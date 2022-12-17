Великий Новгород - древняя столица Севера Руси

Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Великий Новгород был одним из богатейших городов средневековой Европы и колыбелью русской государственности. Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, услышите о купцах и князьях. Расшифруете особенности местной архитектуры, прикоснетесь к древней истории, легендам и сказаниям. Всё это — в легком и доступном формате!
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Кремль и не только

Вы увидите главные достопримечательности Кремля: Софийский собор 11 века, резиденцию новгородских владык и местную «Пизанскую башню» Часозвоню. А еще мы осмотрим комплекс Ярославово дворище, прогуляемся по древнему торгу и полюбуемся набережной реки Волхов. Встретим скульптуру туристки, поговорим о «заморском» храме Параскевы Пятницы и о других церквях домонгольского периода.

Увлекательные истории

Я расскажу, почему новгородцы называли свою крепость «детинцем» и как на кресте самого древнего храма России окаменел голубь. Где прятали свои сокровища местные владыки и как ставили единственный в стране памятник Тысячелетию России. А на Торговой стороне вы услышите о хитростях новгородских и ганзейских купцов, о шумном вече и о храмах, что «кустом стоят».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • По запросу можно скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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