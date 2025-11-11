3 день

Владимир

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.

Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Отправление в с. Алепино (50 км).

Экскурсия в дом-музей писателя В. А. Солоухина.

В. Солоухин – российский писатель. Автор повести «Капля росы», романа «Мать-мачеха», сборников рассказов «Зимний день» и «Бедствие с голубями», а также стихотворных сборников «Дождь в степи», «Журавлиха» и других.

Переезд в с. Черкутино.

Экскурсия в дом-музей М. Сперанского.

В Черкутино в 1772 г. родился М. М. Сперанский, видный государственный деятель, реформатор и составитель полного свода законов Российской империи.

Музейно-выставочный зал демонстрирует посетителям, как старинные артефакты, так и новинки компьютерного оборудования, которое позволяет полнее узнать о жизни и деятельности М. М. Сперанского.

Отправление в Петушки.

Обед в кафе города.

Экскурсия в музей Петуха.

Это единственный в мире музей Петуха, в котором интересно не только детям! Увлекательно и познавательно всем! Пройти по улицам петушиного городка и на улице Вечных истин узнать что было раньше: курица или яйцо?

А также узнать много удивительного о таких обыкновенных яйцах. Зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать чтобы оно быстрее исполнилось!

17:30 Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное прибытие в Москву.

00:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160