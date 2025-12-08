2 день

Экскурсия по Великому Новгороду

08:30 Завтрак в ресторане отеля.

Экскурсия по Великому Новгороду — первой столице Древней Руси. Великий Новгород — один из древнейших городов России, расположенный у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Новгород справедливо называют городом-музеем Древней Руси.

Здесь сохранилось множество памятников зодчества и монументальной живописи XI-XVII веков.

Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны — Новгородского кремля. Древнее название кремлевского комплекса — Детинец. Он был заложен Ярославом Мудрым в 1044 году.

Детинец является самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля.

Вы полюбуетесь Софийским собором, одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества, увидите уникальные фрагменты подлинной первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской паперти.

Главные святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери Знамение, икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери.

Продолжим знакомство с Новгородом на Ярославовом дворище и древнем Новгородском торге. Торговая сторона свое название получила от расположенного на ней Торга, который был экономическим центром города. Торговые ряды — самое оживленное место в городе, в XVI в.

Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Сразу за Торгом находились «дворы», куда приезжали купцы со всех сторон света. В XVII – XVIII вв. на месте Торга был выстроен Гостиный двор.

Здесь находятся архитектурные памятники Великого Новгорода – Николо-Дворищенский собор, церковь Прокопия, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения, церковь Георгия.

Обед в кафе города.

Свободное время в городе, либо поездка в Старую Руссу с посещением «Усадьбы средневекового рушанина» (за дополнительную плату по желанию при бронировании тура).

Обзорная экскурсия по Старой Руссе, уютному городку-курорту с интереснейшей историей. Сегодня это настоящая сокровищница, полная древних достопримечательностей, готовых удивить каждого гостя.

Это и Спасо-Преображенский собор XII в., Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божией Матери «Старорусская», Троицкая церковь XVII вв.

Интерес вызывает знаменитый Муравьёвский фонтан — самый большой в Европе самоизливающийся источник минеральной воды, высота которого может достигать 10 метров.

Посещение «Усадьбы средневекового рушанина» – музея-реконструкции под открытым небом.

Музей позволяет окунуться в атмосферу средневекового города, познакомиться с бытом и традиционным солеварением жителей Старой Руссы. Гордость музея – это солеварня.

Вы увидите:

варничное место , состоящее из уникальной действующей варницы с дровницей;

, состоящее из уникальной действующей варницы с дровницей; градирня (устройство для добычи соли выпариванием, сгущающее соляной раствор);

(устройство для добычи соли выпариванием, сгущающее соляной раствор); действующий хлев с выгоном для скота;

комплекс жилых и хозяйственных построек.

Сувенирная соль, которая продается в усадьбе, также по-старинному выпаривается из старорусской минеральной воды.

Возвращение в г. Великий Новгород.

Ужин в ресторане отеля.

