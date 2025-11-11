Этот тур создан для тех, кто хочет встретить Новый год в особенной обстановке, окунуться в атмосферу купеческих времен и насладиться русскими традициями.
Вы посетите Владимир, Нижний Новгород, Суздаль и Гороховец – каждый из этих городов имеет свою уникальную архитектуру, музеи, достопримечательности и удивительные истории.
дек
Программа тура по дням
Суздаль
03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления). Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 4 часов – 230 км).
08:00 Отправление в Суздаль. Путевая информация.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века, Покровский монастырь XIV века.
Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).
Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи.
Подготовка к встрече Нового года!
Свободное время.
За дополнительную плату: новогодний банкет.
Новогодняя ночь в гостинице «Волна» по мотивам любимых кинофильмов «Новый Год – как хорошее кино!».
Вас ждёт уютная атмосфера изысканное меню и отличное настроение. Всё – как в любимых советских комедиях: весело, душевно и с танцами до утра.
В новогоднюю ночь Вас ждёт:
- развлекательная программа от зажигательной ведущей;
- welcome фуршет в лобби-баре;
- праздничный банкет в ресторане: любимые блюда советской кухни в формате «шведский стол»;
- весёлый интерактив от Деда Мороза и Снегурочки;
- дискотека с лучшими танцевальными хитами;
- розыгрыш призов от гостиницы «Волна» в завершении праздничного вечера.
Ознакомиться с меню праздничного банкета можно в разделе Важно знать.
Нижний Новгород
Поздний завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
12:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
17:30 За дополнительную плату: вечерняя экскурсия «Мистический Нижний Новгород» (оплата при покупке тура либо у гида на маршруте при наличии свободных мест).
С программой экскурсии можно ознакомиться в разделе Важно знать.
21:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Свободное время.
Гороховец - Владимир - Дом-музей Н.Е. Жуковского
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
Отправление в Гороховец.
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Гороховцу.
Гороховец — ровесник Москвы. Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества. Первое упоминание в летописях относится к 1239 году.
В начале XV века город вошел в состав Московского княжества.
Расцвет Гороховца приходится на XVII век — город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.
В это время, благодаря стараниям местных купцов, в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.
Отправление во Владимир.
Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот — символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора. Прогулка по ул. Георгиевская — пешеходной зоне, которая соединяет два храма — Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Обед в кафе города.
Отправление в д. Орехово.
Экскурсия по усадьбе Н. Е. Жуковского.
Орехово — это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем двухсотлетней историей.
Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль.
Очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб XVIII—XIX веков, которые ещё сохранились до нашего времени.
Отправление в Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура (группа 1) на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:
Размещение в отеле:
«Волна», г. Нижний Новгород
|Стоимость тура на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|22 900
|24 900
Доплата за одноместное размещение – 5990 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Стоимость тура (группа 2) на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:
Размещение в отеле:
«Волна», г. Нижний Новгород
|Стоимость тура на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|24 900
|26 900
Доплата за одноместное размещение – 7990 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Обратите внимание! Тур формируется в две группы с разной стоимостью: бронирование в Группу №1 возможно только до ее полного укомплектования, далее идет бронирование в Группу №2 по другой стоимости.
Варианты проживания
Гостиница «Волна» 4
Гостиница «Волна» является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Москвы
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет, взрослый/ребенок до 14 лет - 16500/8500 руб. /чел
- Вечерняя экскурсия «Мистический Нижний Новгород», взрослый/ребенок до 14 лет - 1500/1200 руб. /чел
- Выбор места в автобусе - 1200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какое меню у праздничного банкета?
Новогодний банкет
Приветственный фуршет:
- канапе с паштетом из куриной печени;
- рулет из блинчика с цыпленком;
- канапе с красной икрой;
- профитроли с крабовым крилем;
- шоколадный фонтан с фруктами (яблоки, хурма, мандарины);
- игристое вино, водка.
Закуски и салаты:
- холодная закуска по-купечески (ветчина, копчёная колбаса, карбонат, салат айсберг, маринованные томаты черри, маслины);
- маринованные овощи (бочковые) (корнишоны, квашеная капуста, маринованные томаты черри, маслины, морковь по-корейски, зелень);
- сельдь с томлёным картофелем (сельдь солёная, картофель, репчатый лук, растительное масло, зелень);
- сырное ассорти (мраморный сыр, чеддер, маасдам, моцарелла мини, виноград, грецкий орех);
- рулет «Тарту» куриный (куриное филе, болгарский перец, чеснок, шпинат, томаты черри, листья салата, маслины);
- оливье с говядиной и с икрой палтуса (ростбиф, маринованные огурцы, морковь, картофель, зелёный горошек, сыр сливочный, майонез, каперсы, перепелиное яйцо, икра палтуса);
- сельдь под свекольной шубой (сельдь солёная, картофель, морковь, свёкла, яйцо, майонез, зелень).
Горячие блюда (шведский стол):
- жаркое из цыпленка (куриное филе, картофель, репчатый лук, морковь, чеснок, томатная паста, специи, зелень);
- мясо по-французски (свиная шея, томаты, майонезный соус, сыр, зелень);
- горбуша под маринадом (горбуша, лук, морковь, сыр, лимон, зелень);
- картофель отварной с зеленью (картофель, сливочное масло, зелень);
- соте из овощей (цуккини, баклажан, болгарский перец, картофель, специи, зелень).
Напитки и фрукты:
- мандарины, виноград, хурма;
- клюквенный морс;
- лимонады в ассортименте;
- вода минеральная;
- игристое вино.
Какая программа у дополнительной экскурсии «Мистический Нижний Новгород»?
Вечерний и мистический Нижний в праздничном уборе разноцветных огней — незабываемое зрелище!
Приглашаем вас на двухчасовую автобусную прогулку по таинственным улочкам и дворам Старого Города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи.
Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — страшно интересно.
Начало в 17:30. Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Маршрут:
- Нижегородский театр Драмы (1896) — нехороший дом с нехорошим номером;
- храм-часовня св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища;
- усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать;
- таинственный и мрачный Почаинский Овраг — кто сюда попал, тот пропал;
- церковь Жен-Мироносиц (XVII в), которой уже много веков ищут и не могут найти кое-что очень ценное;
- домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого в Нижнем считали "антихристом";
- палаты купца Олисова (XVII в) и Успенская церковь (XVII в) — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету;
- набережная Федоровского — место силы Нижнего Новгорода;
- домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького "Детство") — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых;
- знаменитая Чкаловская лестница в ночной подсветке — гигантская «восьмерку» на крутом склоне Волжского откоса, один из самых запоминающихся символов Нижнего Новгорода;
- смотровая площадка в парке 800-летия Нижнего Новгорода — великолепный вид на Стрелку и Заречную часть Нижнего Новгорода, одно из лучший мест для селфи во всем Нижнем Новгороде.
Закончится экскурсия на Большой Покровской улице.
Самостоятельная прогулка по самой богатой и знаменитой улице города, где собираются творческие личности, музыканты, художники, актеры, танцоры.
К услугам гостей города многочисленные магазины, сувенирные лавки, кафе-рестораны.
В гостиницу туристы возвращаются самостоятельно.