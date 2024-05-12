Туры в Нижнем Новгороде весной

Найдено 8 туров в категории «Весенние» в Нижнем Новгороде, цены от 15 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородские традиции. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Весенний тур выходного дня по Нижегородской земле»
от 20 800 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800 за человека
Весеннее знакомство с третьей столицей России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300 за человека
Нижегородское турне весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900 за человека
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородские панорамы весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Увлекательное весеннее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему в этом году столицей Нового года в России»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100 за человека
По Нижегородскому краю весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 16 800 за человека
Нижегородские этюды. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Посещение Историко-художественнного музея "КИТЕЖ" (в период с ноября по апрель
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    По святым Нижегородским местам. Весенний тур
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
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  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    По Нижегородскому краю весной
    Добрый день, Александра! Хочу поблагодарить вашу турфирму за прекрасную организацию поездки. От момента подачи заявки до окончания тура было очень
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    приятно с Вами общаться. Мы всегда знали к кому обратиться, не было никаких накладок и неприятностей. Нам все очень понравилось. Огромное спасибо экскурсоводами водителям. Экскурсионная программа очень разнообразная, интересная, насыщенная, динамичная. Мы обязательно будем рекомендовать своим друзьям посетить Ваш город, и конечно же будем рекомендовать обращаться к Вашу фирму. Спасибо Вам ещё раз, за организацию нашего отдыха!!!

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    По святым Нижегородским местам. Весенний тур
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    По святым Нижегородским местам. Весенний тур
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    По Нижегородскому краю весной
    В целом сам тур интересный, организация подкачала. Показалось, что везде было заложено мало времени, всё бегом-бегом. Ни оглядеться толком, ни
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    пофоткаться. В Арзамасе совсем мало времени было, а город оказался очень красивый. Из полутора часов в городе наверно полчаса мы простояли недалеко от автобусной остановки на какой-торговой площади, почему нельзя было пройти в историческую часть и там уже рассказывать. Даже в Дивеево вместо заявленного окончания в 16.00 нас попросили вернуться в 15.30, якобы, чтобы избежать пробок при возвращении. Причём возвращались мы не в последний выходной день, когда действительно можно было бы ожидать пробок. Из города вместо заявленных 16.30-17 ч нас привезли на вокзал в 16.00. Там тоже всё бегом, в какой-то музей промыслов нас привезли, времени дали в обрез, мы не покупали сувениры, поэтому пришли вовремя, а тем, кто покупал, толком даже не дали времени выбрать.

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Нижегородские традиции. Весна
    Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.
    Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Нижегородские традиции. Весна
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
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  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    По Нижегородскому краю весной
    Отличная поездка в Нижний Новгород, хороший сервис.
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Нижегородские традиции. Весна
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Весенние»

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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Весенние" можно забронировать 8 авторских туров от 15 100 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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