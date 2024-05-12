Встречаем Новый Год 2024 в Нижнем Новгороде

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2024» в Нижнем Новгороде, цены от 19 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 45 300 за человека
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Приглашаем отправиться в новогоднее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему однажды столицей Нового года в России»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 600 за человека
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
«Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники»
28 дек в 10:00
от 32 800 за человека
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Затем Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике “Ариель”, поучаствуете в познавательном мастер-классе и заберете игрушку с собой»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
  • О
    Ольга
    22 марта 2023
    Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
    тур очень интересный
  • К
    Колосов
    13 января 2023
    Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
    Экскурсии нормальные но качество экскурсоводов оставляет желать лучшего, но это проблема не только Нижнего. В Городце рекомендую всем сходить в
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    музей самоваров и попасть к экскурсоводу Татьяне Глебовне. Вот человек на своём месте и с любовью относится к своему труду, думаю что если бы она занималась чем-то другим, результат был бы таким же. Все выходили с музея просветлёнными, улыбающимися и в отличном настроении.

  • М
    Мария
    10 января 2022
    Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
    Тур Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде, на мой взгляд немного мало экскурсий. Обязательно надо посетить Нижегородскую ярмарку! В Нижнем Новгороде много прекрасных музеев, театр, для поездки зимой это было бы прекрасно. Но в целом очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Новогодние 2024»

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  3. Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
  4. Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 19 600 до 45 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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