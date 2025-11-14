Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Свободное время.
Нижний Новгород и Моховые горы
Завтрак в гостинице.
09:30-10:10 Встреча с представителем туроператора в гостинице (точное время встречи сообщается накануне в зависимости от гостиницы).
Посадка в автобус.
Переезд до канатной дороги.
Краткая экскурсия о городе.
Прогулка на канатной дороге до Бора и обратно.
Над гладью величественной Волги протянулась канатная дорога – одна из самых высоких и длинных в Европе.
Ее путешествие длиной в 3,6 километра проносит над рекой, открывая с высоты потрясающие виды.
С высоты полета перед Вами раскинутся великолепные пейзажи, которым нет равных.
Здесь, среди бескрайних просторов, как драгоценный камень, сверкает Печерский монастырь– место, которое позже Вы посетите во время экскурсии.
Пролетая над Волгой, Вы почувствуете себя на грани двух миров, где каждый момент наполнен яркими красками и свежестью воздуха.
Здесь время замедляет свой бег, и сердце наполняется радостью от увиденной красоты.
Кроме того, канатная дорога над Волгой – это не просто способ передвижения, это возможность открыть для себя новые горизонты, ощутить свободу и легкость, которые дарит высота.
Это путь к истинному наслаждению природой и самим собой.
Посещение Вознесенского Печерского монастыря.
Вознесенский Печерский монастырь – это место с многовековой историей, начавшейся примерно в 1330 году.
И сегодня его ансамбль поражает своим великолепием.
Надвратная церковь, храм и собор, построенные в середине XVII века, объединены балконом галереи и протяженным братским корпусом.
Все это составляет гармоничный образ этого святого места.
Отличительными чертами монастыря служат уникальная наклонная колокольня, аллея с бюстами всех императоров рода Романовых, которая ведет к нему.
Во время посещения вы узнаете об истории этих мест в XVIII и XIX веках.
Когда монастырь стал главной святыней города и местом почитания древней чудотворной иконы Печерской Божьей Матери.
12:30 Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской.
В 13:30 приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Рождественской улице, которая позволит вам окунуться в атмосферу исторического центра города XIX века.
Здесь сохранились прекрасные образцы архитектуры того времени: банки, церкви, доходные дома, символизирующие дух российского купечества.
В двух шагах от Рождественской улицы располагаются остатки “Миллиошки”.
Квартала бедности, описанного Максимом Горьким, что добавляет особого колорита данной экскурсии.
Во время прогулки вы сможете увидеть великолепный храм России – Собор Пресвятой Богородицы.
Он является шедевром “русского барокко”.
Его изящное и в то же время монументальное здание поражает своей утонченной белокаменной резьбой.
Этот храм по праву считается одним из красивейших в стране, его красота и величие не оставят равнодушным ни одного гостя города.
14:50 Окончание экскурсии на ул. Рождественской.
Свободное время в центре города или:
15:00 Прогулка на теплоходе по Волге 1,5 часа (по желанию за доп. плату: 900 руб. с человека в период навигации с конца апреля до середины сентября).
Забронировать и оплатить возможно как заранее, так и по факту прибытия в Н. Новгород (при наличии свободных мест).
Всего за полтора часа речная прогулка на теплоходе по величественной Волге позволит вам отдохнуть и зарядиться энергией водной стихии.
С борта теплохода перед вами откроется потрясающий панорамный вид на город с его главными достопримечательностями.
Такими как: Нижегородский Кремль и Чкаловская лестница, Вознесенский Печерский монастырь и другими.
16:30 Окончание теплоходной прогулки.
При прибытие накануне тура, рекомендуем посетить вечернюю обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, продолжительностью 3 часа с началом в 18:00 от Скульптуры Городовому (ул. Большая Покровская д. 2).
В ходе первого экскурсионного часа Вы посетите с экскурсией Нижегородский Кремль, после чего, в течение 2 часов автобусной экскурсии познакомитесь с главными достопримечательностями Нижнего Новгорода.
16:40 Сбор группы у причала, посадка в автобус.
Переезд в г. Бор.
Ориентировочное время в пути 1 час (20км).
Путевая экскурсия в дороге.
18:00 Ужин в ресторане "У Шаляпина" (входит в стоимость).
18:40 Пешеходная экскурсия по Моховым горам, где стоит памятник Горькому и Шаляпину.
В уютном дачном поселке на Моховых горах располагалась дача Малиновских, любимое место сбора местной интеллигенции.
И совсем рядом была усадьба Горького, которую посещал с визитом Шаляпин.
В память о даче Малиновских здесь теперь стоит памятный символ.
Эти холмы получили свое название благодаря мху, что покрывает их густым покровом.
По-другому это место также называют Фофановы горы (от слова “фофан” – дурак, простофиля), и это имя символизирует несерьезность этих гор, в сравнении с Дятловыми горами, которые находятся на противоположном берегу Волги.
Свободное время.
20:00 Отъезд в Нижний Новгород.
21:00 Ориентировочное прибытие на пл. Ленина.
Трансфер в гостиницу.
Свободный день или экскурсии на выбор
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12 часов.
Экскурсии на выбор:
- Экскурсия в г. Городец (оплачивается дополнительно 3 400 рублей).
Это увлекательное путешествие в историю и культуру старинного русского города.
Вас ждет посещение Города Мастеров, где вы сможете узнать о традиционных ремеслах и промыслах Городца, а также попробовать свои силы в различных видах рукоделия.
Здесь вы увидите изделия из дерева, глины, металла и других материалов, созданные местными мастерами.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Завершит вашу экскурсию посещение терема Русского самовара, где вам расскажут об истории этого традиционного русского напитка и его роли в культуре и быту России.
Вы также сможете попробовать различные виды чая и кофе, а также приобрести сувениры на память о своем путешествии.
Городец – это прекрасный город с богатой историей и культурой, который обязательно оставит яркие впечатления и воспоминания о вашем путешествии.
- Экскурсия на озеро Светлояр с посещением сырной фермы (оплачивается дополнительно 2800 рублей).
Экскурсия на озеро Светлояр – это уникальное путешествие в мир загадочных явлений и легенд.
Озеро Светлояр является одним из самых таинственных и мистических мест России.
Вода в озере обладает целебными свойствами, а само озеро имеет форму правильного круга, что вызывает множество вопросов и гипотез.
Также вы сможете посетить сыроварню, где производится широкий ассортимент сыров из натурального молока высокого качества.
Здесь вам расскажут о технологии производства сыров, а также предложат дегустацию различных сортов.
Обращаем Ваше внимание, что в данной экскурсии не предусмотрен обед, советуем позаботиться о сухом пайке.
Экскурсия на озеро Светлояр подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к тайне древнего города Китеж.
Если Вы отправляетесь на экскурсию вещи можно взять с собой в автобус, после экскурсии Вы будете доставлены на железнодорожный вокзал.
18:00 Ориентировочное время возвращение в Н. Новгород после экскурсий.
Трансфер на железнодорожный вокзал.
К программе можно приобрести дополнительные сутки проживания до или после тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение
Трехместное
размещение
Ибис 3*, Ботаника Лофт 3*, Нижний 3* или аналогичная
|22 500
|28 200
|20 400
Маринс Парк отель 4*, Кортьярд 4*, Ока 4*, Азимут 4* или аналогичная
|25 500
|32 400
|23 400
На даты заездов с 19.09 по 21.09 размещение доступно только в гостиницах 3*.
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Нижний 3
Отель «Нижний Канавинская» расположен рядом с «Московским» ж/д вокзалом и Цирком, в 0,2 км от станции метро «Московская».
К размещению представлены комфортные номера с кондиционером, плазменным телевизором, скоростным Wi-Fi и ванной комнатой с душем, феном и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник, чайник и питьевая вода. В некоторых номера имеется кухонная зона с варочной панелью. Вкусно и сытно поесть гости могу в кафе русской кухни «Чугунок».
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание (2 дня)
- Транспортное обслуживание (2 дня)
- Питание: 2 завтрака (в гостинице), 2 обеда (в кафе города), 1 ужин (на Моховых горах)
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Прогулка на канатной дороге
- Посещение Печерского монастыря
- Посещение парка «Моховые Горы»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Личные расходы
- Питание: завтрак в первый день, ужин в первый день
- Теплоходная прогулка по Волге, продолжительностью 1,5 часа (900 рублей)
- Экскурсионная программа в 3 день: экскурсия в г. Городец (3 400 рублей) экскурсия на озеро Светлояр с посещением сырной фермы (2 800 рублей)
- Экскурсия в г. Городец (3 400 рублей)
- Экскурсия на озеро Светлояр с посещением сырной фермы (2 800 рублей)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.