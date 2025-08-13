Ярославово дворище и Торг - это не просто исторические места, а целый мир, где древний Новгород был центром торговли.
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю древнего Новгорода
- 🏛️ Уникальные храмы и архитектура
- 🛍️ История торговли и товаров
- 🌉 Прогулка по Ильиной улице
- 🏘️ Старинные дома XVIII-XIX веков
Что можно увидеть
- Ярославово дворище
- Торг
- Ильина улица
Описание экскурсииДревний Новгород — город, расположенный на перекрёстке важнейших водных путей, служивший связующим звеном между Русью, Западной Европой, Византией и Востоком. Во время экскурсии вы погрузитесь в историю торговли Новгорода, узнаете, какие товары были востребованы у новгородцев, какие иностранные дворы были в городе. Увидите многочисленные храмы, построенные князьями, купцами и уличанами, поймете, почему здесь их так много. Прогулявшись по главной туристической улице Великого Новгорода — Ильиной, сможете полюбоваться частными и общественными домами XVIII–XIX веков, сохранившимися до наших дней.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольский собор - второй по древности храм Новгорода, древнейший сохранившийся, посвященный Николаю Чудотворцу
- Церковь Параскевы Пятницы - храм «заморских» купцов
- Церковь Иоанна Предтечи на Опоках - храм первой купеческой общины Руси
- Церковь Спаса Преображения на Ильине улице - «классика» новгородской архитектуры XIV столетия
- И много других храмов, а также светские дома «старого» города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Скульптура Новгородский купец, перед гостиницей Амакс (Россия), набережная Александра Невского, 19/1
Завершение: Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Ильина улица, 26А
Когда и сколько длится?
Когда: Об удобном времени экскурсии можно договориться в личной переписке
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ковалевская
13 авг 2025
А
Алексей
22 июл 2025
Прогулялись по торговой стороне Новгорода, прочувствовали глубину истории и особенности, повлиявшие на его становление
