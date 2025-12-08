1 день

Исторический центр Владимира. Музей Пряника. Мастер-класс по желанию

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Владимир.

Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания:

Дмитриевский собор, (внешний осмотр);

Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации);

Шедевр белокаменного зодчества Успенский Собор, где сохранились фрагменты росписи, выполненные Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Прогулка по улице Георгиевская.

Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы.

Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».

Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник коту Учёному, памятник вишне и многие другие.

И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города.

Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.

Посещение Музея пряника с мастер-классом по выпеканию печатного пряника с суздальским огурцом (по желанию за дополнительную плату при покупке тура).

Погрузитесь в старинное пряничное ремесло и создайте собственный кулинарный шедевр с уникальной начинкой, которую не попробуете больше нигде!

В программе:

Интерактивная экскурсия:

окунетесь в историю пряничного дела в России ;

; увидите подлинные резные деревянные формы, старинную утварь для приготовления пряников;

услышите живые истории о том, как пряники стали частью русской культуры.

Мастер-класс по выпеканию пряников:

работа с деревянными формами – возможность почувствовать себя настоящим пряничных дел мастером;

уникальная начинка — варенье из суздальских огурцов (эксклюзив музея!);

(эксклюзив музея!); выпекание пряников с соблюдением старинных технологий.

В завершение традиционное чаепитие: ароматный иван-чай с дегустацией русских сладостей.

Обед в кафе города.

Переезд в г. Нижний Новгород.

Размещение в отеле «Волна 4*» г. Нижний Новгород.

Номера категории «стандарт».

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет в ресторане отеля/ города (по желанию, оплата при покупке тура).

Новогодняя ночь в гостинице «Волна» по мотивам любимых кинофильмов «Новый год - как хорошее кино».

Для вас: уютная атмосфера, изысканное меню и отличное настроение.

Всё - как в любимых советских комедиях: весело, душевно и с танцами до утра.

В новогоднюю ночь вас ждет:

развлекательная программа от зажигательной ведущей;

welcome фуршет в лобби-баре;

праздничный банкет в ресторане: любимые блюда советской кухни в формате «шведский стол;

весёлый интерактив от Деда Мороза и Снегурочки;

дискотека с лучшими танцевальными хитами;

розыгрыш призов от гостиницы «Волна» в завершении праздничного вечера.

