Великий Новгород был одним из богатейших городов средневековой Европы и колыбелью русской государственности. Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, услышите о купцах и князьях. Расшифруете особенности местной архитектуры, прикоснетесь к древней истории, легендам и сказаниям. Всё это — в легком и доступном формате!

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Описание

Что вас ожидает

Кремль и не только

Вы увидите главные достопримечательности Кремля: Софийский собор 11 века, резиденцию новгородских владык и местную «Пизанскую башню» Часозвоню. А еще мы осмотрим комплекс Ярославово дворище, прогуляемся по древнему торгу и полюбуемся набережной реки Волхов. Встретим скульптуру туристки, поговорим о «заморском» храме Параскевы Пятницы и о других церквях домонгольского периода.

Увлекательные истории

Я расскажу, почему новгородцы называли свою крепость «детинцем» и как на кресте самого древнего храма России окаменел голубь. Где прятали свои сокровища местные владыки и как ставили единственный в стране памятник Тысячелетию России. А на Торговой стороне вы услышите о хитростях новгородских и ганзейских купцов, о шумном вече и о храмах, что «кустом стоят».

Организационные детали