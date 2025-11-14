Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города. Мы увидим место слияния Волги и Оки — Стрелку, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского. Познакомимся с историей города как центра Нижегородско-Суздальского княжества и родины народного ополчения 1612 года.

Маршрут пройдёт мимо купеческих домов на Рождественской улице и Нижневолжской набережной, центральных площадей, памятников Минину и Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Экскурсия продолжится в Нижегородском кремле: вы узнаете о строительстве крепостных сооружений, увидите Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, здание бывшего кадетского корпуса, губернаторский дом и выставку «Горьковчане — фронту».

После обеда — прогулка по Большой Покровской улице. Это одна из старейших улиц города, соединяющая четыре площади. Здесь расположены магазины, скульптуры, старинные здания и центр «Художественные промыслы». Увидим здание Центрального банка, напоминающее замок.

В завершение — посещение Музея-усадьбы Рукавишниковых. Особняк оформлен в стиле дворцовой архитектуры: богатый фасад, парадная лестница и бальный зал.

После экскурсии — трансфер в гостиницу.