Былины русских княжеств. Зимний тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям

Былины русских княжеств
Величественная архитектура старинных городов Московской, Рязанской и Нижегородской областей, родные места великого русского поэта, увлекательные экскурсии и сладкая дегустация ждут Вас в этом трехдневном туре.

Дни Вы будете проводить в прогулках по городам, а ночами отдыхать и набираться сил в лучших отелях Рязани и Нижнего Новгорода.
5
3 отзыва
Былины русских княжеств. Зимний тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Былины русских княжеств. Зимний тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Былины русских княжеств. Зимний тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Ближайшие даты:
2
янв4
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново

06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление в Коломну.

Коломна – один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского. Ее главный символ – Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века.

Экскурсия по территории Коломенского кремля.

В программе осмотр:

  • фрагменты крепостной стены и сохранившиеся башни, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая;
  • Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;
  • Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.);
  • Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.) – одна из самых древних построек коломенского кремля, в ней 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской;
  • Церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Посещение музейной фабрики «Пастилы» с чаепитием в малиновой комнате.

Побываете на знаменитой фабрике коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.

Во время экскурсии:

  • увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;
  • познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;
  • осмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.;
  • чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – каждой со своей историей.

Обед в кафе города.

Отправление в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.

Посещение Музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново.

Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

В Константиново прошли его детство и юность.

Осмотр экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности:

  1. Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина.
  2. Дом священника И. Я. Смирнова.
  3. Земская школа (на реставрации).
  4. Усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина» (на реставрации).
  5. Литературный музей.
  6. Каретный двор.

Отправление в г. Рязань.

Размещение в отеле «Форум 4*». Номера категории стандарт.

Ужин в ресторане отеля.

Отправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, КонстантиновоОтправление из Москвы. Коломна и дегустация пастилы, Константиново
2 день

Рязань и Касимов

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.

  1. Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина, летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату. На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
  2. Памятник С. А. Есенину – главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
  3. Церковь Спаса на Яру, изящная пятиглавая, заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
  4. Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».

С «набережной» реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.

Прогулка по территории Рязанского Кремля (самостоятельно).

Успенский собор и соборная колокольня – главные доминанты как кремля, так и города.

Фото-стоп в п. Гусь-Железный – осмотр собора Живоначальной Троицы. Это один из самых необычных православных храмов России: массивные высокие стены, длинные ряды стрельчатых окон и остроконечная пятиярусная колокольня, он скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.

Отправление в г. Касимов.

Касимов, затерявшийся в глубине рязанской Мещеры, по возрасту ровесник Москвы. За свою долгую историю успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.

Обед с татарскими мотивами в кафе Касимова.

Обзорная экскурсия по г. Касимову.

«Древняя столица двух культур», где среди русских живописных пейзажей раскинулся минарет из восточных сказок.

В программе экскурсии:

  • Соборная площадь с самобытными домами касимовских купцов, зданием бывшей Городской управы, старинными Торговыми рядами и собором Вознесения Господня;
  • первый каменный храм города – Георгиевский – в ограде которого, по легенде, похоронен шут Петра I Иван Балакирев, последний «касимовский хан»;
  • знакомство с Татарской слободой, где расположены уникальные объекты мусульманской архитектуры – мечеть с минаретом XV в. и текие Шах-Али хана XVI в.

Отправлениев г. Нижний Новгород.

Размещение в отеле «Шератон Нижний Новгород Кремль 5*»г. Нижний Новгород в историческом квартале. Номера категории «стандарт».

Поздний ужин в ресторане отеля.

Рязань и КасимовРязань и КасимовРязань и КасимовРязань и Касимов
3 день

Нижний Новгород. Отъезд

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля и Большой Покровской улицы.

Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки. «Карман России», «торговая столица Российской Империи» – это все о Нижнем Новгороде.

Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.

В программе:

  • осмотр исторических улочек, сохранивших красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская;
  • смотровые площадки, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки;
  • сторона Нижегородской ярмарки, осмотр Собора Александра Невского;
  • Строгановская (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века;
  • памятник В. П. Чкалову и Чкаловской лестнице, откуда откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.

Экскурсия по территории Нижегородского кремля.

Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц.

Важнейшая архитектурная достопримечательность кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.

Увлекательная пешеходная экскурсия по одной из самых красивейших улиц Нижнего Новгорода – Большая Покровская.

Это главная улица Нижнего Новгорода, визитная карточка города, где собраны примечательные памятники архитектуры:

  1. Дом профсоюзов, построенный в стиле французского барокко.
  2. Бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат с бюстами Толстого, Пушкина и Достоевского.
  3. Кукольный театр и драматический театр имени Алексея Горького.
  4. Изюминкой улицы является Здание Государственного банка, которое в начале прошлого столетия встало на одно из первых мест в ряду других построек русского стиля в Российской Империи.

Экскурсия в Усадьбу Рукавишниковых.

Усадьба Рукавишниковых – «Нижегородский Эрмитаж», самый богатый и красивый дом в Нижнем Новгороде, построенный в стиле итальянского палаццо. Красиво, атмосферно, здесь до сих пор витает дух 19 столетия.

Первый этаж – это деловая часть дома, где в кабинете хозяина можно познакомиться с историей знаменитой купеческой династии, оставившей след не только в истории Нижнего Новгорода, но и России в целом.

Проходя через анфиладу комнат второго этажа, можно окунуться в атмосферу светской жизни той эпохи: столовая в русском стиле сменяется чередой гостиных в духе барокко и рококо и завершается роскошным двусветным бальным залом, богато украшенным лепниной, живописью и узорчатым паркетом.

Обед в кафе города.

Отправление в Москву.

23:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Нижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. ОтъездНижний Новгород. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт, двухместное размещение.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
32 89034 69036 190

Доплата за одноместное размещение – 8 100 руб. (1 человек в номере)

Дополнительное место предоставляется в номерах повышенной категории под запрос.

Размещение в 1-й день в отеле «Форум» 4* г. Рязань (резервный отель «Старый город» 4* г. Рязань, номера «стандарт с видом на атриум»).

Размещение во 2-й день в отеле «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5* г. Нижний Новгород в историческом квартале.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Форум» 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4

Гостиница «Старый город» 4

1 ночь

«Старый город» - это великолепный отель, который расположен в Рязани. Один только фасад здания располагает своим видом и завлекает гостей. Из его окон виден этот прекрасный город. К услугам гостей, здесь предоставляется частная парковка и возможно заселение с домашними питомцами.

Номерной фонд отеля включает в себя 118 комфортабельных номеров. Все они просторные и светлые, обустроены удобной мебелью и необходимой техникой. Дизайн комнат выполнен в бежевых и фисташковых тонах, стены украшены картинами. Каждая комната включает в себя собственную ванну.

На территории «Старого города» работает отличный ресторан, который специализируется на традиционной русской кухне. Обслуживание совершается по меню. Вкусные и ароматные завтраки идут по формату «шведский стол».

Неподалеку от отеля Вы найдете различные достопримечательности, например: дом-музей истории молодежного движения, памятник князю Олегу Рязанскому и филармонию.

Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4Гостиница «Старый город» 4

Гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 5

1 ночь

Фешенебельный отель «Sheraton Kremlin» расположен в центральной части Нижнего Новгорода, напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля. Отель располагает широким спектром услуг, среди которых есть тренажерный зал, круглосуточный бизнес-центр, частная парковка. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.

Для своих гостей здесь рады предложить комфортабельное размещение в светлых дизайнерских номерах. Каждый номер имеет индивидуальную ванную комнату с косметическим набором, встроенным феном, полотенцами. Среди стандартных удобств — спутниковое телевидение, кондиционер, небольшой холодильник с мин-баром, чайный набор, высокоскоростной Wi-Fi с хорошим сигналом приёма. Отель допускает заселение с животными.

Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол», в течении дня можно заказать блюда и напитки по меню. Действует услуга доставки еды в номер по желанию гостя.

Отель «Sheraton Kremlin» предоставляет конференц-зал с высококлассным проекционным и акустическим оборудованием для проведения бизнес-встреч, семинаров или переговоров.

В пешей доступности от отеля находится Кремль, Чкаловская лестница, а так же улица Большая Покровская, где расположены многочисленные кафе, рестораны и магазины города.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 8 100 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
11 янв 2025
Отличный тур. Грамотно подобранное наполнение. Интересно и религиозным и светским путешественникам. Организация на высшем уровне. Начиная с получения документов для оплаты тура и заканчивая соблюдением расписания мероприятий. Поеду ещё раз с этой компанией!
Н
25 фев 2025
организация тоже нам очент понравилась.
Л
17 фев 2025
Добрый день! Путешествие нам очень понравилось. Организация безупречная. Особая благодарность гиду Сергею, который без устали рассказывал очень интересные исторические подробности, оживлять рассказ тонким юмором. Спасибо большое.

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