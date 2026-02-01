Демидовский: национальный маршрут на 3 дня и 2 ночи
Начало: Проспект Ленина, 9а
27 400 ₽ за человека
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 мая в 10:00
13 июн в 10:00
19 600 ₽ за человека
Демидовский маршрут. Зимний тур на 2 дня
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
31 окт в 10:00
от 19 600 ₽ за человека
