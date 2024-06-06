Индивидуальные экскурсии в Великом Новгороде с личным гидом

Найдено 85 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Великом Новгороде, цены от 790 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Великий Новгород за два часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700 за всё до 4 чел.
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
340 отзывов
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 15 чел.
Великий Новгород: погружение в древность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400 за всё до 5 чел.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400 за всё до 5 чел.
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
7 334 за всё до 9 чел.
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Господин Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.
История Великого Новгорода за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000 за всё до 4 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950 за всё до 10 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
81 отзыв
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300 за всё до 4 чел.
Мир фресок Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540 за всё до 6 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000 за всё до 8 чел.
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Сказы Старого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600 за всё до 10 чел.
«Пятирублевый» Новгород
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940 за всё до 5 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 9 чел.
Величие Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь
Начало: На Сенной площади
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
6 667 за всё до 9 чел.
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000 за всё до 10 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Новгородский кремль-детинец
🚶 Пешая
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
240 отзывов
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600 за всё до 7 чел.
Великий Новгород сквозь столетия
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
91005 005 за всё до 5 чел.
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
Древние храмы Новгородчины на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Новгородские были и небывальщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 140 за всё до 10 чел.
Хмельная история Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000 за всё до 7 чел.
Автопрогулка по Великому Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500 за всё до 4 чел.
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
По следам археологических открытий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По следам археологических открытий
Побывать во всех пяти «концах» Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 340 за всё до 6 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 10 чел.
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 6 чел.
Настольные игры древнего Новгорода
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600 за всё до 6 чел.
Народные промыслы Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
6 800 за всё до 5 чел.
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Как за каменной стеной: путешествие во времени в Белой башне Великого Новгорода
Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Начало: У Белой башни
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    6 июня 2024
    Автопрогулка по Великому Новгороду
    Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Великий Новгород на авто
    Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • П
    Павел
    5 июня 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
    Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Спасибо Юрию за экскурсию! Настоящий профессионал - знаток истории и человеческой природы!
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Путешествие по древней Новгородской земле
    Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    История Великого Новгорода за 2 часа
    Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
    читать дальше

    школьной скамьи, прояснили для себя древнерусские понятия, прикоснулись к истории, увидели невероятную красоту. Несмотря на разный возраст нашей семьи и разные интересы к познанию, всем уделялось внимание, время и давались подробные объяснения. Особенно поразило мастерство, с одной стороны,"вести" группу в канве исторического повествования, с другой стороны, каждый мог наслаждаться заинтересовавшим его аспектом экскурсии, будь то фрески или монеты. Мы обязательно приедем еще и на этот раз подготовим кучу вопросов) С уважением, Власовы-Рачковы

    Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Великий Новгород на авто
  2. Великий Новгород за два часа
  3. Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
  4. Великий Новгород: погружение в древность
  5. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 85 экскурсий и билетов от 790 до 18 000 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 3618 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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