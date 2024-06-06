🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 295 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля Начало: в районе кремля 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 173 отзыва В тренде Великий Новгород: историческое путешествие за два часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время Начало: На Сенной площади 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 340 отзывов Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ... 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 269 отзывов Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище Начало: На Сенной площади 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места Начало: В Новгородском яхт-клубе 14 970 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры Начало: Сенная площадь 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории Начало: В центре города 7 334 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб Начало: У ворот Музея каменных жерновов 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 149 отзывов Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны Начало: Сенная площадь 5 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов История Великого Новгорода за 2 часа Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас Начало: На Софийской площади 3 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей Начало: Ганзейский фонтан 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты Начало: На улице Десятинной 4 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 81 отзыв Путешествие по древней Новгородской земле Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами от 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи Начало: На Дворцовой улице 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто) Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой Начало: На Сенной площади 6 540 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты Начало: На улице Большая Московская 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории Начало: Сенная площадь 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях Начало: Сенная площадь 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 1 час 52 отзыва «Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы Начало: На Сенной площади 3920 2 940 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов В тренде Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу Начало: Напротив гостиницы «Садко» 4 667 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор Начало: На Сенной площади 5 600 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 2 часа 104 отзыва Величие Новгорода: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида Начало: На Сенной площади 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь Начало: На Сенной площади 6 667 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле Начало: Великий Новгород, район Кречевицы 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве Начало: У Новгородского яхт-клуба 18 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 200 отзывов Великий Новгород - древняя столица Севера Руси Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате Начало: На Софийской площади 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле) Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта Начало: По договоренности 6 540 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 70% скидка Индивидуальная 1.5 часа 240 отзывов Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля Начало: На площади Победы-Софийская 17899 5 370 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров Начало: На Сенной площади 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 45% скидка Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом Начало: На Ярославовом Дворище 9100 5 005 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется Начало: У вашего дома или отеля 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева Начало: На территории кремля 4 140 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков Начало: У памятника Тысячелетию России 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде Начало: На набережной Александра Невского 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 30 отзывов История и традиции Валдая (на вашем автомобиле) Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря Начало: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По следам археологических открытий Побывать во всех пяти «концах» Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности Начало: На Ярославовом дворище 7 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Популярное предложение Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам Начало: На Дворцовой улице 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости Начало: На Сенной площади 5 600 ₽ за всё до 6 чел.

20% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе 4500 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой Начало: По договоренности 6 800 ₽ за всё до 5 чел.