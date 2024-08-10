Дни Вы будете проводить в прогулках по городам, а ночами отдыхать и набираться сил в лучших отелях Рязани и Нижнего Новгорода.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново
06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отправление на автобусе с гидом в Коломну — любимый город Дмитрия Донского. Один из наиболее загадочных и таинственных городов Подмосковья.
Этот город за 830 летнюю историю накопил множество легенд, мистики, загадок, преданий и удивительных рассказов, вызывающих изумление и восторг одновременно.
Город с хорошо сохранившимся кремлем и уникальным для России Музеем пастилы.
Посещение Коломенского кремля.
Архитектурный комплекс коломенского кремля — важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV-XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.
В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.
На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) — самая мощная звонница такого типа в Подмосковье; Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.); Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).
Среди самых древних построек коломенского кремля — примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV-XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) — один из первых кирпичных храмов на Руси.
Коломна имеет и свою уникальную «гастрономическую жемчужину» — легендарную коломенскую пастилу. На Руси она была известна уже с XIV века, эксперты ее родиной называет именно Коломну.
В кулинарных книгах начала XX века можно встретить запись, что пастила является исключительно русским продуктом, который заграницей не производился.
Обязательное посещение Музейной фабрики коломенской пастилы с чаепитием в малиновой комнате.
Экскурсия на уникальную фабрику коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.
Вам предстоит: увидеть открытое пастильное производство начала прошлого века; познакомиться с принципом работы старинных кондитерских механизмов; осмотреть плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.
В завершение экскурсии Вас ждет чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы — каждая со своей историей.
Обед в кафе города.
Отправление в с. Константиново — на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» — Сергея Есенина. Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.
В Константиново прошли его детство и юность. Прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, вы сможете, посетив усадьбу родителей Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земскую школу.
Посещение родительской усадьбы перенесет Вас сначала в конец XIX века, период основания крестьянской усадьбы, затем в 20-е годы прошлого века, когда Сергей Есенин, будучи прославленным на всю Россию, приезжал в родительский дом, отдохнуть измученной душой.
Здесь демонстрируются подлинные вещи того времени: сундучок, в котором поэт держал любимые книги, настоящая русская печка, самовар, похвальная грамота из школы, дубовый стол и модные тогда часы фирмы Габю.
Земская школа — это знакомство с историей возникновения земских школ в Рязанской губернии на рубеже XIX-XX веков.
Вы узнаете интересные истории о школьной жизни Сергея Есенина, учителях и одноклассниках будущего поэта.
Неотъемлемой частью жизни села на рубеже XIX и XX веков были священник Иоанн Яковлевич Смирнов и его семья, экспозиция дома священника знакомит посетителей с сельской интеллигенцией и увлечениях молодежи того времени, а также о юных годах жизни Сергея Есенина и о формировании его как поэта.
Отправление в Рязань.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Рязань и Касимов
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля: прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.
На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм. Памятник С. А. Есенину — это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.
С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал — оборонительное сооружение XIII-XVII вв.
До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.
Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).
Территорию Соборного парка с кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.
В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга.
Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города. Отправление в Касимов, затерявшийся в глубине рязанской Мещеры, по возрасту — ровесник Москвы.
За свою долгую историю он успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.
Фото-стоп в п. Гусь-Железный — осмотр собора Живоначальной Троицы — одного из самых необычных православных храмов России: массивные высокие стены, длинные ряды стрельчатых окон и остроконечная пятиярусная колокольня, он скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.
Обед с татарскими мотивами в кафе Касимова.
Обзорная экскурсия по городу Касимов — город непростой, его называют «древней столицей двух культур».
Среди русских живописных пейзажей раскинулся минарет из восточных сказок. Касимов — город с необычной историей, с уникальной архитектурой и большим количеством прекрасно сохранившихся роскошных купеческих особняков.
История, традиции, обычаи и привычки непохожих друг на друга культур причудливо переплелись в этом месте, что делает этот город не похожим ни на один другой.
Обзорная экскурсия: Соборная площадь с самобытными домами касимовских купцов, зданием бывшей Городской управы, старинными Торговыми рядами и собором Вознесения Господня. Первый каменный храм города — Георгиевский — в ограде которого, по легенде, похоронен шут Петра I Иван Балакирев, последний «касимовский хан».
Закончится экскурсия знакомством с Татарской слободой, где расположены уникальные объекты мусульманской архитектуры — мечеть с минаретом XV в. и текие Шах-Али хана XVI в.
Отправление в Нижний Новгород.
Размещение в отеле.
Поздний ужин в ресторане отеля.
Нижний Новгород. Отъезд
07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля.
Нижний Новгород — удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек — Волги и Оки. Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская. Побываете на смотровых площадках, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки и каждый может насладиться прекрасными видами на заречные просторы.
Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры XVII века. Побываете у памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестнице, где Вам еще раз откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.
Нижегородский кремль — уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц. Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного многоугольника, по углам которого располагаются башни.
В настоящее время сохранилось 12 башен. Длина кремлевской стены составляет 2045 м. Важнейшая архитектурная достопримечательность западного участка кремля — собор Михаила Архангела — уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.
Увлекательная пешеходная экскурсия по одной из самых красивейших улиц Нижнего Новгорода — Большая Покровская.
Это главная улица Нижнего Новгорода с конца 18 века, когда-то дворянской, куда обычным жителям вход был неуместен.
Сегодня — визитная карточка города, где собраны примечательные памятники архитектуры: Дом профсоюзов, построенный в стиле французского барокко.
Бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат с бюстами Толстого, Пушкина и Достоевского. Кукольный театр и драматический театр имени Алексея Горького.
Изюминкой улицы является Здание Государственного банка, которое в начале прошлого столетия встало на одно из первых мест в ряду других построек русского стиля в Российской Империи.
Чтобы почувствовать историю Нижнего Новгорода — нужно обязательно совершить променад по знаменитой и главной улице этого города.
Экскурсия в Усадьбу Рукавишниковых — самый богатый и красивый дом в Нижнем Новгороде в стиле итальянского палаццо, который по сей день поражает пышностью отделки стен комнат и дорогим художественным паркетом.
Здание украшает лепнина, балкон второго этажа поддерживают атланты, а оконные простенки занимают горельефные фигуры кариатид. Комнаты показаны во всем великолепии.
Самая роскошная из них — Большая гостиная, выполненная в стиле рококо. Она так насыщена лепниной, что пустого места практически нет. А где нет лепнины — там живописные работы академика живописи Ф. Г. Торопова, изображающие путти — смесь ангелов и античных эротов.
Обед в кафе города.
Отправление в Москву.
23:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
|22 690
|24 490
|25 990
Доплата за одноместный номер – 6 100 руб.
Дополнительное место предоставляется в номерах категории повышенной категории под запрос (доплата от 6 500 руб.).
Размещение в 1-й день в отеле «Форум» 4* г. Рязань (резервный отель «Старый город» 4* г. Рязань, номера «стандарт с видом на атриум»).
Размещение во 2-й день в отеле «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5* г. Нижний Новгород в историческом квартале.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Форум» 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Гостиница «Старый город» 4
«Старый город» - это великолепный отель, который расположен в Рязани. Один только фасад здания располагает своим видом и завлекает гостей. Из его окон виден этот прекрасный город. К услугам гостей, здесь предоставляется частная парковка и возможно заселение с домашними питомцами.
Номерной фонд отеля включает в себя 118 комфортабельных номеров. Все они просторные и светлые, обустроены удобной мебелью и необходимой техникой. Дизайн комнат выполнен в бежевых и фисташковых тонах, стены украшены картинами. Каждая комната включает в себя собственную ванну.
На территории «Старого города» работает отличный ресторан, который специализируется на традиционной русской кухне. Обслуживание совершается по меню. Вкусные и ароматные завтраки идут по формату «шведский стол».
Неподалеку от отеля Вы найдете различные достопримечательности, например: дом-музей истории молодежного движения, памятник князю Олегу Рязанскому и филармонию.
Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5
Фешенебельный отель «Sheraton Kremlin» расположен в центральной части Нижнего Новгорода, напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля. Отель располагает широким спектром услуг, среди которых есть тренажерный зал, круглосуточный бизнес-центр, частная парковка. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Для своих гостей здесь рады предложить комфортабельное размещение в светлых дизайнерских номерах. Каждый номер имеет индивидуальную ванную комнату с косметическим набором, встроенным феном, полотенцами. Среди стандартных удобств — спутниковое телевидение, кондиционер, небольшой холодильник с мин-баром, чайный набор, высокоскоростной Wi-Fi с хорошим сигналом приёма. Отель допускает заселение с животными.
Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол», в течении дня можно заказать блюда и напитки по меню. Действует услуга доставки еды в номер по желанию гостя.
Отель «Sheraton Kremlin» предоставляет конференц-зал с высококлассным проекционным и акустическим оборудованием для проведения бизнес-встреч, семинаров или переговоров.
В пешей доступности от отеля находится Кремль, Чкаловская лестница, а так же улица Большая Покровская, где расположены многочисленные кафе, рестораны и магазины города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 6 100 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.