Программа тура по дням
Шереметевский замок и оз. Светлояр
06:45 Встреча на Московском вокзале.
Экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр.
Экскурсия по Шереметевскому замку.
Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».
С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.
Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.
Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.
Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.
Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.
Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.
Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом. Комнаты замка имели собственное назначение.
Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.
Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.
В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу – арабские росписи.
Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.
Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.
В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.
Свободное время для питания
Переезд в с. Владимирское
Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.
Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.
Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.
Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.
Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.
21:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Город над Волгой и Окой
Завтрак в гостинице.
11:45 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече)
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Важно! В период с 01.04.25 по 30.04.25 в Нижнем Новгороде будет закрыта на реконструкцию канатная дорога. В это время прогулка по канатной дороге в программах будет заменена на прогулку на колесе обозрения «НиНо».
Эта дорога примечательна по многим причинам.
Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) – длиной около 800 метров.
Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до жд Вы добираетесь самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|заезды в 2025 году
|заезды в 2026 году
|гостиница
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|Ibis 3*
|19 350
|14 650
|13 500
|21 350
|16 650
|15 500
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|22 050
|17 350
|15 850
|25 050
|20 350
|18 850
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.