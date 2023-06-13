Описание тура
Программа путешествия: 1 день «Город над Волгой и Окой»
Встреча на вокзале:
- 8:00 — при прибытии с петербургского направления
- 11:10 — при прибытии с московского направления
После встречи — трансфер в гостиницу. Сбор в 11:50 или в 13:50 в холле гостиницы для экскурсии (при встрече будет распределение людей по времени).
Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вас ждут основные достопримечательности Нижнего Новгорода:
- Площади Минина и Пожарского
- Лядова, Сенная, Горького
- Улицы Малую Покровскую, Ильинскую
- Нижне- и Верхне-Волжская набережные
- Нижегородская ярмарка
- Собор Александра Невского
- Памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной)
Вы также посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города. Кремль Нижнего Новгорода, являвшийся одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени, за всю свою историю ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Сегодня он является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия заканчивается в Кремле, после чего у вас будет свободное время. Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.
2 день «Главные улицы Нижнего Новгорода»
Завтрак в гостинице. Сбор в 12:50 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи в камеру хранения, после экскурсии трансфер в гостиницу и далее на ж/д вокзал).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Во время экскурсии вы посетите разные части исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь по знаменитым улицам:
- Улица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города, превратившаяся в настоящий музей с кафетериями, ресторанами и магазинами, вымощенная брусчаткой и гранитом.
- Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших улиц, где сохранилось множество каменных домов с историей, начинающейся с середины XVIII века. Здесь находится порядка 35 памятников архитектуры и сосредоточены рестораны, кафе и ночная жизнь города.
Улица Рождественская соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
В 17:00 туристы прибывают на Московский вокзал, завершив свое путешествие по Нижнему Новгороду.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместное размещение
|13 250 ₽
|Двухместное размещение
|9550 ₽
|Трёхместное размещение
|9050 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний Новгород
- Площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенная, Горького
- Улицы Малая Покровская и Ильинская
- Нижне - и Верхне - Волжская набережные
- Нижегородская ярмарка
- Собор Александра Невского
- Памятник А.М. Горькому
- Кремль
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит в цену
- Дополнительные входные билеты
- Ж/д билеты Москва - Н. Новгород - Москва (приобретаются самостоятельно).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- В первый день тура встреча туристов на ж/д вокзале осуществляется в 11:20 с последующим трансфером гостиницу. В 14:00 начинается тур по Нижнему Новгороду. Учитывайте это при приобретении посадочных билетов на поезд