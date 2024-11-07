Познавательные туры на природе в Норильске

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Норильске, цены от 125 000 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Пешая
3 отзыва
13 дней
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
«За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте»
25 июл в 10:00
148 000 за человека
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Пешая
3 отзыва
12 дней
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Начало: Г. Норильск
«Отправьтесь в пешее путешествие в край гор, каньонов и водопадов»
8 июл в 10:00
125 000 за человека
Горный поход на плато Путорана
Пешая
скидка
13%
2 отзыва
13 дней
Горный поход на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
«Эта страна водопадов, каньонов и тектонических озер по площади сопоставима с территорией Великобритании и мы приглашаем вас отправиться с нами в горный поход, чтобы своими глазами увидеть ее величие»
19 июл в 10:00
143000125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2024
    Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
    Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня сделали проживание в лагере комфортным. Сама обстановка была дружелюбной и почти семейной. Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!
    Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня
  • Б
    Бадулина
    17 сентября 2024
    Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
    Интересный маршрут, красивые места, не сложный.
  • А
    Алла
    30 августа 2024
    Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
    Профессионалы! Прекрасные, сильные, гостеприимные и бесконечно добрые люди! Сибирь всегда славилась такими ребятами!
  • С
    Станислав
    17 августа 2024
    Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
    Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все вопросы, по прилету в
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    Норильск оперативно встретили на точке сбора группы, помогли сложить и собрать вещи, дали время немного отдохнуть и осуществили заброску в лагерь. Каждый день программы прошел насыщенно, были интересные истории и рассказы связанные с местами где шла группа. Кормили вкусно и сытно каждый день здоровой пищей, приготовленной на костре. После завершения тура есть желание в следующем году приехать еще раз в этот тур, главное чтобы повезло с погодой как в этом году!

    Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все
  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
    Маршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемая. Ходить там непросто, иногда прямо-таки тяжело, но открывающиеся виды оправдывают
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    приложенные усилия. Все возникающие сложности - особенности места, а не недостатки тура. Берите с собой полноценные болотные сапоги:) Мы ходили с Татьяной и она замечательная - яркий, открытый и интересный человек, хороший проводник, надеюсь что наши дороги ещë пересекутся. Темп движения был комфортным, раскладка не голодной, подъемы не слишком ранними. Изучив при выборе туда большое количество альтернатив, я считаю что в этом туре отлично сбалансированы длительность, впечатления, стоимость и физическая нагрузка, если вы не спортсмен, но достаточно бодрый человек.

    Маршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемая
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
    Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉
    Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉
  • Е
    Егор
    15 августа 2023
    Горный поход на плато Путорана
    Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Норильске в ноябре 2024
Сейчас в Норильске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 125 000 до 148 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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