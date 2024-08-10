1 день

Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново

06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление на автобусе с гидом в Коломну — любимый город Дмитрия Донского. Один из наиболее загадочных и таинственных городов Подмосковья.

Этот город за 830 летнюю историю накопил множество легенд, мистики, загадок, преданий и удивительных рассказов, вызывающих изумление и восторг одновременно.

Город с хорошо сохранившимся кремлем и уникальным для России Музеем пастилы.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля — важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV-XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) — самая мощная звонница такого типа в Подмосковье; Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.); Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).

Среди самых древних построек коломенского кремля — примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV-XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) — один из первых кирпичных храмов на Руси.

Коломна имеет и свою уникальную «гастрономическую жемчужину» — легендарную коломенскую пастилу. На Руси она была известна уже с XIV века, эксперты ее родиной называет именно Коломну.

В кулинарных книгах начала XX века можно встретить запись, что пастила является исключительно русским продуктом, который заграницей не производился.

Обязательное посещение Музейной фабрики коломенской пастилы с чаепитием в малиновой комнате.

Экскурсия на уникальную фабрику коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.

Вам предстоит: увидеть открытое пастильное производство начала прошлого века; познакомиться с принципом работы старинных кондитерских механизмов; осмотреть плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.

В завершение экскурсии Вас ждет чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы — каждая со своей историей.

Обед в кафе города.

Отправление в с. Константиново — на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» — Сергея Есенина. Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

В Константиново прошли его детство и юность. Прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, вы сможете, посетив усадьбу родителей Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земскую школу.

Посещение родительской усадьбы перенесет Вас сначала в конец XIX века, период основания крестьянской усадьбы, затем в 20-е годы прошлого века, когда Сергей Есенин, будучи прославленным на всю Россию, приезжал в родительский дом, отдохнуть измученной душой.

Здесь демонстрируются подлинные вещи того времени: сундучок, в котором поэт держал любимые книги, настоящая русская печка, самовар, похвальная грамота из школы, дубовый стол и модные тогда часы фирмы Габю.

Земская школа — это знакомство с историей возникновения земских школ в Рязанской губернии на рубеже XIX-XX веков.

Вы узнаете интересные истории о школьной жизни Сергея Есенина, учителях и одноклассниках будущего поэта.

Неотъемлемой частью жизни села на рубеже XIX и XX веков были священник Иоанн Яковлевич Смирнов и его семья, экспозиция дома священника знакомит посетителей с сельской интеллигенцией и увлечениях молодежи того времени, а также о юных годах жизни Сергея Есенина и о формировании его как поэта.

Отправление в Рязань.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.