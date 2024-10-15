Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу. Начало автобусной экскурсии.
Вы увидите место, где сливаются две великие реки – Волга и Ока.
Мы посетим один из грандиознейших храмов Нижнего Новгорода – Кафедральный собор Александра Невского – строительство которого было названо самой большой стройкой в России (1864 -1899 гг), по окончании возведения, собор считался третьим по высоте после Храма Христа Спасителя и колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.
Далее мы прогуляемся по набережной Стрелки, ведь именно здесь, под толщами льда и снега сталкиваются две великих водных артерии нашей страны Ока и Волга.
Рядом с собором к 800-летию города построили новую Окскую набережную с которой открывается неповторимый панорамный вид на правый высокий берег Волги, где во всей своей красе, в снегах искрится Нижегородский Кремль, занявший свою прочную позицию на Дятловых горах, Речной вокзал и историческую нагорную часть города.
Мы увидим Нижегородский Ярмарочный Дом – когда-то на этих землях, яблоку некуда было упасть – здесь был великий торг.
13:00 А теперь самое время отправиться в Нижегородский Кремль и за его стенами почувствовать насколько неприступным может быть древний город.
В первую очередь это конечно же аллея-выставка военной техники под открытым небом «Горьковчане -фронту» – откроем Вам секрет – по этим машинам лазило не одно поколение мальчишек и девчонок, и оно до сих пор остается одним из любимых мест для прогулок маленьких Нижегородцев.
Далее следует реконструированная Соборная колокольня, храм Архангела Михаила, рядом памятник основателю Нижнего Новгорода – Юрию Всеволодовичу и Симону Суздальскому, восстановленный Манеж, уютная детская площадка, бронзовый макет дореволюционного Нижнего. Ну и конечно то, что невозможно передать словами – это виды на Волгу!
14:00 Обед с Дедом Морозом и дегустацией настоек Сормовского ликеро-водочного завода.
А вот теперь и самое время подкрепиться, да и принять на грудь, как говориться 5 капель волшебной настоечки от SORDIS – для дегустации.
Но и тут мы не оставим Вас в покое, вернее не мы, а Дед Мороз, который внесет свой задор и интерес в наше с Вами обеденное время!
16:00 Далее мы отправимся на одну из старейших улиц города – улицу Рождественскую – как никогда новогоднюю и праздничную!
Прогуливаясь, вы увидите всю торжественность купеческих особняков, восхититесь невероятным архитектурным произведением искусства – церковь Собора Пресвятой Богородицы-шедевр "русского барокко".
Следуя дальше по нашему Новогоднему маршруту, мы не пройдем мимо улицы Кожевенной, памятника Нижегородскому ополчению, доходным домам на Нижневолжской набережной и улице Ильинской.
На площади Минина и Пожарского, увидим главные башни Нижегородского Кремля и обязательно погрузимся в снежную сказку Горьковской елки – главное событие новогодних праздников в Нижнем Новгороде.
Скоморохи, ряженные, горячий чай – бублики и городецкие расписные пряники, горки, северные олени, мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера, сверкающие елки и конечно же Дед Мороз со Снегурочкой – Вы не устоите перед радостным перезвоном любимого всеми праздника!
Очень надеемся, что праздник состоится!
Минуя новогоднюю суматоху, мы окажемся с Вами около памятника Валерию Чкалову, и Вы сами сможете увидеть насколько прекрасен зимний вид с Чкаловской лестницы.
17:00 Трансфер в гостиницу.
Заселение.
Отпраздновать Новогоднюю ночь можно на Нижегородской Ярмарке.
В программе – выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы и анимационная программа, театрализованные представления.
Новогодний банкет при встрече Нового года 2025 (за дополнительную плату, оплачивается вместе с туром, стоимость уточняется, банкеты будут проходить в гостиницах: Маринс Парк отль 4*, Кортьярд 4*, Ока 4*).
Фото квест с Дедом Морозом по Большой Покровской
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
После такого насыщенного первого дня путешествия Вам непременно захочется отдохнуть, да и Новогоднее празднование даст о себе знать, поэтому мы не будем Вас рано будить.
Но к завтраку спускайтесь отведать наших Нижегородских блюд на современный манер – шведский стол в Вашем распоряжении.
Если Вы убываете сразу после экскурсионной программы, вещи в автобус.
12:00-12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Фото квест с Дедом Морозом по Большой Покровской.
Главная Парадная – улица Большая Покровская.
Одна из старейших пешеходных улиц города.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей.
Выполняя задания фото квеста, на память сохранится большое количество фотографий знаний разных эпох, символов города: зданий старейшего театра и государственного банка, а также скульптур-нижегородцев, как исторических личностей, так и ныне здравствующих.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Самый волнительный момент нашей экскурсии – путешествие по канатной дороге!
Мы даже скажем Вам больше – она самая длинная и высокая в Европе – 3,6 км по воздуху – добавит захватывающих и острых ощущений Вашим впечатлениям о нашем городе!
Отсюда отлично видна вся панорама Нижнего Новгород, а в сгущающихся сумерках короткого светового дня заснеженный город, освещенный огоньками, покажется волшебным!
16:00 Окончание экскурсионной программы в центре города.
Ну вот и подошло наше с Вами путешествие к концу, надеемся, что, знакомясь с нашей программой тура, Вы смогли хоть на немного представить каким оно будет это приключение!
Трансфер на железнодорожный вокзал.
Для тех, кому срочно надо оправляться на поезд мы предоставляем трансфер, а те гости, кто остается с нами еще на один или несколько дней могут отправиться наслаждаться праздничными гуляниями самостоятельно!
Возвращение в гостиницу самостоятельное.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-3-местное
|1-местное
|Ибис 3* или аналогичная
|11 800
|14 800
|Ока 3* или аналогичная
|12 300
|15 300
|Маринс Парк отель 4* или аналогичная
|13 000
|17 000
Кортьярд 4* или аналогичная
|14 000
|19 000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Ока 3
Гранд Отель «Ока» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой.
Гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 250 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол». «Elleven», высокий во всех смыслах. В нём гости смогут насладиться не только кулинарными изысками из меню от известного бренд-шефа К. Ивлеева, но и шикарными видами города из панорамных окон 11-го этажа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Проживание в гостинице выбранной категории 1 ночь
- Питание: 1 завтрак (в гостинице), 2 обеда (в кафе города)
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Интерактивная программа с Дедом Морозом
- Дегустация спиртных напитков
- Прогулка по канатной дороге
- Пешеходные экскурсии по территории Кремля, улице Рождественской и УЛ.Б. Покровской
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Питание: завтрак в первый день, ужины, банкет в выбранном отеле
- Дополнительная (вторая) ночь проживания в отеле
- Экскурсионная программа в третий день (если вы решили продлить отдых)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные особенности тура?
Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.
Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.
Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
В автобусе предварительное распределение мест
В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно
Можно ли продлить программу тура?
Конечно же мы не можем показать Вам весь сверкающий и нарядный Нижний Новгород всего за 2 дня, но программу третьего дня, мы рекомендуем Вам выбрать самостоятельно, потому что это будет большая потеря для Вашего отдыха - не увидеть хоть что-то из достопримечательностей Нижегородской области, тем более в Новогодние праздники! Наш комфортабельный и уютный автобус будет ждать Вас, а наши прекрасные гиды, которые работают для Вас без устали, вновь готовы создавать живейшие образы старинных городов! Вам нужно будет самостоятельно добраться к месту отправления загородной экскурсии - площади Ленина.
|Гостиница
|Стоимость доп. суток проживания с человека до или после тура
|Ибис 3* (2-х, 3х местный с уд-ми)
5 000
|Ибис 3* (1-х местный с уд-ми)
8 000
|Ока 3* (2-х, 3-х местный с уд-ми)
5 000
|Ока 3* (1-х местный с уд-ми)
8 000
|Маринс Парк отель 4* (2-х, 3х местный с уд-ми)
7 000
|Маринс Парк отель 4* (1-местный с уд-ми)
10 000
|Кортьярд 4* (2-х, 3х местный с уд-ми)
7 000
|Кортьярд 4* (1 местный с уд-ми)
10 000
Экскурсии на 02.01.2025 (за дополнительную плату):
1) Городец 2400 взрослый / 2200 льготный, обед +500 рублей.
Экскурсионная программа с 09:00 до 18:00
В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе туристического класса, Экскурсионное обслуживание по программе с гидом, экскурсия по г. Городцу, посещение музеев: «Терем Русского самовара», «Город Мастеров».
2) Дивеево 2400 взрослый / 2200 льготный, обед +750 рублей.
Экскурсионная программа с 08:00 до 20:00.
В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе туристического класса, Экскурсионное обслуживание по программе с гидом.
3) Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода 2800 рублей, обед +500 рублей.
Экскурсионная программа с 08:30 до 18:00.
В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе туристического класса, экскурсионное обслуживание по программе с гидом, экскурсия по территории Макарьевского монастыря, экскурсия в духовно-просветительский центр «Сергиевская слобода», посещение страусиной фермы.
4) Муром 2400 взрослый / 2200 льготный, обед +500 рублей.
Экскурсионная программа с 07:00 до 20:00.
В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе туристического класса, экскурсионное обслуживание по программе с гидом, обзорная экскурсия по Мурому; Посещение монастырей: Троицкого женского, Благовещенского мужского, Спасо- Преображенского мужского; села Карачарово.
Сколько стоит Новогодний банкет и какое будет меню?
Гостиница Ока:
Проведение банкета организовано в 2х залах: Панорамный и Барный.
Новогодняя программа только в панорамном зале, в барном зале программа с ведущим.
Рассадка по 10 человек за столом с 21:30 приветственный фуршет, мастер-классы для детей.
Рассадка по 10 человек за столом Начало новогодней программы в 23:00.
Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол), скидка на барную карту 20%.
Стоимость: в Банкетном зале 15000 рублей, в Барном зале 12000 рублей.
Скидка на детей с 7 до 14 лет 50%, дети до 6 лет бесплатно (без питания).
Гостиница Маринс Парк Отель:
Сбор гостей в 22:30. Рассадка по 10 человек за столом.
Начало программы 23:00.
В течение всей ночи игристое на фуршетной зоне без ограничений.
Алкоголь не включен, с собой без дополнительных сборов в закрытой таре с акцизами.
Окончание в 03:00.
Стоимость 15 000 рублей (взрослый), дети до 10 лет включительно 7500 рублей.
Гостиница Кортьярд:
Начало программы 23:00.
Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол).
Стоимость: 25000 рублей (взрослый).
Скидка на детей с 5 до 9 лет 13000 рублей, дети до 4 лет бесплатно (без питания).