13 дней
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
«За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте»
25 июл в 10:00
148 000₽ за человека
12 дней
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Начало: Г. Норильск
«Отправьтесь в пешее путешествие в край гор, каньонов и водопадов»
8 июл в 10:00
125 000₽ за человека
скидка
13%
13 дней
Горный поход на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
«Эта страна водопадов, каньонов и тектонических озер по площади сопоставима с территорией Великобритании и мы приглашаем вас отправиться с нами в горный поход, чтобы своими глазами увидеть ее величие»
19 июл в 10:00
143000125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна7 ноября 2024Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня сделали проживание в лагере комфортным. Сама обстановка была дружелюбной и почти семейной. Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!
- ББадулина17 сентября 2024Интересный маршрут, красивые места, не сложный.
- ААлла30 августа 2024Профессионалы! Прекрасные, сильные, гостеприимные и бесконечно добрые люди! Сибирь всегда славилась такими ребятами!
- ССтанислав17 августа 2024Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все вопросы, по прилету в
- ААлександра24 июля 2024Маршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемая. Ходить там непросто, иногда прямо-таки тяжело, но открывающиеся виды оправдывают
- ИИрина26 мая 2024Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉
- ЕЕгор15 августа 2023Горный поход на плато ПуторанаОрганизаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Природа и пейзажи»
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