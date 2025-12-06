В Великом Новгороде вы посетите кремль, осмотрите Софийский собор и увидите знаменитый памятник «Тысячелетие России».
А ещё полюбуетесь иконами, древнейшие
Описание тура
Организационные детали
Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского и Псковского музеев.
Питание. Включены завтраки в гостинице (шведский стол) и 3 комплексных обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельные автобусы на 20, 40 и 50 мест с кондиционером.
Возраст участников. 5-80 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с несложными пешими экскурсиями в спокойном темпе.
Программа тура по дням
Владычная и Крестовая палаты и музей «Русская икона»
Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.
После завтрака в гостинице вас ждёт экскурсия в резиденцию новгородских владык. Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков.
Далее вы отправитесь в музей «Русская икона». Здесь хранится древнейшая из сохранившихся русских икон — «Пётр и Павел» 11 века.
Пообедаем в кафе и вернёмся в отель.
Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
После завтрака мы освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения.
Затем вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».
Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.
Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей. В 17:28 отправимся в Псков на «Ласточке», прибудем в город в 21:50 и заселимся в гостиницу.
Знакомство с Псковом: кремль, Довмонтов город и Покровская башня; Изборск, Труворово городище и Псково-Печерский монастырь
Позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Пскову. Мы увидим кремль и Довмонтов город, посетим Троицкий собор, захаб, стены и башни. Пройдём к Покровской башне и церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, осмотрим Варлаамовскую башню и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, а также памятник княгине Ольге.
Далее отправимся в Изборск. Здесь нас ждёт экскурсия в музей-заповедник с историей Труворова городища и Изборской крепости, а также посещение Словенских ключей.
После переезда в Печоры пообедаем в кафе и посетим Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Вечером вернёмся в Псков и отвезём вас на вокзал к поезду № 10 Псков — Москва.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 3 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Великого Новгорода и обратно
- Ужины (комплексные) - 900 ₽
- Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения - 600 ₽
- Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
- "Волхов" 4* и "Золотая Набережная" 3* - 33 011 ₽ (2-местное), 37 990 ₽ (1-местное)
- "Волхов" 4* и "Двор Подзноева" 3* - 35 251 ₽ (2-местное), 41 587 ₽ (1-местное)
- "Садко" 3* и "Октябрьская" 3*/"Рижская" 3* - 30 080 ₽ (2-местное), 31 462 ₽ (1-местное)
- "Садко" 3* и "Золотая Набережная" 3* - 30 963 ₽ (2-местное), 35 430 ₽ (1-местное)
- "Интурист" 3* и "Октябрьская" 3*/"Рижская" 3* - 30 208 ₽ (2-местное), 33 126 ₽ (1-местное)
- "Интурист" 3* и "Золотая Набережная" 3* - 31 091 ₽ (2-местное), 37 094 ₽ (1-местное)