Туры подходящие для зимних прогулок по Нижнему Новгороду

Найдено 7 туров в категории «Зимние» в Нижнем Новгороде, цены от 11 200 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«, посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века»
28 дек в 10:00
от 45 300 за человека
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Приглашаем отправиться в новогоднее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему однажды столицей Нового года в России»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 600 за человека
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
«Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники»
28 дек в 10:00
от 32 800 за человека
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Затем Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике “Ариель”, поучаствуете в познавательном мастер-классе и заберете игрушку с собой»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Нижегородские панорамы зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
«, посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100 за человека
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
«Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1900016 900 за человека
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
скидка
7%
Авторский тур
2 дня
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
«Вы полюбуетесь купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидите знаменитые площади города и памятники К»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 1200011 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
    читать дальше

    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Анна
    13 марта 2024
    От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
    Спасибо прекрасному гиду Анастасии, огромное количество новой интересной информации узнала из этого тура.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
  • О
    Ольга
    22 марта 2023
    Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
    тур очень интересный
  • О
    Ольга
    23 января 2023
    Нижегородские панорамы зимой
    Очень понравилось, спасибо огромное!
  • К
    Колосов
    13 января 2023
    Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
    Экскурсии нормальные но качество экскурсоводов оставляет желать лучшего, но это проблема не только Нижнего. В Городце рекомендую всем сходить в
    читать дальше

    музей самоваров и попасть к экскурсоводу Татьяне Глебовне. Вот человек на своём месте и с любовью относится к своему труду, думаю что если бы она занималась чем-то другим, результат был бы таким же. Все выходили с музея просветлёнными, улыбающимися и в отличном настроении.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
  2. Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
  3. Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
  4. Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
  5. Нижегородские панорамы зимой
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Зимние" можно забронировать 7 авторских туров от 11 200 до 45 300 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Зимние», 18 ⭐ отзывов, цены от 11200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам