Откройте для себя богатую историю и культуру русских городов! По маршруту вы посетите Киржач, Суздаль, Нижний Новгород, Гороховец и Владимир. Вы увидите архитектурные шедевры г. Владимира, прогуляетесь по жемчужине Золотого кольца – Суздалю, осмотрите Нижегородский кремль, посетите музей-усадьбу купца Рукавишникова и поднимитесь по Чкаловской лестнице.
Программа тура по дням
Киржач - Суздаль
03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления). Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).
Трансфер в Киржач. Путевая информация.
Киржач – город, привлекающий несуетной провинциальной философией, в котором можно окунуться в неспешную атмосферу старинного города с древним монастырём и десятками роскошных купеческих усадеб.
Основанное в XIV веке поселение и сегодня сохранило немало красивых дореволюционных построек и изумительные пейзажные виды.
Во время обзорной экскурсии вы увидите:
- торговые ряды XIX века;
- центр города с купеческими домами и подвалами;
- атмосферный театр «Совёнок»;
- экспозицию выставки работ С. М. Прокудина-Горского;
- подвал купца Карабанова, с рассказом о традициях русского застолья XIX века;
- самый длинный деревянный мост, который внесён в Российскую книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине: 555 м.;
- арт-объект «Поляна утерянных букв».
13:00 Отправление в Суздаль (время в пути около 2,5 часов – 130 км.). Путевая информация.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).
Размещение в отеле «Волна» (резервные отели: Маринс парк отель, Гранд отель Ока, Заречная, Славянка).
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Нижний Новгород - Гороховец
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века. Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Обед в кафе города.
14:00 Отправление в Гороховец.
Обзорная экскурсия по исторической части города.
Знакомство с комплексом Благовещенского собора, Троице-Никольского монастыря, купеческими палатами и памятниками деревянного зодчества, посещение памятника археологии Лысой горы.
Гороховец – ровесник Москвы. Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества. Первое упоминание в летописях относится к 1239 году, когда татары сожгли Гороховец.
В начале 15 века город вошел в состав Московского княжества.
Расцвет Гороховца приходится на 17 век – город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.
В это время, благодаря стараниям местных купцов в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.
Отправление во Владимир.
Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо» (резервные отели: Русская деревня, Князь Владимир).
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Владимир
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Отправление в с. Алепино (50 км).
Экскурсия в дом-музей писателя В. А. Солоухина.
В. Солоухин – российский писатель. Автор повести «Капля росы», романа «Мать-мачеха», сборников рассказов «Зимний день» и «Бедствие с голубями», а также стихотворных сборников «Дождь в степи», «Журавлиха» и других.
Переезд в с. Черкутино.
Экскурсия в дом-музей М. Сперанского.
В Черкутино в 1772 г. родился М. М. Сперанский, видный государственный деятель, реформатор и составитель полного свода законов Российской империи.
Музейно-выставочный зал демонстрирует посетителям, как старинные артефакты, так и новинки компьютерного оборудования, которое позволяет полнее узнать о жизни и деятельности М. М. Сперанского.
15:00 Отправление в Петушки.
16:00 Обед в кафе города.
Экскурсия в музей Петуха.
Это единственный в мире музей Петуха, в котором интересно не только детям! Увлекательно и познавательно всем! Пройти по улицам петушиного городка и на улице Вечных истин узнать что было раньше: курица или яйцо?
А также узнать много удивительного о таких обыкновенных яйцах. Зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать чтобы оно быстрее исполнилось!
17:30 Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное прибытие в Москву.
00:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
«Волна» 4*, г. Нижний Новгород
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|20 900
|22 900
Доплата за одноместное размещение – 6000 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка (до 13 лет) на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Для проведения бизнес-встреч и семинаров можно арендовать 6 видов конференц-залов, которые вмещают в себя 12-330 человек. Практически во всех из них есть необходимое техническое оснащение, а именно проекционный экран с проектором, качественное световое и звуковое оборудование.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
«Волна» 4*, г. Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.
Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий.
В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Личные расходы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
