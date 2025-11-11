Мои заказы

Новогодний купеческий разгуляй. Владимир - Нижний Новгород - Суздаль

Новогодний купеческий разгуляй
Погрузитесь в атмосферу праздника и истории с нашим путешествием по городам России.

Этот тур создан для тех, кто хочет встретить Новый год в особенной обстановке, окунуться в атмосферу купеческих времен и насладиться русскими традициями.

Вы посетите Владимир, Нижний Новгород, Суздаль и Гороховец – каждый из этих городов имеет свою уникальную архитектуру, музеи, достопримечательности и удивительные истории.
Ближайшие даты:
31
дек

Программа тура по дням

1 день

Суздаль

03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления). Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 4 часов – 230 км).

08:00 Отправление в Суздаль. Путевая информация.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века, Покровский монастырь XIV века.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).

Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи.

Подготовка к встрече Нового года!

Свободное время.

За дополнительную плату: новогодний банкет.

Новогодняя ночь в гостинице «Волна» по мотивам любимых кинофильмов «Новый Год – как хорошее кино!».

Вас ждёт уютная атмосфера изысканное меню и отличное настроение. Всё – как в любимых советских комедиях: весело, душевно и с танцами до утра.

В новогоднюю ночь Вас ждёт:

  • развлекательная программа от зажигательной ведущей;
  • welcome фуршет в лобби-баре;
  • праздничный банкет в ресторане: любимые блюда советской кухни в формате «шведский стол»;
  • весёлый интерактив от Деда Мороза и Снегурочки;
  • дискотека с лучшими танцевальными хитами;
  • розыгрыш призов от гостиницы «Волна» в завершении праздничного вечера.

Ознакомиться с меню праздничного банкета можно в разделе Важно знать.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Нижний Новгород

Поздний завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

12:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.

Обед в кафе города.

Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в отель.

17:30 За дополнительную плату: вечерняя экскурсия «Мистический Нижний Новгород» (оплата при покупке тура либо у гида на маршруте при наличии свободных мест).

С программой экскурсии можно ознакомиться в разделе Важно знать.

21:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гороховец - Владимир - Дом-музей Н.Е. Жуковского

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

Отправление в Гороховец.

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Гороховцу.

Гороховец — ровесник Москвы. Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества. Первое упоминание в летописях относится к 1239 году.

В начале XV века город вошел в состав Московского княжества.

Расцвет Гороховца приходится на XVII век — город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.

В это время, благодаря стараниям местных купцов, в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.

Отправление во Владимир.

Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот — символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора. Прогулка по ул. Георгиевская — пешеходной зоне, которая соединяет два храма — Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Обед в кафе города.

Отправление в д. Орехово.

Экскурсия по усадьбе Н. Е. Жуковского.

Орехово — это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем двухсотлетней историей.

Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль.

Очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб XVIII—XIX веков, которые ещё сохранились до нашего времени.

Отправление в Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура (группа 1) на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:

Размещение в отеле:

«Волна», г. Нижний Новгород

Стоимость тура на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
22 90024 900

Доплата за одноместное размещение – 5990 рублей.

Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).

Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Стоимость тура (группа 2) на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:

Размещение в отеле:

«Волна», г. Нижний Новгород

Стоимость тура на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
24 90026 900

Доплата за одноместное размещение – 7990 рублей.

Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).

Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Обратите внимание! Тур формируется в две группы с разной стоимостью: бронирование в Группу №1 возможно только до ее полного укомплектования, далее идет бронирование в Группу №2 по другой стоимости.

Варианты проживания

Гостиница «Волна» 4

2 ночи

Гостиница «Волна» является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Москвы
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет, взрослый/ребенок до 14 лет - 16500/8500 руб. /чел
  • Вечерняя экскурсия «Мистический Нижний Новгород», взрослый/ребенок до 14 лет - 1500/1200 руб. /чел
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Владимир / Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какое меню у праздничного банкета?

Новогодний банкет

Приветственный фуршет:

  • канапе с паштетом из куриной печени;
  • рулет из блинчика с цыпленком;
  • канапе с красной икрой;
  • профитроли с крабовым крилем;
  • шоколадный фонтан с фруктами (яблоки, хурма, мандарины);
  • игристое вино, водка.

Закуски и салаты:

  • холодная закуска по-купечески (ветчина, копчёная колбаса, карбонат, салат айсберг, маринованные томаты черри, маслины);
  • маринованные овощи (бочковые) (корнишоны, квашеная капуста, маринованные томаты черри, маслины, морковь по-корейски, зелень);
  • сельдь с томлёным картофелем (сельдь солёная, картофель, репчатый лук, растительное масло, зелень);
  • сырное ассорти (мраморный сыр, чеддер, маасдам, моцарелла мини, виноград, грецкий орех);
  • рулет «Тарту» куриный (куриное филе, болгарский перец, чеснок, шпинат, томаты черри, листья салата, маслины);
  • оливье с говядиной и с икрой палтуса (ростбиф, маринованные огурцы, морковь, картофель, зелёный горошек, сыр сливочный, майонез, каперсы, перепелиное яйцо, икра палтуса);
  • сельдь под свекольной шубой (сельдь солёная, картофель, морковь, свёкла, яйцо, майонез, зелень).

Горячие блюда (шведский стол):

  • жаркое из цыпленка (куриное филе, картофель, репчатый лук, морковь, чеснок, томатная паста, специи, зелень);
  • мясо по-французски (свиная шея, томаты, майонезный соус, сыр, зелень);
  • горбуша под маринадом (горбуша, лук, морковь, сыр, лимон, зелень);
  • картофель отварной с зеленью (картофель, сливочное масло, зелень);
  • соте из овощей (цуккини, баклажан, болгарский перец, картофель, специи, зелень).

Напитки и фрукты:

  • мандарины, виноград, хурма;
  • клюквенный морс;
  • лимонады в ассортименте;
  • вода минеральная;
  • игристое вино.
Какая программа у дополнительной экскурсии «Мистический Нижний Новгород»?

Вечерний и мистический Нижний в праздничном уборе разноцветных огней — незабываемое зрелище!

Приглашаем вас на двухчасовую автобусную прогулку по таинственным улочкам и дворам Старого Города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи.

Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — страшно интересно.

Начало в 17:30. Продолжительность экскурсии — 2 часа.

Маршрут:

  • Нижегородский театр Драмы (1896) — нехороший дом с нехорошим номером;
  • храм-часовня св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища;
  • усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать;
  • таинственный и мрачный Почаинский Овраг — кто сюда попал, тот пропал;
  • церковь Жен-Мироносиц (XVII в), которой уже много веков ищут и не могут найти кое-что очень ценное;
  • домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого в Нижнем считали "антихристом";
  • палаты купца Олисова (XVII в) и Успенская церковь (XVII в) — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету;
  • набережная Федоровского — место силы Нижнего Новгорода;
  • домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького "Детство") — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых;
  • знаменитая Чкаловская лестница в ночной подсветке — гигантская «восьмерку» на крутом склоне Волжского откоса, один из самых запоминающихся символов Нижнего Новгорода;
  • смотровая площадка в парке 800-летия Нижнего Новгорода — великолепный вид на Стрелку и Заречную часть Нижнего Новгорода, одно из лучший мест для селфи во всем Нижнем Новгороде.

Закончится экскурсия на Большой Покровской улице.

Самостоятельная прогулка по самой богатой и знаменитой улице города, где собираются творческие личности, музыканты, художники, актеры, танцоры.

К услугам гостей города многочисленные магазины, сувенирные лавки, кафе-рестораны.

В гостиницу туристы возвращаются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

