Вас ждут 3 дня насыщенных прогулок: от обзорной экскурсии по историческому центру Нижнего
Описание тура
Организационные детали
Если вы приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00–11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале. Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода. Посадка в автобус. Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы. Возможно раннее заселение за доп. плату.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина. Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус (для групп до 18 человек — микроавтобус).
Возраст участников. Без ограничений.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
По улицам Нижнего Новгорода: знаковые памятники архитеткры
Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города. Мы увидим место слияния Волги и Оки — Стрелку, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского. Познакомимся с историей города как центра Нижегородско-Суздальского княжества и родины народного ополчения 1612 года.
Маршрут пройдёт мимо купеческих домов на Рождественской улице и Нижневолжской набережной, центральных площадей, памятников Минину и Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.
Экскурсия продолжится в Нижегородском кремле: вы узнаете о строительстве крепостных сооружений, увидите Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, здание бывшего кадетского корпуса, губернаторский дом и выставку «Горьковчане — фронту».
После обеда — прогулка по Большой Покровской улице. Это одна из старейших улиц города, соединяющая четыре площади. Здесь расположены магазины, скульптуры, старинные здания и центр «Художественные промыслы». Увидим здание Центрального банка, напоминающее замок.
В завершение — посещение Музея-усадьбы Рукавишниковых. Особняк оформлен в стиле дворцовой архитектуры: богатый фасад, парадная лестница и бальный зал.
После экскурсии — трансфер в гостиницу.
Арзамас и Дивеево
После завтрака начнётся поездка по святым местам. По пути вы узнаете об истории Серафимо-Дивеевского монастыря и Святой Канавки, а также услышите рассказ о Серафиме Саровском и женских обителях региона.
Первая остановка — Арзамас. Осмотр Соборной площади, посещение Николаевского монастыря и Воскресенского собора с возможностью приложиться к Животворящему Кресту.
Далее — прибытие в Дивеево. Мы пройдём по территории монастыря, посетим Троицкий и Преображенский соборы, приложимся к мощам Серафима Саровского. В свободное время можно подать записки, купить иконы и свечи.
Вы также пройдёте по Святой Канавке с молитвой. Считается, что это место даёт особое духовное благословение. Затем — поездка к одному из источников (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры). При желании можно набрать воды и окунуться (необходима сменная одежда).
Возвращение в Нижний Новгород вечером, свободное время.
Городец и народные промыслы
После освобождения номеров вы отправитесь в Городец — старинный город на берегу Волги. Пройдёмся по его историческому центру с резными деревянными избами и каменными купеческими домами, увидим памятник Александру Невскому и панораму Волги.
В праздничные даты предусмотрена концертная программа, рождественская ярмарка и мастер-классы. Далее — посещение Феодоровского монастыря, известного благодаря чтимому образу Феодоровской иконы Божией Матери. Прогулка по территории и, при желании, вход в собор.
Следом — музей «Терем русского самовара», в котором собрана коллекция из более 500 самоваров и чайных аксессуаров. Вы узнаете об истории самовара как символа уюта и достатка.
Завершит день посещение комплекса «Город мастеров», где представлены образцы деревянного зодчества 16-19 веков: от крестьянских изб до купеческих теремов.
После экскурсии — трансфер в Нижний Новгород и окончание программы. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение, отель 3*
|22 800 ₽
|1-местное размещение, отель 3*
|30 000 ₽
|3-местное размещение, отель 3*
|21 000 ₽
|2-местное размещение, отель 4*
|28 200 ₽
|1-местное размещение, отель 4*
|35 400 ₽
|3-местное размещение, отель 4*
|25 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Переезд до Нижнего Новгорода и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные сутки проживания в гостинице до или после тура. Стоимость указана на человека (завтрак включён в стоимость проживания):
- Гостиница 3* - 2-местный с удобствами 4000 ₽
- Гостиница 3* - 1-местный с удобствами 7000 ₽
- Гостиница 3* - 3-местный с удобствами 3000 ₽
- Гостиница 4* - 2-местный с удобствами 6000 ₽
- Гостиница 4* - 1-местный с удобствами 8000 ₽
- Гостиница 4* - 3-местный с удобствами 4000 ₽