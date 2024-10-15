1 день

Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус. Вещи в автобус.

Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.

11:30 Выезд на экскурсионную программу. Начало автобусной экскурсии.

Вы увидите место, где сливаются две великие реки – Волга и Ока.

Мы посетим один из грандиознейших храмов Нижнего Новгорода – Кафедральный собор Александра Невского – строительство которого было названо самой большой стройкой в России (1864 -1899 гг), по окончании возведения, собор считался третьим по высоте после Храма Христа Спасителя и колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.

Далее мы прогуляемся по набережной Стрелки, ведь именно здесь, под толщами льда и снега сталкиваются две великих водных артерии нашей страны Ока и Волга.

Рядом с собором к 800-летию города построили новую Окскую набережную с которой открывается неповторимый панорамный вид на правый высокий берег Волги, где во всей своей красе, в снегах искрится Нижегородский Кремль, занявший свою прочную позицию на Дятловых горах, Речной вокзал и историческую нагорную часть города.

Мы увидим Нижегородский Ярмарочный Дом – когда-то на этих землях, яблоку некуда было упасть – здесь был великий торг.

13:00 А теперь самое время отправиться в Нижегородский Кремль и за его стенами почувствовать насколько неприступным может быть древний город.

В первую очередь это конечно же аллея-выставка военной техники под открытым небом «Горьковчане -фронту» – откроем Вам секрет – по этим машинам лазило не одно поколение мальчишек и девчонок, и оно до сих пор остается одним из любимых мест для прогулок маленьких Нижегородцев.

Далее следует реконструированная Соборная колокольня, храм Архангела Михаила, рядом памятник основателю Нижнего Новгорода – Юрию Всеволодовичу и Симону Суздальскому, восстановленный Манеж, уютная детская площадка, бронзовый макет дореволюционного Нижнего. Ну и конечно то, что невозможно передать словами – это виды на Волгу!

14:00 Обед с Дедом Морозом и дегустацией настоек Сормовского ликеро-водочного завода.

А вот теперь и самое время подкрепиться, да и принять на грудь, как говориться 5 капель волшебной настоечки от SORDIS – для дегустации.

Но и тут мы не оставим Вас в покое, вернее не мы, а Дед Мороз, который внесет свой задор и интерес в наше с Вами обеденное время!

16:00 Далее мы отправимся на одну из старейших улиц города – улицу Рождественскую – как никогда новогоднюю и праздничную!

Прогуливаясь, вы увидите всю торжественность купеческих особняков, восхититесь невероятным архитектурным произведением искусства – церковь Собора Пресвятой Богородицы-шедевр "русского барокко".

Следуя дальше по нашему Новогоднему маршруту, мы не пройдем мимо улицы Кожевенной, памятника Нижегородскому ополчению, доходным домам на Нижневолжской набережной и улице Ильинской.

На площади Минина и Пожарского, увидим главные башни Нижегородского Кремля и обязательно погрузимся в снежную сказку Горьковской елки – главное событие новогодних праздников в Нижнем Новгороде.

Скоморохи, ряженные, горячий чай – бублики и городецкие расписные пряники, горки, северные олени, мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера, сверкающие елки и конечно же Дед Мороз со Снегурочкой – Вы не устоите перед радостным перезвоном любимого всеми праздника!

Очень надеемся, что праздник состоится!

Минуя новогоднюю суматоху, мы окажемся с Вами около памятника Валерию Чкалову, и Вы сами сможете увидеть насколько прекрасен зимний вид с Чкаловской лестницы.

17:00 Трансфер в гостиницу.

Заселение.

Отпраздновать Новогоднюю ночь можно на Нижегородской Ярмарке.

В программе – выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы и анимационная программа, театрализованные представления.

Новогодний банкет при встрече Нового года 2025 (за дополнительную плату, оплачивается вместе с туром, стоимость уточняется, банкеты будут проходить в гостиницах: Маринс Парк отль 4*, Кортьярд 4*, Ока 4*).