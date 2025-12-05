Прогуляетесь по территории древнего кремля, посмотрите на город
Описание тура
Организационные детали
- В автобусе предварительное распределение мест.
- В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.
- К туру можно приобрести дополнительные сутки проживания в гостинице до или после тура (завтрак включён в стоимость).
Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус (для групп до 18 человек — микроавтобус).
Возраст участников. Без ограничений.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Главные локации Нижнего Новгорода: соборы, Большая Покровская улица и усадьба Рукавишниковых
Начнём тур с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду. Вы побываете на Стрелке — месте слияния двух великих рек, Волги и Оки, и узнаете, как город стал одним из ключевых центров России: от столицы Нижегородско-Суздальского княжества до купеческого торгового узла. Увидите Нижегородскую ярмарку и собор Александра Невского, пройдёте по набережной мимо старинных особняков и городских площадей, а также памятников Минину и Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.
Далее экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля. Здесь вы познакомитесь с архитектурой древней крепости, её башнями и историей строительства. На маршруте — Михайло-Архангельский собор, памятник основателям города, здание бывшего кадетского корпуса, Дом Советов, Губернаторский дом и выставка под открытым небом «Горьковчане — фронту».
После обеда вы отправитесь на прогулку по Большой Покровской улице — пешеходной и одной из самых известных улиц города. Здесь оживает история купеческого Нижнего: театры, старинные здания, уличные артисты, бронзовая скульптура Козы, сувенирные лавки и центр «Художественные промыслы». Улица соединяет несколько центральных площадей и славится своей архитектурой.
Завершением дня станет посещение Музея-усадьбы Рукавишниковых. Роскошное здание в стиле дворца поражает как экстерьером, так и убранством интерьеров — с парадной лестницей, бальным залом и богатой отделкой.
После экскурсии — трансфер в гостиницу и самостоятельное размещение.
Болдино и пушкинские места
Ранним утром отправимся из Нижнего Новгорода в сторону Большого Болдино. Первой остановкой станет деревня Львовка, расположенная неподалёку. Здесь вы прогуляетесь по усадебному парку, принадлежавшему Александру Александровичу Пушкину — сыну поэта, для которого это место стало убежищем и домом.
Затем вы приедете в Болдино, где начнётся экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Вы посетите музей-заповедник поэта, где осмотрите дом 19 века с мемориальной экспозицией, восстановленную вотчинную контору, усадебный комплекс с хозяйственными постройками и парк с прудом. Также в программе — музей пушкинских сказок и церковь Успения 18 века.
После обеда в местном кафе вы отправитесь в рощу Лучинник. Это одно из самых живописных и вдохновляющих мест в округе, где Пушкин проводил время во время своих конных прогулок. Здесь вы сможете пройтись по тенистым тропинкам, спуститься к старинному роднику и прочувствовать атмосферу, вдохновлявшую поэта.
Вечером — возвращение в Нижний Новгород и трансфер в гостиницу.
На канатке через Волгу, Вознесенский Печерский монастырь
Начнём день с поездки по канатной дороге через Волгу. Эта линия — одна из самых длинных и высоких в Европе, откуда открываются захватывающие виды на город, реку и Вознесенский Печерский монастырь, который вы посетите сразу после.
Во время экскурсии по монастырю вы узнаете о его истории, архитектуре и роли в духовной жизни города. Комплекс включает храмы, наклонную колокольню, галерею с братским корпусом и аллею с бюстами представителей династии Романовых. Здесь хранятся предания о чудотворной иконе Печерской Божьей Матери, одной из главных святынь Нижнего.
После обеда в городе вас ждёт пешеходная экскурсия по Рождественской улице — историческому центру с храмами, банками, доходными домами 19 века и сохранившейся атмосферой купеческой эпохи. В завершение прогулки вы увидите один из самых красивых храмов России — Собор Пресвятой Богородицы, выполненный в стиле русского барокко.
После экскурсии можно вернуться в отель или, по желанию, отправиться на прогулку по Волге на теплоходе (за доплату). Во время часовой прогулки с воды откроется панорама города с его ключевыми достопримечательностями: кремлём, лестницей Чкалова, Печерским монастырём и другими.
Программа завершится в центре города, откуда вы сможете вернуться в гостиницу самостоятельно. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение, отель 3*
|24 300 ₽
|1-местное размещение, отель 3*
|31 800 ₽
|3-местное размещение, отель 3*
|22 200 ₽
|2-местное размещение, отель 4*
|28 800 ₽
|1-местное размещение, отель 4*
|36 600 ₽
|3-местное размещение, отель 4*
|26 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Переезд до Нижнего Новгорода и обратно
- Остальное питание
- Теплоходная прогулка в 3-й день (900 ₽)
- Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионной программы в 3-й день