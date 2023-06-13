Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»

Познакомьтесь с историей Нижнего Новгорода на экскурсии на автобусе
Нижний Новгород — один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек — Оки и Волги. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города. Посетите основные достопримечательности: площади, соборы и смотровые площадки.
4
1 оценка
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Ближайшие даты:
19
янв20
янв21
янв22
янв23
янв24
янв25
янв
Время начала: 11:00

Описание тура

Программа путешествия: 1 день «Город над Волгой и Окой»

Встреча на вокзале:

  • 8:00 — при прибытии с петербургского направления
  • 11:10 — при прибытии с московского направления

После встречи — трансфер в гостиницу. Сбор в 11:50 или в 13:50 в холле гостиницы для экскурсии (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вас ждут основные достопримечательности Нижнего Новгорода:

  • Площади Минина и Пожарского
  • Лядова, Сенная, Горького
  • Улицы Малую Покровскую, Ильинскую
  • Нижне- и Верхне-Волжская набережные
  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной)

Вы также посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города. Кремль Нижнего Новгорода, являвшийся одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени, за всю свою историю ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Сегодня он является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле, после чего у вас будет свободное время. Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

2 день «Главные улицы Нижнего Новгорода»

Завтрак в гостинице. Сбор в 12:50 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи в камеру хранения, после экскурсии трансфер в гостиницу и далее на ж/д вокзал).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Во время экскурсии вы посетите разные части исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь по знаменитым улицам:

  • Улица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города, превратившаяся в настоящий музей с кафетериями, ресторанами и магазинами, вымощенная брусчаткой и гранитом.
  • Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших улиц, где сохранилось множество каменных домов с историей, начинающейся с середины XVIII века. Здесь находится порядка 35 памятников архитектуры и сосредоточены рестораны, кафе и ночная жизнь города.

Улица Рождественская соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

В 17:00 туристы прибывают на Московский вокзал, завершив свое путешествие по Нижнему Новгороду.

Смотрите свободные даты

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Одноместное размещение13 250 ₽
Двухместное размещение9550 ₽
Трёхместное размещение9050 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний Новгород
  • Площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенная, Горького
  • Улицы Малая Покровская и Ильинская
  • Нижне - и Верхне - Волжская набережные
  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Памятник А.М. Горькому
  • Кремль
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит в цену
  • Дополнительные входные билеты
  • Ж/д билеты Москва - Н. Новгород - Москва (приобретаются самостоятельно).
Место начала и завершения?
Площадь Минина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • В первый день тура встреча туристов на ж/д вокзале осуществляется в 11:20 с последующим трансфером гостиницу. В 14:00 начинается тур по Нижнему Новгороду. Учитывайте это при приобретении посадочных билетов на поезд
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
L
13 июн 2023

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
Начало: Площадь Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
21 янв в 11:00
от 11 800 за человека
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
от 21 250 за человека
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
от 19 700 за человека