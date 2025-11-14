Мои заказы

Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево и Городец: обзорный тур по городам Нижегородской области

Увидеть слияние Волги и Оки, познакомиться с народными промыслами и посетить главные святыни
Добро пожаловать на Нижегородскую землю с её купеческим прошлым, кремлём на высоком берегу, святынями Дивеева и уютным Городцом.

Вас ждут 3 дня насыщенных прогулок: от обзорной экскурсии по историческому центру Нижнего
Новгорода до паломничества к мощам Серафима Саровского.

Вы пройдёте по древним монастырским тропам, посетите музеи, прикоснётесь к истории народного ополчения и увидите место, где сливаются Волга и Ока.

Завершит путешествие знакомство с промыслами и деревянным зодчеством в одном из самых самобытных городов Поволжья.

Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Если вы приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00–11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале. Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода. Посадка в автобус. Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы. Возможно раннее заселение за доп. плату.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина. Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус (для групп до 18 человек — микроавтобус).

Возраст участников. Без ограничений.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

По улицам Нижнего Новгорода: знаковые памятники архитеткры

Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города. Мы увидим место слияния Волги и Оки — Стрелку, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского. Познакомимся с историей города как центра Нижегородско-Суздальского княжества и родины народного ополчения 1612 года.

Маршрут пройдёт мимо купеческих домов на Рождественской улице и Нижневолжской набережной, центральных площадей, памятников Минину и Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Экскурсия продолжится в Нижегородском кремле: вы узнаете о строительстве крепостных сооружений, увидите Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, здание бывшего кадетского корпуса, губернаторский дом и выставку «Горьковчане — фронту».

После обеда — прогулка по Большой Покровской улице. Это одна из старейших улиц города, соединяющая четыре площади. Здесь расположены магазины, скульптуры, старинные здания и центр «Художественные промыслы». Увидим здание Центрального банка, напоминающее замок.

В завершение — посещение Музея-усадьбы Рукавишниковых. Особняк оформлен в стиле дворцовой архитектуры: богатый фасад, парадная лестница и бальный зал.

После экскурсии — трансфер в гостиницу.

По улицам Нижнего Новгорода: знаковые памятники архитеткры
2 день

Арзамас и Дивеево

После завтрака начнётся поездка по святым местам. По пути вы узнаете об истории Серафимо-Дивеевского монастыря и Святой Канавки, а также услышите рассказ о Серафиме Саровском и женских обителях региона.

Первая остановка — Арзамас. Осмотр Соборной площади, посещение Николаевского монастыря и Воскресенского собора с возможностью приложиться к Животворящему Кресту.

Далее — прибытие в Дивеево. Мы пройдём по территории монастыря, посетим Троицкий и Преображенский соборы, приложимся к мощам Серафима Саровского. В свободное время можно подать записки, купить иконы и свечи.

Вы также пройдёте по Святой Канавке с молитвой. Считается, что это место даёт особое духовное благословение. Затем — поездка к одному из источников (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры). При желании можно набрать воды и окунуться (необходима сменная одежда).

Возвращение в Нижний Новгород вечером, свободное время.

Арзамас и Дивеево
3 день

Городец и народные промыслы

После освобождения номеров вы отправитесь в Городец — старинный город на берегу Волги. Пройдёмся по его историческому центру с резными деревянными избами и каменными купеческими домами, увидим памятник Александру Невскому и панораму Волги.

В праздничные даты предусмотрена концертная программа, рождественская ярмарка и мастер-классы. Далее — посещение Феодоровского монастыря, известного благодаря чтимому образу Феодоровской иконы Божией Матери. Прогулка по территории и, при желании, вход в собор.

Следом — музей «Терем русского самовара», в котором собрана коллекция из более 500 самоваров и чайных аксессуаров. Вы узнаете об истории самовара как символа уюта и достатка.

Завершит день посещение комплекса «Город мастеров», где представлены образцы деревянного зодчества 16-19 веков: от крестьянских изб до купеческих теремов.

После экскурсии — трансфер в Нижний Новгород и окончание программы. До новых встреч!

Городец и народные промыслы

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение, отель 3*22 800 ₽
1-местное размещение, отель 3*30 000 ₽
3-местное размещение, отель 3*21 000 ₽
2-местное размещение, отель 4*28 200 ₽
1-местное размещение, отель 4*35 400 ₽
3-местное размещение, отель 4*25 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Переезд до Нижнего Новгорода и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные сутки проживания в гостинице до или после тура. Стоимость указана на человека (завтрак включён в стоимость проживания):
  • Гостиница 3* - 2-местный с удобствами 4000 ₽
  • Гостиница 3* - 1-местный с удобствами 7000 ₽
  • Гостиница 3* - 3-местный с удобствами 3000 ₽
  • Гостиница 4* - 2-местный с удобствами 6000 ₽
  • Гостиница 4* - 1-местный с удобствами 8000 ₽
  • Гостиница 4* - 3-местный с удобствами 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центральном здании ж/д вокзала Нижнего Новгорода, 11:00-11:20. На пл. Ленина, 11:25
Завершение: Ж/д вокзал Нижнего Новгорода, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 14485 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Задать вопрос

