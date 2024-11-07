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Норильск оперативно встретили на точке сбора группы, помогли сложить и собрать вещи, дали время немного отдохнуть и осуществили заброску в лагерь. Каждый день программы прошел насыщенно, были интересные истории и рассказы связанные с местами где шла группа. Кормили вкусно и сытно каждый день здоровой пищей, приготовленной на костре. После завершения тура есть желание в следующем году приехать еще раз в этот тур, главное чтобы повезло с погодой как в этом году!