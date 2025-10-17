Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Тагил: раскалённое сердце Урала
Исследовать один из старейших уральских городов, где зарождалась металлургия
Начало: У краеведческого музея
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поиски платины из Нижнего Тагила
Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Начало: Около ТЦ КИТ
19 окт в 09:00
25 окт в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Квест
до 5 чел.
Семейный квест: от древнего вулкана до первых заводов Нижнего Тагила (6+)
Отправиться в путешествие по истории города, отыскать артефакты и разгадать тайны
Начало: У Театральной площади
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
4050 ₽
4500 ₽ за всё до 5 чел.
