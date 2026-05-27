805 лет Нижнему Новгороду. Тур на день города

Приглашаем вас отпраздновать День города в Нижнем Новгороде — вас ждут яркие мероприятия, самобытная атмосфера старинного волжского города и незабываемые впечатления. Программа празднования, посвященная 805-летию города, будет обширной.

Гостей и жителей города ждут общественные гуляния, выставки, фестивали, спортивные и культурные мероприятия. Запланирован приезд звездных гостей. А так же вас ждут увлекательные экскурсии и прогулки по историческим местам города.
805 лет Нижнему Новгороду. Тур на день городаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Нижегородская ярмарка. Стрелка. Кремль. Чкаловская лестница. Усадьба Рукавишниковых

11:30 Начало обзорной экскурсии Нижегородская ярмарка.

Туристы узнают об её ключевой роли в экономической жизни Российской империи: как крупнейший торговый узел она связывала Европу и Азию, определяя товарные потоки и цены на важнейшие товары.

Познакомятся с историей архитектурного ансамбля ярмарки — от первых деревянных строений до грандиозных сооружений XIX века.

Услышат о знаменитых купцах, ярмарочных традициях и ярких эпизодах из жизни «всероссийского торжища».

"Стрелка"

Во время экскурсии на Стрелке туристы узнают об историческом значении места слияния Оки и Волги: как оно определило стратегическое положение города и стало точкой зарождения Нижегородской ярмарки.

Гости услышат о знаковых объектах Стрелки — соборе Александра Невского, историческом пакгаузе и современных сооружениях, а также познакомятся с этапами преображения этой территории от торгового узла до популярного городского пространства.

13:00 Обед в ресторане города в Нижегородских традициях с дегустацией настоек “Сордис” (для детей сладкий подарок от Сормовской кондитерской фабрики).

14:00 Нижегородский Кремль.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля — величественного памятника оборонного зодчества начала XVI века, где каждый камень хранит память о ключевых событиях Российской истории.

Вы узнаете о стратегическом значении крепости, её уникальной системе укреплений и роли в защите восточных рубежей государства.

Услышите захватывающие рассказы о легендарных осадах и героической обороне.

Полюбуемся панорамными видами на слияние Оки и Волги и откроем малоизвестные факты о жизни гарнизона и городских жителей в разные исторические эпохи.

Следующей остановкой станет легендарная Чкаловская лестница.

Один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода.

Туристы узнают, как и зачем создавалось это грандиозное сооружение: о замысле архитекторов, историческом контексте строительства в послевоенные годы и первоначальном названии лестницы — Сталинградская.

Гости услышат интересные факты о её уникальной конструкции — двойной спиральной форме, количестве ступеней и инженерных решениях, позволивших соединить Верхне‑Волжскую набережную с набережной Волги.

Кроме того, экскурсанты познакомятся с историей памятника Валерию Чкалову.

Узнают о его легендарных перелётах и связи с Нижним Новгородом, а также откроют для себя любопытные городские легенды и традиции, связанные с этим знаковым местом.

15:30 Посещение с экскурсией музея "Усадьба Рукавишниковых".

Во время экскурсии по музею‑усадьбе Рукавишниковых туристы узнают об истории влиятельного купеческого рода, особенностях строительства и уникальной архитектуре особняка, стилизованного под итальянское палаццо и возведённого в стиле эклектики.

Познакомимся с роскошными интерьерами — от «Львиной комнаты» с лепными изображениями львов до бального зала с позолотой и историческим паркетом из 19 пород дерева, а также увидят предметы купеческого быта XIX века и редкие экспонаты из коллекций фарфора, стекла и металла.

16:30 Верхне-Волжская набережная.

Во время экскурсии по Верхне‑Волжской набережной туристы познакомятся с архитектурными жемчужинами XIX–XX веков — особняками и доходными домами, отражающими богатство и стиль купеческого Нижнего Новгорода, а также узнают об исторических личностях, владевших этими зданиями.

Насладимся панорамными видами на Волгу, услышат рассказы о формировании облика набережной, её роли в городской жизни разных эпох и откроют любопытные факты о знаковых сооружениях — от дома Сироткина до здания Волжского пароходства.

17:00 Площадь Народного единства.

Одно из знаковых мест Нижнего Новгорода, связанное с важнейшими историческими событиями России.

Сегодня это место является центром притяжения для туристов и жителей города, желающих узнать больше о богатой истории и культурном наследии региона.

Улица Рождественская Одна из старейших улиц Нижнего Новгорода, расположенная в историческом центре города.

Эта улица является настоящим музеем под открытым небом, где можно увидеть множество архитектурных памятников разных эпох.

Одной из главных достопримечательностей улицы является Рождественская церковь, построенная в XVII веке.

18:00 Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Заселение.

Свободное время.

Или теплоходная прогулка по Волге в 19:00 за дополнительную плату (1000 рублей с человека).

Обращаем Ваше внимание, что трансфер к теплоходу возможен или по окончании экскурсионной программы в 18:00 или туристы добираются до причала самостоятельно.

После теплоходной прогулки трансфер не предусмотрен.

2 день

Пешеходная экскурсия по центру города и самостоятельное посещение Дня города

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

10:00 Встреча с экскурсоводом в фойе гостиницы.

Пешеходный экскурсионный день.

Во время экскурсии на площади Горького туристы узнают об истории создания монументального памятника Максиму Горькому и его символическом значении для города.

Также гости познакомятся с особенностями современного благоустройства сквера — увидят цитаты писателя, органично вписанные в ландшафт, и узнают о социальных деталях пространства, например о миниатюрной копии памятника со шрифтом для слабовидящих.

Крутой переулок — это небольшая улочка в центре Нижнего Новгорода, которая находится между улицами Большая Покровская и Малая Покровская.

Этот переулок является одним из самых старых улиц города и имеет богатую историю.

Сегодня Крутой переулок является одним из популярных туристических маршрутов в Нижнем Новгороде.

Здесь можно увидеть множество исторических зданий, таких как Дом культуры им. Свердлова, Дом-музей М. Горького и другие.

Набережная Федоровского.

Одно из красивейших мест Нижнего Новгорода, расположенное на высоком берегу Оки.

Свое название набережная получила в честь выдающегося русского ученого и изобретателя Константина Федорова, который жил и работал в Нижнем Новгороде в XIX веке.

С набережной открывается потрясающий вид на реку Оку и город.

Вдоль набережной расположены многочисленные скульптуры и памятники, среди которых памятник Константину Федорову, а также музей архитектуры и искусства, где можно познакомиться с историей города и его культурным наследием.

13:00 Улица Большая Покровская.

Одна из старейших и красивейших улиц Нижнего Новгорода.

Ее история начинается с XIV века, когда на этом месте располагалась Покровская слобода.

Сегодня улица Большая Покровская является главной пешеходной улицей города и одним из самых популярных туристических маршрутов.

Здесь расположены многочисленные магазины, рестораны, кафе и музеи.

Туристы узнают об истории главной пешеходной артерии Нижнего Новгорода.

Услышат рассказы о старинных зданиях XVIII–XX веков, знаковых скульптурах (от «Весёлой Козы» до памятника Евстигнееву) и любопытных городских легендах, связанных с этой живописной улицей. 4:00 Обед в кафе города.

15:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время в центре города.

Посещение мероприятий приуроченных ко дню города.

Программа празднования, посвященная 805-летию города, будет обширной.

Гостей и жителей города ждут общественные гуляния, выставки, фестивали, спортивные и культурные мероприятия.

Во всех районах пройдет своя развлекательная программа, запланированы разные активности, выступления местных коллективов, ярмарки, детские конкурсы и игры.

Пройдут научно-познавательные программы, арт-инсталляции и перформансы.

Гостей ждут патриотическая зона с выставкой, лекциями, турнирами, интересными экспозициями.

В течение дня на главной и малых сценах выступят диджеи, творческие коллективы, ансамбли, оркестры.

21:00 Завершится День города 2026 в Нижнем Новгороде вечерним концертом.

Запланирован приезд звездных гостей.

В прошлом году, например, это были Стас Пьеха, Юлиана Караулова, «Мираж», Uma2rman, Iowa.

Трансфер в гостиницу. Время и место трансфера будет сообщено дополнительно.

3 день

Свободный день или загородная экскурсия за дополнительную плату

Дополнительная экскурсия бронируется и оплачивается как заранее, так и по факту прибытия в Н. Новгород (при наличии свободных мест).

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

Свободный день.

Выселение до 12:00.

Или загородная экскурсия на выбор (в стоимость экскурсии включен обед):

Экскурсия в Городец (4000 взрослый / 3800 льготный)

Встреча в фойе гостиницы 08:20. Возвращение в город в 17-18 часов.

Экскурсия в Арзамас и Дивеево (3600 взрослый / 3400 льготный)

Встреча в фойе гостиницы 07:20. Возвращение в город в 19-20 часов.

Экскурсия в Муром (3400 взрослый / 3200 льготный)

Встреча в фойе гостиницы 07:20. Возвращение в город в 19-20 часов.

Экскурсия в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу (3400 взрослый / 3400 льготный)

Встреча в фойе гостиницы 08:00. Возвращение в город в 17-18 часов.

По окончании загородных экскурсий предусмотрен траннсфер на вокзал.

Если у Вас приобретены дополнительные сутки проживания, после экскурсии Вас доставят в гостиницу.

К туру можно добавить дополнительные сутки проживания. При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение		Трехместное
размещение
Редди 3*22 20028 20021 000
КортИн 4*26 10034 200-

Варианты проживания

Гостиница «Рэдди»

2 ночи

Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.

Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.

Отель «Корт Инн»

2 ночи

Отель «Корт Инн» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис» (для детей замена на Сормовские конфеты)
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день (за доп. плату Редди 1000 рублей с человека, Корт Ин 1700 рублей) ужины
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Посещение объектов, не заявленных в программе
  • Прогулка на теплоходе по Волге
  • Экскурсия в 3й день
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
