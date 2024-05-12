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Авторский тур
3 дня
Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Весенний тур выходного дня по Нижегородской земле»
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Увлекательное весеннее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему в этом году столицей Нового года в России»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Нижегородскому краю весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Посещение Историко-художественнного музея "КИТЕЖ" (в период с ноября по апрель)»
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ТТатьяна9 мая 2024Добрый день, Александра! Хочу поблагодарить вашу турфирму за прекрасную организацию поездки. От момента подачи заявки до окончания тура было очень
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ССветлана4 мая 2024В целом сам тур интересный, организация подкачала. Показалось, что везде было заложено мало времени, всё бегом-бегом. Ни оглядеться толком, ни
- ООльга24 апреля 2024Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.
- ООльга24 апреля 2024Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
- УУсачева9 апреля 2024Отличная поездка в Нижний Новгород, хороший сервис.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ДДарина13 марта 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойВсе хорошо организовано, спасибо Светлане.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Весенние»
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