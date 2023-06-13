Нижний Новгород — один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек — Оки и Волги. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города. Посетите основные достопримечательности: площади, соборы и смотровые площадки.

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Описание тура

Программа путешествия: 1 день «Город над Волгой и Окой»

Встреча на вокзале:

8:00 — при прибытии с петербургского направления

11:10 — при прибытии с московского направления

После встречи — трансфер в гостиницу. Сбор в 11:50 или в 13:50 в холле гостиницы для экскурсии (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вас ждут основные достопримечательности Нижнего Новгорода:

Площади Минина и Пожарского

Лядова, Сенная, Горького

Улицы Малую Покровскую, Ильинскую

Нижне- и Верхне-Волжская набережные

Нижегородская ярмарка

Собор Александра Невского

Памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной)

Вы также посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города. Кремль Нижнего Новгорода, являвшийся одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени, за всю свою историю ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Сегодня он является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле, после чего у вас будет свободное время. Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

2 день «Главные улицы Нижнего Новгорода»

Завтрак в гостинице. Сбор в 12:50 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи в камеру хранения, после экскурсии трансфер в гостиницу и далее на ж/д вокзал).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Во время экскурсии вы посетите разные части исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь по знаменитым улицам:

Улица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города, превратившаяся в настоящий музей с кафетериями, ресторанами и магазинами, вымощенная брусчаткой и гранитом.

— одна из старейших пешеходных улиц города, превратившаяся в настоящий музей с кафетериями, ресторанами и магазинами, вымощенная брусчаткой и гранитом. Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших улиц, где сохранилось множество каменных домов с историей, начинающейся с середины XVIII века. Здесь находится порядка 35 памятников архитектуры и сосредоточены рестораны, кафе и ночная жизнь города.

Улица Рождественская соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

В 17:00 туристы прибывают на Московский вокзал, завершив свое путешествие по Нижнему Новгороду.