3 день

Гороховец - Владимир - Дом-музей Н.Е. Жуковского

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

Отправление в Гороховец.

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Гороховцу.

Гороховец — ровесник Москвы. Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества. Первое упоминание в летописях относится к 1239 году.

В начале XV века город вошел в состав Московского княжества.

Расцвет Гороховца приходится на XVII век — город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.

В это время, благодаря стараниям местных купцов, в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.

Отправление во Владимир.

Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот — символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора. Прогулка по ул. Георгиевская — пешеходной зоне, которая соединяет два храма — Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Обед в кафе города.

Отправление в д. Орехово.

Экскурсия по усадьбе Н. Е. Жуковского.

Орехово — это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем двухсотлетней историей.

Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль.

Очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб XVIII—XIX веков, которые ещё сохранились до нашего времени.

Отправление в Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.

