По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Групповой тур в Нижнем Новгороде

По святым Нижегородским местам

5
3 отзыва
Отправьтесь в путешествие по святым местам Нижегородской земли. В туре Вы посетите главные достопримечательности Нижнего Новгорода, город Муром, Арзамас и Дивеево. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. А также посетим Троицкий женский монастырь и Благовещенский мужской монастырь.
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
17
мая
24
мая
31
мая

Что вас ожидает:

Прогулка по канатной дороге
Прогулка по канатной дороге
Насладимся великолепными видами на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы
Нижегородские просторы
Нижегородские просторы
Отправимся в пешеходную прогулку с посещением колоритных улиц и архитектурных ансамблей
Святые места в Муроме
Святые места в Муроме
Сможем оценить удивительную архитектуру и восхититься узорочьем Муромских храмов и монастырей

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени, при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Экскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и Арзамас
3 день

Муром

Завтрак в гостинице.

07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Обзорная экскурсия по городу Мурому.

Центр Мурома по-прежнему манит тихими улочками, восхищает узорочьем храмов и радует колокольными звонами.

Вы сможете полюбоваться панорамой заокских далей, побродить по тихим улочкам провинциального городка, оценить удивительную архитектуру и восхититься узорочьем Муромских храмов и монастырей.

Троицкий женский монастырь (XVII-XIXвв.) основан в 1643 г. на средства Муромского купца Тарасия Борисовича Цветного.

Здесь Вы можете приложиться к святым мощам покровителей семьи и брака св. праведных Петра и Февроньи.

Архитектурный ансамбль включает: Троицкий собор, надвратную Казанскую церковь, колокольню, настоятельный корпус, деревянную церковь Сергия Радонежского.

Благовещенский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) основан в 1553 г. царем Иваном Васильевичем Грозным на месте храма во имя Благовещения, поставленного по преданию, родоначальником Муромских князей Ярославом Святославовичем. Архитектурный ансамбль включает: Благовещенский собор, церковь св. Стефания, трапезную, стены и башни.

Спасский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) – один из самых древних в северо-восточной Руси, основан в XI в. на месте дворца князя Глеба, сына Владимира Святого, там, где стоял первый в городе храм. Архитектурный ансамбль включает:

Спасо-Преображенский собор, Покровскую церковь, настоятельский корпус, стены и башни

Свободное время для питания.

Посещение села Карачарово.

По преданию, в этом селе родился прославленный богатырь, герой русских былин, Илья Муромец.

Посещение святого источника, возможность испить из него живой водицы и набраться силушки богатырской.

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

МуромМуром
4 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).

Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*34 00025 30023 900
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 44 50034 00032 100

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

3 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

3 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
24 апр 2024
Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
У
9 апр 2024
Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
Д
13 мар 2024
Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыВесенниеНа автобусе

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