Осмотрим Успенский и Дмитриевский соборы, прогуляемся по старинным улицам
Программа тура по дням
Исторический центр Владимира. Музей Пряника. Мастер-класс по желанию
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Владимир.
Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания:
- Дмитриевский собор, (внешний осмотр);
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации);
- Шедевр белокаменного зодчества Успенский Собор, где сохранились фрагменты росписи, выполненные Андреем Рублевым и Даниилом Черным.
Прогулка по улице Георгиевская.
Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы.
Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник коту Учёному, памятник вишне и многие другие.
И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города.
Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.
Посещение Музея пряника с мастер-классом по выпеканию печатного пряника с суздальским огурцом (по желанию за дополнительную плату при покупке тура).
Погрузитесь в старинное пряничное ремесло и создайте собственный кулинарный шедевр с уникальной начинкой, которую не попробуете больше нигде!
В программе:
Интерактивная экскурсия:
- окунетесь в историю пряничного дела в России;
- увидите подлинные резные деревянные формы, старинную утварь для приготовления пряников;
- услышите живые истории о том, как пряники стали частью русской культуры.
Мастер-класс по выпеканию пряников:
- работа с деревянными формами – возможность почувствовать себя настоящим пряничных дел мастером;
- уникальная начинка — варенье из суздальских огурцов (эксклюзив музея!);
- выпекание пряников с соблюдением старинных технологий.
В завершение традиционное чаепитие: ароматный иван-чай с дегустацией русских сладостей.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Нижний Новгород.
Размещение в отеле «Волна 4*» г. Нижний Новгород.
Номера категории «стандарт».
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет в ресторане отеля/ города (по желанию, оплата при покупке тура).
Новогодняя ночь в гостинице «Волна» по мотивам любимых кинофильмов «Новый год - как хорошее кино».
Для вас: уютная атмосфера, изысканное меню и отличное настроение.
Всё - как в любимых советских комедиях: весело, душевно и с танцами до утра.
В новогоднюю ночь вас ждет:
- развлекательная программа от зажигательной ведущей;
- welcome фуршет в лобби-баре;
- праздничный банкет в ресторане: любимые блюда советской кухни в формате «шведский стол;
- весёлый интерактив от Деда Мороза и Снегурочки;
- дискотека с лучшими танцевальными хитами;
- розыгрыш призов от гостиницы «Волна» в завершении праздничного вечера.
Нижний Новгород. Кремль и Большая Покровская улица. Свободное время для новогодних развлечений
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля и Большой Покровской улицы.
Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки.
«Карман России», «торговая столица Российской Империи» — это все о Нижнем Новгороде.
Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.
В программе:
- осмотр исторических улочек, сохранивших красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская.
- смотровые площадки, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки.
- сторона Нижегородской ярмарки, осмотр Cобора Александра Невского.
- Строгановская (Рождественская) церковь – памятник архитектуры XVII века.
- памятник В. П. Чкалову и Чкаловской лестнице, откуда откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.
Экскурсия по территории Нижегородского кремля.
Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц.
Важнейшая архитектурная достопримечательность кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Отличная возможность принять участие в новогодних развлечениях, подготовленных для гостей города и местных жителей: покататься на катке под открытым небом, послушать музыку и принять участие в развлекательных программах, пофотографироваться на фото-зонах, посетить ремесленные ярмарки и попробовать местные угощения.
Арзамас и Дивеево
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Арзамас.
Арзамас – город с долгой и славной историей.
В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью – «Арзамас-городок – Москвы-уголок».
Обзорная экскурсия по г. Арзамас.
Осмотр значимых достопримечательностей:
- Соборная площадь – сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем;
- Воскресенский кафедральный собор – символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге;
- Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси;
- Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок;
- Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками XIX века и многое другое.
Отправление в Дивеево.
Дивеево – место особенное, известное во всем мире.
Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.
Обед в кафе.
Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Осмотр действующих храмов:
- Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление».;
- Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
- Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
- Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Отправление в г. Москву.
22:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|29 990
|5 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Отель «Волна» 4
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.
Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой. В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Посещение Музея пряника с мастер-классом - 2 000 руб. (на человека)
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Новогодний банкет (с 15 лет) - 15 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие организационные особенности тура?
- время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным;
- компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше;
- при количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса;
- компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта;
- данная программа рекомендуется для детей от 6 лет;
- рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом;
- услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место;
- присоединение детских групп к туру - под запрос;
- время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
Какое будет Новогоднее меню?
Новогоднее меню:
Приветственный фуршет
Канапе с паштетом из куриной печени
Рулет из блинчика с цыпленком
Канапе с красной икрой
Профитроли с крабовым крилем
Шоколадный фонтан с фруктами
(яблоки, хурма, мандарины)
Игристое вино, водка
Закуски / салаты
Холодная закуска по-купечески
(ветчина, копчёная колбаса, карбонат, салат айсберг, маринованные томаты черри, маслины)
Маринованные овощи (бочковые)
(корнишоны, квашеная капуста, маринованные томаты черри, маслины, морковь по-корейски, зелень)
Сельдь с тёмным картофелем
(сельдь солёная, картофель, репчатый лук, растительное масло, зелень)
Сырное ассорти
(мраморный сыр, чеддер, мааздам, моцарелла мини, виноград, грецкий орех)
Рулет «Тарту» куриный
(куриное филе, болгарский перец, чеснок, шпинат, томаты черри, листья салата, маслины)
Оливье с говядиной и икрой палтуса
(роздбиф маринованные огурцы, морковь, картофель, зелёный горошек, сыр сливочный, майонез, каперсы, перепелиное яйцо, икра палтуса)
Сельдь под свекольной шубой.
(сельдь солёная, картофель, морковь, свёкла, яйцо, майонез, зелень)
Горячие блюда (шведский стол)
Жаркое из цыплёнка
(куриное филе, картофель, репчатый лук, морковь, чеснок, томатная паста, специи, зелень)
Мясо по-французски
(свиная шея, томаты, майонезный соус, сыр, зелень)
Горбуша под маринадом
(горбуша, лук, морковь, сыр, лимон, зелень)
Картофель отварной с зеленью
(картофель, сливочное масло, зелень)
Соте из овощей
(цукини, баклажан, болгарский перец, картофель, специи, зелень)
Напитки / фрукты
Мандарины, виноград, хурма
Морс клюквенный
Лимонады в ассортименте
Вода минеральная
Игристое вино