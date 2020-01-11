28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Свято-Юрьев монастырь и Перынский скит

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Во время путешествия в Музей деревянного зодчества «Витославлицы» вам предстоит прикоснуться к традициям русской деревни и познакомиться с крестьянским бытом 16-18 веков.

А в Свято-Юрьевом монастыре на берегу живописного озера Ильмень вам откроются история Перынского скита, берущего своё начало из эпохи язычества, и особенности архитектуры домонгольского периода.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Сенная площадь
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У этой экскурсии28 отзывов
4.79
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси

Что вас ожидает

Русский быт в музее деревянного зодчества
Вы отправитесь в музей под открытым небом «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник, где собраны превосходные образцы русского деревянного зодчества. Здесь вы познакомитесь с устройством русской деревни и погрузитесь в крестьянский быт 16-18 веков, осматривая часовни, деревянные церквушки, традиционные избы и хозяйственные постройки, которые веками создавались местными плотниками-умельцами без единого гвоздя. А лучше понять жизненный уклад того времени вам помогут воссозданные и собранные в этнографических экспедициях мебель, домашняя утварь и старинные детали интерьера.

Домонгольская архитектура Свято-Юрьева монастыря
На берегу озера Ильмень вы посетите действующий мужской Свято-Юрьев монастырь, который в 11 веке основал новгородский князь Ярослав. Здесь вы осмотрите Перынский скит у истока реки Волхов, где в эпоху язычества находилось капище бога Перуна. Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Транспорт (до 3 чел. — 2100 руб., до 5 чел. — 3600 руб.)
  • Входные билеты (270 руб. для взрослых, учащиеся — 170 руб, школьники до 16 лет – 50 руб.)
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Знакомство с архитектурой Древней Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Сенная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Нам было интересно на экскурсии.
9 января 2020
Экскурсовод был Кирилл, экскурсия очень понравилась, содержательная и нескучная.
8 января 2020
Экскурсию провела Марина 3 января 2020 г. Это был наш первый день знакомства с историей Великого Новгорода. Экскурсия очень понравилась. Интересно и доступно были поданы исторические факты. Особенное впечатление от посещения Перынского скита. Выражаем Марине свою благодарность.
30 декабря 2019
Экскурсия "Витославицы и Юрьев монастырь " очень понравилась.Отличная оценка гиду Наталии.
Ирина
5 ноября 2019
Гид должен заранее знать работу музеев. В музей деревянного зодчества мы еле-еле прошли на территорию так как они закрываются в 16.00, а мы в 16.02 подъехали. Внутрь ни в олну избу не попали.
3 ноября 2019
Наталья - невероятно интересный рассказчик! С удовольствием отвечала на самые заковыристые вопросы, с абсолютным погружением рассказывала нам все об архитектуре и не только. Очень приятно видеть настолько увлечённых своим делом людей! Обязательно вернёмся на другие экскурсии, огромное спасибо!
30 октября 2019
Большое спасибо за такую познавательную, интересную, насыщенную экскурсию! Наша семья была полна впечатлений. Ребенок вынес много нового и увидел те объекты о которых мы читали. Мы окунулись в мир средневековья благодаря мастерству Натальи Валентиновны. Наталья Валентиновна - вы волшебница, Спасибо Вам от всей нашей семьи!
19 сентября 2019
В этом году мы решили посетить Великий Новгород, так как поезд из нашего города стал делать там остановку. Мы прожили два дня в городе и в один из дней запланировали экскурсию "Знакомство с архитектурой Древней Руси".
По организации экскурсии - все отлично. Автобус комфортабельный, водитель прекрасный.
Экскурсовод - Наталья Валентиновна, была на высоте. Очень интересный и позитивный человек, влюбленный в свое дело. Много рассказала полезной информации, общалась с удовольствием.
Экскурсия информативная и познавательная. Детям понравилась и нам тоже.
Желаем Наталье Валентиновне дальнейших успехов с разведывании интересных фактов и побольше заинтересованных зрителей и слушателей!
Спасибо!
11 сентября 2019
Были на этой далеко не развлекательной и не совсем детской экскурсии вместе с дочерью 7-ми лет. Было очень познавательно, вдохновляюще на дальнейшие изыскания и не особенно утомительно для дочки, для которой это был уже третий экскурсионный день подряд. Наталья Валентиновна - это гид с глубочайшими знаниями, умеющий буквально заворожить слушателей своим рассказом. Мы не успели пожалеть даже о том, что в музее деревянного зодчества Витославлицы сейчас идет масштабная реконструкция, ведь наш гид рассказала нам столько интересного про открытые объекты. А сколько еще могла бы рассказать... Обязательно вернемся еще раз через два года, когда Витославлицы полностью обновят будем надеяться, что нам снова также повезет с гидом.
Юлия
19 августа 2019
Нашим гидом на двух экскурсиях (обзорная и загородная в музей под открытым небом) была Марина.
Материалом владеет хорошо, на доп вопросы отвечает. Все рассказала и показала.
Сказать ах! про экскурсию не могу. Нормальный экскурсовод, но не зацепило. Все достаточно шаблонно.
Этнографический музей частично на реставрации, но все равно удалось увидеть большую часть.
Ещё 18 отзывов

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