06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление в Коломну.

Коломна – один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского. Ее главный символ – Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века.

Экскурсия по территории Коломенского кремля.

В программе осмотр:

фрагменты крепостной стены и сохранившиеся башни, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая;

Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;

Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.);

Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.) – одна из самых древних построек коломенского кремля, в ней 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской;

Церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Посещение музейной фабрики «Пастилы» с чаепитием в малиновой комнате.

Побываете на знаменитой фабрике коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.

Во время экскурсии:

увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;

начала прошлого века; познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;

осмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.;

чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – каждой со своей историей.

Обед в кафе города.

Отправление в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.

Посещение Музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново.

Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

В Константиново прошли его детство и юность.

Осмотр экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности:

Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина. Дом священника И. Я. Смирнова. Земская школа (на реставрации). Усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина» (на реставрации). Литературный музей. Каретный двор.

Отправление в г. Рязань.

Размещение в отеле «Форум 4*». Номера категории стандарт.

Ужин в ресторане отеля.