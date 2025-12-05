Мои заказы

Поэтичная природа и дух истории: путешествие в Нижний Новгород и Большое Болдино

Пройти по пушкинским местам, увидеть Волгу с высоты и полюбоваться величием соборов
В этом туре вы познакомитесь с Нижним Новгородом — городом у слияния двух великих рек, где величественная архитектура встречается с духом купеческой России.

Прогуляетесь по территории древнего кремля, посмотрите на город
читать дальше

с высоты канатной дороги и почувствуете его атмосферу на старинных улицах и набережных.

Познакомитесь с Печерским монастырём, отразившим века духовной жизни, и заглянете в усадьбу Рукавишниковых.

Посвятим день поэтическому Болдину: вас ждёт дом Пушкина, музей его сказок, прогулка по усадебному парку и роща Лучинник, вдохновлявшая поэта.

Поэтичная природа и дух истории: путешествие в Нижний Новгород и Большое Болдино
Поэтичная природа и дух истории: путешествие в Нижний Новгород и Большое Болдино
Поэтичная природа и дух истории: путешествие в Нижний Новгород и Большое Болдино
Ближайшие даты:
21
ноя12
дек26
дек
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

- В автобусе предварительное распределение мест.
- В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.
- К туру можно приобрести дополнительные сутки проживания в гостинице до или после тура (завтрак включён в стоимость).

Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус (для групп до 18 человек — микроавтобус).

Возраст участников. Без ограничений.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Главные локации Нижнего Новгорода: соборы, Большая Покровская улица и усадьба Рукавишниковых

Начнём тур с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду. Вы побываете на Стрелке — месте слияния двух великих рек, Волги и Оки, и узнаете, как город стал одним из ключевых центров России: от столицы Нижегородско-Суздальского княжества до купеческого торгового узла. Увидите Нижегородскую ярмарку и собор Александра Невского, пройдёте по набережной мимо старинных особняков и городских площадей, а также памятников Минину и Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля. Здесь вы познакомитесь с архитектурой древней крепости, её башнями и историей строительства. На маршруте — Михайло-Архангельский собор, памятник основателям города, здание бывшего кадетского корпуса, Дом Советов, Губернаторский дом и выставка под открытым небом «Горьковчане — фронту».

После обеда вы отправитесь на прогулку по Большой Покровской улице — пешеходной и одной из самых известных улиц города. Здесь оживает история купеческого Нижнего: театры, старинные здания, уличные артисты, бронзовая скульптура Козы, сувенирные лавки и центр «Художественные промыслы». Улица соединяет несколько центральных площадей и славится своей архитектурой.

Завершением дня станет посещение Музея-усадьбы Рукавишниковых. Роскошное здание в стиле дворца поражает как экстерьером, так и убранством интерьеров — с парадной лестницей, бальным залом и богатой отделкой.

После экскурсии — трансфер в гостиницу и самостоятельное размещение.

Главные локации Нижнего Новгорода: соборы, Большая Покровская улица и усадьба РукавишниковыхГлавные локации Нижнего Новгорода: соборы, Большая Покровская улица и усадьба РукавишниковыхГлавные локации Нижнего Новгорода: соборы, Большая Покровская улица и усадьба РукавишниковыхГлавные локации Нижнего Новгорода: соборы, Большая Покровская улица и усадьба Рукавишниковых
2 день

Болдино и пушкинские места

Ранним утром отправимся из Нижнего Новгорода в сторону Большого Болдино. Первой остановкой станет деревня Львовка, расположенная неподалёку. Здесь вы прогуляетесь по усадебному парку, принадлежавшему Александру Александровичу Пушкину — сыну поэта, для которого это место стало убежищем и домом.

Затем вы приедете в Болдино, где начнётся экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Вы посетите музей-заповедник поэта, где осмотрите дом 19 века с мемориальной экспозицией, восстановленную вотчинную контору, усадебный комплекс с хозяйственными постройками и парк с прудом. Также в программе — музей пушкинских сказок и церковь Успения 18 века.

После обеда в местном кафе вы отправитесь в рощу Лучинник. Это одно из самых живописных и вдохновляющих мест в округе, где Пушкин проводил время во время своих конных прогулок. Здесь вы сможете пройтись по тенистым тропинкам, спуститься к старинному роднику и прочувствовать атмосферу, вдохновлявшую поэта.

Вечером — возвращение в Нижний Новгород и трансфер в гостиницу.

Болдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские местаБолдино и пушкинские места
3 день

На канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырь

Начнём день с поездки по канатной дороге через Волгу. Эта линия — одна из самых длинных и высоких в Европе, откуда открываются захватывающие виды на город, реку и Вознесенский Печерский монастырь, который вы посетите сразу после.

Во время экскурсии по монастырю вы узнаете о его истории, архитектуре и роли в духовной жизни города. Комплекс включает храмы, наклонную колокольню, галерею с братским корпусом и аллею с бюстами представителей династии Романовых. Здесь хранятся предания о чудотворной иконе Печерской Божьей Матери, одной из главных святынь Нижнего.

После обеда в городе вас ждёт пешеходная экскурсия по Рождественской улице — историческому центру с храмами, банками, доходными домами 19 века и сохранившейся атмосферой купеческой эпохи. В завершение прогулки вы увидите один из самых красивых храмов России — Собор Пресвятой Богородицы, выполненный в стиле русского барокко.

После экскурсии можно вернуться в отель или, по желанию, отправиться на прогулку по Волге на теплоходе (за доплату). Во время часовой прогулки с воды откроется панорама города с его ключевыми достопримечательностями: кремлём, лестницей Чкалова, Печерским монастырём и другими.

Программа завершится в центре города, откуда вы сможете вернуться в гостиницу самостоятельно. До новых встреч!

На канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырьНа канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырьНа канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырьНа канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырьНа канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырьНа канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение, отель 3*24 300 ₽
1-местное размещение, отель 3*31 800 ₽
3-местное размещение, отель 3*22 200 ₽
2-местное размещение, отель 4*28 800 ₽
1-местное размещение, отель 4*36 600 ₽
3-местное размещение, отель 4*26 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Переезд до Нижнего Новгорода и обратно
  • Остальное питание
  • Теплоходная прогулка в 3-й день (900 ₽)
  • Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионной программы в 3-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центральном здании ж/д вокзала Нижнего Новгорода, 11:00-11:20. На пл. Ленина, 11:25
Завершение: Ул. Рождественская, 15:00. Причал №3, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 14485 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 29 300 ₽ за человека
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Зима-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
21 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
24 300 ₽ за человека
Январские праздники в Нижнем Новгороде
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Январские праздники в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода