Вы увидите главные достопримечательности Кремля: Софийский собор 11 века, резиденцию новгородских владык и местную «Пизанскую башню» Часозвоню. А еще мы осмотрим комплекс Ярославово дворище, прогуляемся по древнему торгу и полюбуемся набережной реки Волхов. Встретим скульптуру туристки, поговорим о «заморском» храме Параскевы Пятницы и о других церквях домонгольского периода.
Я расскажу, почему новгородцы называли свою крепость «детинцем» и как на кресте самого древнего храма России окаменел голубь. Где прятали свои сокровища местные владыки и как ставили единственный в стране памятник Тысячелетию России. А на Торговой стороне вы услышите о хитростях новгородских и ганзейских купцов, о шумном вече и о храмах, что «кустом стоят».