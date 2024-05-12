читать дальше

пофоткаться. В Арзамасе совсем мало времени было, а город оказался очень красивый. Из полутора часов в городе наверно полчаса мы простояли недалеко от автобусной остановки на какой-торговой площади, почему нельзя было пройти в историческую часть и там уже рассказывать. Даже в Дивеево вместо заявленного окончания в 16.00 нас попросили вернуться в 15.30, якобы, чтобы избежать пробок при возвращении. Причём возвращались мы не в последний выходной день, когда действительно можно было бы ожидать пробок. Из города вместо заявленных 16.30-17 ч нас привезли на вокзал в 16.00. Там тоже всё бегом, в какой-то музей промыслов нас привезли, времени дали в обрез, мы не покупали сувениры, поэтому пришли вовремя, а тем, кто покупал, толком даже не дали времени выбрать.