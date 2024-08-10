Былины русских княжеств. Тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям

Былины русских княжеств
Уютная архитектура старинных городов Московской, Рязанской и Нижегородской областей, родные места великого русского поэта, увлекательные эскурсии и сладкая дегустация ждут Вас в этом трехдневном туре.

Дни Вы будете проводить в прогулках по городам, а ночами отдыхать и набираться сил в лучших отелях Рязани и Нижнего Новгорода.
5
3 отзыва
Былины русских княжеств. Тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Былины русских княжеств. Тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Былины русских княжеств. Тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново

06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление на автобусе с гидом в Коломну — любимый город Дмитрия Донского. Один из наиболее загадочных и таинственных городов Подмосковья.

Этот город за 830 летнюю историю накопил множество легенд, мистики, загадок, преданий и удивительных рассказов, вызывающих изумление и восторг одновременно.

Город с хорошо сохранившимся кремлем и уникальным для России Музеем пастилы.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля — важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV-XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) — самая мощная звонница такого типа в Подмосковье; Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.); Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).

Среди самых древних построек коломенского кремля — примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV-XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) — один из первых кирпичных храмов на Руси.

Коломна имеет и свою уникальную «гастрономическую жемчужину» — легендарную коломенскую пастилу. На Руси она была известна уже с XIV века, эксперты ее родиной называет именно Коломну.

В кулинарных книгах начала XX века можно встретить запись, что пастила является исключительно русским продуктом, который заграницей не производился.

Обязательное посещение Музейной фабрики коломенской пастилы с чаепитием в малиновой комнате.

Экскурсия на уникальную фабрику коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.

Вам предстоит: увидеть открытое пастильное производство начала прошлого века; познакомиться с принципом работы старинных кондитерских механизмов; осмотреть плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.

В завершение экскурсии Вас ждет чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы — каждая со своей историей.

Обед в кафе города.

Отправление в с. Константиново — на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» — Сергея Есенина. Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

В Константиново прошли его детство и юность. Прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, вы сможете, посетив усадьбу родителей Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земскую школу.

Посещение родительской усадьбы перенесет Вас сначала в конец XIX века, период основания крестьянской усадьбы, затем в 20-е годы прошлого века, когда Сергей Есенин, будучи прославленным на всю Россию, приезжал в родительский дом, отдохнуть измученной душой.

Здесь демонстрируются подлинные вещи того времени: сундучок, в котором поэт держал любимые книги, настоящая русская печка, самовар, похвальная грамота из школы, дубовый стол и модные тогда часы фирмы Габю.

Земская школа — это знакомство с историей возникновения земских школ в Рязанской губернии на рубеже XIX-XX веков.

Вы узнаете интересные истории о школьной жизни Сергея Есенина, учителях и одноклассниках будущего поэта.

Неотъемлемой частью жизни села на рубеже XIX и XX веков были священник Иоанн Яковлевич Смирнов и его семья, экспозиция дома священника знакомит посетителей с сельской интеллигенцией и увлечениях молодежи того времени, а также о юных годах жизни Сергея Есенина и о формировании его как поэта.

Отправление в Рязань.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.

Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново
2 день

Рязань и Касимов

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля: прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.

На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм. Памятник С. А. Есенину — это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.

Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».

С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.

С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал — оборонительное сооружение XIII-XVII вв.

До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.

Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).

Территорию Соборного парка с кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.

В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга.

Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города. Отправление в Касимов, затерявшийся в глубине рязанской Мещеры, по возрасту — ровесник Москвы.

За свою долгую историю он успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.

Фото-стоп в п. Гусь-Железный — осмотр собора Живоначальной Троицы — одного из самых необычных православных храмов России: массивные высокие стены, длинные ряды стрельчатых окон и остроконечная пятиярусная колокольня, он скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.

Обед с татарскими мотивами в кафе Касимова.

Обзорная экскурсия по городу Касимов — город непростой, его называют «древней столицей двух культур».

Среди русских живописных пейзажей раскинулся минарет из восточных сказок. Касимов — город с необычной историей, с уникальной архитектурой и большим количеством прекрасно сохранившихся роскошных купеческих особняков.

История, традиции, обычаи и привычки непохожих друг на друга культур причудливо переплелись в этом месте, что делает этот город не похожим ни на один другой.

Обзорная экскурсия: Соборная площадь с самобытными домами касимовских купцов, зданием бывшей Городской управы, старинными Торговыми рядами и собором Вознесения Господня. Первый каменный храм города — Георгиевский — в ограде которого, по легенде, похоронен шут Петра I Иван Балакирев, последний «касимовский хан».

Закончится экскурсия знакомством с Татарской слободой, где расположены уникальные объекты мусульманской архитектуры — мечеть с минаретом XV в. и текие Шах-Али хана XVI в.

Отправление в Нижний Новгород.

Размещение в отеле.

Поздний ужин в ресторане отеля.

Рязань и КасимовРязань и КасимовРязань и КасимовРязань и КасимовРязань и КасимовРязань и Касимов
3 день

Нижний Новгород. Отъезд

07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля.

Нижний Новгород — удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек — Волги и Оки. Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская. Побываете на смотровых площадках, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки и каждый может насладиться прекрасными видами на заречные просторы.

Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры XVII века. Побываете у памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестнице, где Вам еще раз откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.

Нижегородский кремль — уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц. Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного многоугольника, по углам которого располагаются башни.

В настоящее время сохранилось 12 башен. Длина кремлевской стены составляет 2045 м. Важнейшая архитектурная достопримечательность западного участка кремля — собор Михаила Архангела — уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.

Увлекательная пешеходная экскурсия по одной из самых красивейших улиц Нижнего Новгорода — Большая Покровская.

Это главная улица Нижнего Новгорода с конца 18 века, когда-то дворянской, куда обычным жителям вход был неуместен.

Сегодня — визитная карточка города, где собраны примечательные памятники архитектуры: Дом профсоюзов, построенный в стиле французского барокко.

Бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат с бюстами Толстого, Пушкина и Достоевского. Кукольный театр и драматический театр имени Алексея Горького.

Изюминкой улицы является Здание Государственного банка, которое в начале прошлого столетия встало на одно из первых мест в ряду других построек русского стиля в Российской Империи.

Чтобы почувствовать историю Нижнего Новгорода — нужно обязательно совершить променад по знаменитой и главной улице этого города.

Экскурсия в Усадьбу Рукавишниковых — самый богатый и красивый дом в Нижнем Новгороде в стиле итальянского палаццо, который по сей день поражает пышностью отделки стен комнат и дорогим художественным паркетом.

Здание украшает лепнина, балкон второго этажа поддерживают атланты, а оконные простенки занимают горельефные фигуры кариатид. Комнаты показаны во всем великолепии.

Самая роскошная из них — Большая гостиная, выполненная в стиле рококо. Она так насыщена лепниной, что пустого места практически нет. А где нет лепнины — там живописные работы академика живописи Ф. Г. Торопова, изображающие путти — смесь ангелов и античных эротов.

Обед в кафе города.

Отправление в Москву.

23:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Нижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт, двухместное размещение.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
22 69024 49025 990

Доплата за одноместный номер – 6 100 руб.

Дополнительное место предоставляется в номерах категории повышенной категории под запрос (доплата от 6 500 руб.).

Размещение в 1-й день в отеле «Форум» 4* г. Рязань (резервный отель «Старый город» 4* г. Рязань, номера «стандарт с видом на атриум»).

Размещение во 2-й день в отеле «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5* г. Нижний Новгород в историческом квартале.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Форум» 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4

Гостиница «Старый город» 4

1 ночь

«Старый город» - это великолепный отель, который расположен в Рязани. Один только фасад здания располагает своим видом и завлекает гостей. Из его окон виден этот прекрасный город. К услугам гостей, здесь предоставляется частная парковка и возможно заселение с домашними питомцами.

Номерной фонд отеля включает в себя 118 комфортабельных номеров. Все они просторные и светлые, обустроены удобной мебелью и необходимой техникой. Дизайн комнат выполнен в бежевых и фисташковых тонах, стены украшены картинами. Каждая комната включает в себя собственную ванну.

На территории «Старого города» работает отличный ресторан, который специализируется на традиционной русской кухне. Обслуживание совершается по меню. Вкусные и ароматные завтраки идут по формату «шведский стол».

Неподалеку от отеля Вы найдете различные достопримечательности, например: дом-музей истории молодежного движения, памятник князю Олегу Рязанскому и филармонию.

Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4

Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5

1 ночь

Фешенебельный отель «Sheraton Kremlin» расположен в центральной части Нижнего Новгорода, напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля. Отель располагает широким спектром услуг, среди которых есть тренажерный зал, круглосуточный бизнес-центр, частная парковка. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.

Для своих гостей здесь рады предложить комфортабельное размещение в светлых дизайнерских номерах. Каждый номер имеет индивидуальную ванную комнату с косметическим набором, встроенным феном, полотенцами. Среди стандартных удобств — спутниковое телевидение, кондиционер, небольшой холодильник с мин-баром, чайный набор, высокоскоростной Wi-Fi с хорошим сигналом приёма. Отель допускает заселение с животными.

Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол», в течении дня можно заказать блюда и напитки по меню. Действует услуга доставки еды в номер по желанию гостя.

Отель «Sheraton Kremlin» предоставляет конференц-зал с высококлассным проекционным и акустическим оборудованием для проведения бизнес-встреч, семинаров или переговоров.

В пешей доступности от отеля находится Кремль, Чкаловская лестница, а так же улица Большая Покровская, где расположены многочисленные кафе, рестораны и магазины города.

Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 6 100 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 авг 2024
Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест. Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы
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увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍
Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

Е
8 авг 2024
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
Г
8 авг 2024
Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и
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отели и экскурсии выбирали среди местных.

Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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