорной экскурсии Нижегородская ярмарка.
Туристы узнают об её ключевой роли в экономической жизни Российской империи: как крупнейший торговый узел она связывала Европу и Азию, определяя товарные потоки и цены на важнейшие товары.
Познакомятся с историей архитектурного ансамбля ярмарки — от первых деревянных строений до грандиозных сооружений XIX века.
Услышат о знаменитых купцах, ярмарочных традициях и ярких эпизодах из жизни «всероссийского торжища».
"Стрелка"
Во время экскурсии на Стрелке туристы узнают об историческом значении места слияния Оки и Волги: как оно определило стратегическое положение города и стало точкой зарождения Нижегородской ярмарки.
Гости услышат о знаковых объектах Стрелки — соборе Александра Невского, историческом пакгаузе и современных сооружениях, а также познакомятся с этапами преображения этой территории от торгового узла до популярного городского пространства.
13:00 Обед в ресторане города в Нижегородских традициях с дегустацией настоек “Сордис” (для детей сладкий подарок от Сормовской кондитерской фабрики).
14:00 Нижегородский Кремль.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля — величественного памятника оборонного зодчества начала XVI века, где каждый камень хранит память о ключевых событиях Российской истории.
Вы узнаете о стратегическом значении крепости, её уникальной системе укреплений и роли в защите восточных рубежей государства.
Услышите захватывающие рассказы о легендарных осадах и героической обороне.
Полюбуемся панорамными видами на слияние Оки и Волги и откроем малоизвестные факты о жизни гарнизона и городских жителей в разные исторические эпохи.
Следующей остановкой станет легендарная Чкаловская лестница.
Один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода.
Туристы узнают, как и зачем создавалось это грандиозное сооружение: о замысле архитекторов, историческом контексте строительства в послевоенные годы и первоначальном названии лестницы — Сталинградская.
Гости услышат интересные факты о её уникальной конструкции — двойной спиральной форме, количестве ступеней и инженерных решениях, позволивших соединить Верхне‑Волжскую набережную с набережной Волги.
Кроме того, экскурсанты познакомятся с историей памятника Валерию Чкалову.
Узнают о его легендарных перелётах и связи с Нижним Новгородом, а также откроют для себя любопытные городские легенды и традиции, связанные с этим знаковым местом.
15:30 Посещение с экскурсией музея "Усадьба Рукавишниковых".
Во время экскурсии по музею‑усадьбе Рукавишниковых туристы узнают об истории влиятельного купеческого рода, особенностях строительства и уникальной архитектуре особняка, стилизованного под итальянское палаццо и возведённого в стиле эклектики.
Познакомимся с роскошными интерьерами — от «Львиной комнаты» с лепными изображениями львов до бального зала с позолотой и историческим паркетом из 19 пород дерева, а также увидят предметы купеческого быта XIX века и редкие экспонаты из коллекций фарфора, стекла и металла.
16:30 Верхне-Волжская набережная.
Во время экскурсии по Верхне‑Волжской набережной туристы познакомятся с архитектурными жемчужинами XIX–XX веков — особняками и доходными домами, отражающими богатство и стиль купеческого Нижнего Новгорода, а также узнают об исторических личностях, владевших этими зданиями.
Насладимся панорамными видами на Волгу, услышат рассказы о формировании облика набережной, её роли в городской жизни разных эпох и откроют любопытные факты о знаковых сооружениях — от дома Сироткина до здания Волжского пароходства.
17:00 Площадь Народного единства.
Одно из знаковых мест Нижнего Новгорода, связанное с важнейшими историческими событиями России.
Сегодня это место является центром притяжения для туристов и жителей города, желающих узнать больше о богатой истории и культурном наследии региона.
Улица Рождественская Одна из старейших улиц Нижнего Новгорода, расположенная в историческом центре города.
Эта улица является настоящим музеем под открытым небом, где можно увидеть множество архитектурных памятников разных эпох.
Одной из главных достопримечательностей улицы является Рождественская церковь, построенная в XVII веке.
18:00 Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Заселение.
Свободное время.
Или теплоходная прогулка по Волге в 19:00 за дополнительную плату (1000 рублей с человека).
Обращаем Ваше внимание, что трансфер к теплоходу возможен или по окончании экскурсионной программы в 18:00 или туристы добираются до причала самостоятельно.
После теплоходной прогулки трансфер не предусмотрен.
Пешеходная экскурсия по центру города и самостоятельное посещение Дня города
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
10:00 Встреча с экскурсоводом в фойе гостиницы.
Пешеходный экскурсионный день.
Во время экскурсии на площади Горького туристы узнают об истории создания монументального памятника Максиму Горькому и его символическом значении для города.
Также гости познакомятся с особенностями современного благоустройства сквера — увидят цитаты писателя, органично вписанные в ландшафт, и узнают о социальных деталях пространства, например о миниатюрной копии памятника со шрифтом для слабовидящих.
Крутой переулок — это небольшая улочка в центре Нижнего Новгорода, которая находится между улицами Большая Покровская и Малая Покровская.
Этот переулок является одним из самых старых улиц города и имеет богатую историю.
Сегодня Крутой переулок является одним из популярных туристических маршрутов в Нижнем Новгороде.
Здесь можно увидеть множество исторических зданий, таких как Дом культуры им. Свердлова, Дом-музей М. Горького и другие.
Набережная Федоровского.
Одно из красивейших мест Нижнего Новгорода, расположенное на высоком берегу Оки.
Свое название набережная получила в честь выдающегося русского ученого и изобретателя Константина Федорова, который жил и работал в Нижнем Новгороде в XIX веке.
С набережной открывается потрясающий вид на реку Оку и город.
Вдоль набережной расположены многочисленные скульптуры и памятники, среди которых памятник Константину Федорову, а также музей архитектуры и искусства, где можно познакомиться с историей города и его культурным наследием.
13:00 Улица Большая Покровская.
Одна из старейших и красивейших улиц Нижнего Новгорода.
Ее история начинается с XIV века, когда на этом месте располагалась Покровская слобода.
Сегодня улица Большая Покровская является главной пешеходной улицей города и одним из самых популярных туристических маршрутов.
Здесь расположены многочисленные магазины, рестораны, кафе и музеи.
Туристы узнают об истории главной пешеходной артерии Нижнего Новгорода.
Услышат рассказы о старинных зданиях XVIII–XX веков, знаковых скульптурах (от «Весёлой Козы» до памятника Евстигнееву) и любопытных городских легендах, связанных с этой живописной улицей. 4:00 Обед в кафе города.
15:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время в центре города.
Посещение мероприятий приуроченных ко дню города.
Программа празднования, посвященная 805-летию города, будет обширной.
Гостей и жителей города ждут общественные гуляния, выставки, фестивали, спортивные и культурные мероприятия.
Во всех районах пройдет своя развлекательная программа, запланированы разные активности, выступления местных коллективов, ярмарки, детские конкурсы и игры.
Пройдут научно-познавательные программы, арт-инсталляции и перформансы.
Гостей ждут патриотическая зона с выставкой, лекциями, турнирами, интересными экспозициями.
В течение дня на главной и малых сценах выступят диджеи, творческие коллективы, ансамбли, оркестры.
21:00 Завершится День города 2026 в Нижнем Новгороде вечерним концертом.
Запланирован приезд звездных гостей.
В прошлом году, например, это были Стас Пьеха, Юлиана Караулова, «Мираж», Uma2rman, Iowa.
Трансфер в гостиницу. Время и место трансфера будет сообщено дополнительно.
Свободный день или загородная экскурсия за дополнительную плату
Дополнительная экскурсия бронируется и оплачивается как заранее, так и по факту прибытия в Н. Новгород (при наличии свободных мест).
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
Свободный день.
Выселение до 12:00.
Или загородная экскурсия на выбор (в стоимость экскурсии включен обед):
Экскурсия в Городец (4000 взрослый / 3800 льготный)
Встреча в фойе гостиницы 08:20. Возвращение в город в 17-18 часов.
Экскурсия в Арзамас и Дивеево (3600 взрослый / 3400 льготный)
Встреча в фойе гостиницы 07:20. Возвращение в город в 19-20 часов.
Экскурсия в Муром (3400 взрослый / 3200 льготный)
Встреча в фойе гостиницы 07:20. Возвращение в город в 19-20 часов.
Экскурсия в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу (3400 взрослый / 3400 льготный)
Встреча в фойе гостиницы 08:00. Возвращение в город в 17-18 часов.
По окончании загородных экскурсий предусмотрен траннсфер на вокзал.
Если у Вас приобретены дополнительные сутки проживания, после экскурсии Вас доставят в гостиницу.
К туру можно добавить дополнительные сутки проживания. При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Трехместное
размещение
|Редди 3*
|22 200
|28 200
|21 000
|КортИн 4*
|26 100
|34 200
|-
Варианты проживания
Гостиница «Рэдди»
Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Отель «Корт Инн»
Отель «Корт Инн» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис» (для детей замена на Сормовские конфеты)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день (за доп. плату Редди 1000 рублей с человека, Корт Ин 1700 рублей) ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Прогулка на теплоходе по Волге
- Экскурсия в 3й день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.