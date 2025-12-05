Начнём тур с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду. Вы побываете на Стрелке — месте слияния двух великих рек, Волги и Оки, и узнаете, как город стал одним из ключевых центров России: от столицы Нижегородско-Суздальского княжества до купеческого торгового узла. Увидите Нижегородскую ярмарку и собор Александра Невского, пройдёте по набережной мимо старинных особняков и городских площадей, а также памятников Минину и Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля. Здесь вы познакомитесь с архитектурой древней крепости, её башнями и историей строительства. На маршруте — Михайло-Архангельский собор, памятник основателям города, здание бывшего кадетского корпуса, Дом Советов, Губернаторский дом и выставка под открытым небом «Горьковчане — фронту».

После обеда вы отправитесь на прогулку по Большой Покровской улице — пешеходной и одной из самых известных улиц города. Здесь оживает история купеческого Нижнего: театры, старинные здания, уличные артисты, бронзовая скульптура Козы, сувенирные лавки и центр «Художественные промыслы». Улица соединяет несколько центральных площадей и славится своей архитектурой.

Завершением дня станет посещение Музея-усадьбы Рукавишниковых. Роскошное здание в стиле дворца поражает как экстерьером, так и убранством интерьеров — с парадной лестницей, бальным залом и богатой отделкой.

После экскурсии — трансфер в гостиницу и самостоятельное размещение.