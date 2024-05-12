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Авторский тур
7 дней
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«, посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века»
28 дек в 10:00
от 45 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Приглашаем отправиться в новогоднее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему однажды столицей Нового года в России»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
«Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники»
28 дек в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Затем Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике “Ариель”, поучаствуете в познавательном мастер-классе и заберете игрушку с собой»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
«, посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100₽ за человека
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
«Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1900016 900₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
2 дня
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
«Вы полюбуетесь купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидите знаменитые площади города и памятники К»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 1200011 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААнна13 марта 2024Спасибо прекрасному гиду Анастасии, огромное количество новой интересной информации узнала из этого тура.
- ИИрина11 января 2024Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
- ООльга22 марта 2023тур очень интересный
- ООльга23 января 2023Очень понравилось, спасибо огромное!
- ККолосов13 января 2023Экскурсии нормальные но качество экскурсоводов оставляет желать лучшего, но это проблема не только Нижнего. В Городце рекомендую всем сходить в
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Зимние»
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