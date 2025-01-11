Дни Вы будете проводить в прогулках по городам, а ночами отдыхать и набираться сил в лучших отелях Рязани и Нижнего Новгорода.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново
06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отправление в Коломну.
Коломна – один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского. Ее главный символ – Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века.
Экскурсия по территории Коломенского кремля.
В программе осмотр:
- фрагменты крепостной стены и сохранившиеся башни, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая;
- Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;
- Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.);
- Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.) – одна из самых древних построек коломенского кремля, в ней 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской;
- Церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.
Посещение музейной фабрики «Пастилы» с чаепитием в малиновой комнате.
Побываете на знаменитой фабрике коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.
Во время экскурсии:
- увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;
- познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;
- осмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.;
- чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – каждой со своей историей.
Обед в кафе города.
Отправление в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.
Посещение Музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново.
Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.
В Константиново прошли его детство и юность.
Осмотр экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности:
- Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина.
- Дом священника И. Я. Смирнова.
- Земская школа (на реставрации).
- Усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина» (на реставрации).
- Литературный музей.
- Каретный двор.
Отправление в г. Рязань.
Размещение в отеле «Форум 4*». Номера категории стандарт.
Ужин в ресторане отеля.
Рязань и Касимов
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.
- Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина, летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату. На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
- Памятник С. А. Есенину – главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
- Церковь Спаса на Яру, изящная пятиглавая, заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
- Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
С «набережной» реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.
Прогулка по территории Рязанского Кремля (самостоятельно).
Успенский собор и соборная колокольня – главные доминанты как кремля, так и города.
Фото-стоп в п. Гусь-Железный – осмотр собора Живоначальной Троицы. Это один из самых необычных православных храмов России: массивные высокие стены, длинные ряды стрельчатых окон и остроконечная пятиярусная колокольня, он скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.
Отправление в г. Касимов.
Касимов, затерявшийся в глубине рязанской Мещеры, по возрасту ровесник Москвы. За свою долгую историю успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.
Обед с татарскими мотивами в кафе Касимова.
Обзорная экскурсия по г. Касимову.
«Древняя столица двух культур», где среди русских живописных пейзажей раскинулся минарет из восточных сказок.
В программе экскурсии:
- Соборная площадь с самобытными домами касимовских купцов, зданием бывшей Городской управы, старинными Торговыми рядами и собором Вознесения Господня;
- первый каменный храм города – Георгиевский – в ограде которого, по легенде, похоронен шут Петра I Иван Балакирев, последний «касимовский хан»;
- знакомство с Татарской слободой, где расположены уникальные объекты мусульманской архитектуры – мечеть с минаретом XV в. и текие Шах-Али хана XVI в.
Отправлениев г. Нижний Новгород.
Размещение в отеле «Шератон Нижний Новгород Кремль 5*»г. Нижний Новгород в историческом квартале. Номера категории «стандарт».
Поздний ужин в ресторане отеля.
Нижний Новгород. Отъезд
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля и Большой Покровской улицы.
Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки. «Карман России», «торговая столица Российской Империи» – это все о Нижнем Новгороде.
Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.
В программе:
- осмотр исторических улочек, сохранивших красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская;
- смотровые площадки, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки;
- сторона Нижегородской ярмарки, осмотр Собора Александра Невского;
- Строгановская (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века;
- памятник В. П. Чкалову и Чкаловской лестнице, откуда откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.
Экскурсия по территории Нижегородского кремля.
Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц.
Важнейшая архитектурная достопримечательность кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.
Увлекательная пешеходная экскурсия по одной из самых красивейших улиц Нижнего Новгорода – Большая Покровская.
Это главная улица Нижнего Новгорода, визитная карточка города, где собраны примечательные памятники архитектуры:
- Дом профсоюзов, построенный в стиле французского барокко.
- Бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат с бюстами Толстого, Пушкина и Достоевского.
- Кукольный театр и драматический театр имени Алексея Горького.
- Изюминкой улицы является Здание Государственного банка, которое в начале прошлого столетия встало на одно из первых мест в ряду других построек русского стиля в Российской Империи.
Экскурсия в Усадьбу Рукавишниковых.
Усадьба Рукавишниковых – «Нижегородский Эрмитаж», самый богатый и красивый дом в Нижнем Новгороде, построенный в стиле итальянского палаццо. Красиво, атмосферно, здесь до сих пор витает дух 19 столетия.
Первый этаж – это деловая часть дома, где в кабинете хозяина можно познакомиться с историей знаменитой купеческой династии, оставившей след не только в истории Нижнего Новгорода, но и России в целом.
Проходя через анфиладу комнат второго этажа, можно окунуться в атмосферу светской жизни той эпохи: столовая в русском стиле сменяется чередой гостиных в духе барокко и рококо и завершается роскошным двусветным бальным залом, богато украшенным лепниной, живописью и узорчатым паркетом.
Обед в кафе города.
Отправление в Москву.
23:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
|32 890
|34 690
|36 190
Доплата за одноместное размещение – 8 100 руб. (1 человек в номере)
Дополнительное место предоставляется в номерах повышенной категории под запрос.
Размещение в 1-й день в отеле «Форум» 4* г. Рязань (резервный отель «Старый город» 4* г. Рязань, номера «стандарт с видом на атриум»).
Размещение во 2-й день в отеле «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5* г. Нижний Новгород в историческом квартале.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Форум» 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Гостиница «Старый город» 4
«Старый город» - это великолепный отель, который расположен в Рязани. Один только фасад здания располагает своим видом и завлекает гостей. Из его окон виден этот прекрасный город. К услугам гостей, здесь предоставляется частная парковка и возможно заселение с домашними питомцами.
Номерной фонд отеля включает в себя 118 комфортабельных номеров. Все они просторные и светлые, обустроены удобной мебелью и необходимой техникой. Дизайн комнат выполнен в бежевых и фисташковых тонах, стены украшены картинами. Каждая комната включает в себя собственную ванну.
На территории «Старого города» работает отличный ресторан, который специализируется на традиционной русской кухне. Обслуживание совершается по меню. Вкусные и ароматные завтраки идут по формату «шведский стол».
Неподалеку от отеля Вы найдете различные достопримечательности, например: дом-музей истории молодежного движения, памятник князю Олегу Рязанскому и филармонию.
Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5
Фешенебельный отель «Sheraton Kremlin» расположен в центральной части Нижнего Новгорода, напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля. Отель располагает широким спектром услуг, среди которых есть тренажерный зал, круглосуточный бизнес-центр, частная парковка. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Для своих гостей здесь рады предложить комфортабельное размещение в светлых дизайнерских номерах. Каждый номер имеет индивидуальную ванную комнату с косметическим набором, встроенным феном, полотенцами. Среди стандартных удобств — спутниковое телевидение, кондиционер, небольшой холодильник с мин-баром, чайный набор, высокоскоростной Wi-Fi с хорошим сигналом приёма. Отель допускает заселение с животными.
Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол», в течении дня можно заказать блюда и напитки по меню. Действует услуга доставки еды в номер по желанию гостя.
Отель «Sheraton Kremlin» предоставляет конференц-зал с высококлассным проекционным и акустическим оборудованием для проведения бизнес-встреч, семинаров или переговоров.
В пешей доступности от отеля находится Кремль, Чкаловская лестница, а так же улица Большая Покровская, где расположены многочисленные кафе, рестораны и магазины города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 8 100 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.