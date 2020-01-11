28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Русский быт в музее деревянного зодчества

Вы отправитесь в музей под открытым небом «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник, где собраны превосходные образцы русского деревянного зодчества. Здесь вы познакомитесь с устройством русской деревни и погрузитесь в крестьянский быт 16-18 веков, осматривая часовни, деревянные церквушки, традиционные избы и хозяйственные постройки, которые веками создавались местными плотниками-умельцами без единого гвоздя. А лучше понять жизненный уклад того времени вам помогут воссозданные и собранные в этнографических экспедициях мебель, домашняя утварь и старинные детали интерьера.

Домонгольская архитектура Свято-Юрьева монастыря

На берегу озера Ильмень вы посетите действующий мужской Свято-Юрьев монастырь, который в 11 веке основал новгородский князь Ярослав. Здесь вы осмотрите Перынский скит у истока реки Волхов, где в эпоху язычества находилось капище бога Перуна. Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница.