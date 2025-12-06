Мои заказы

Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю

Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Отправляемся не просто в тур, а в настоящее путешествие к истокам Руси.

В Великом Новгороде вы посетите кремль, осмотрите Софийский собор и увидите знаменитый памятник «Тысячелетие России».

А ещё полюбуетесь иконами, древнейшие
из которых относятся к 11 веку, и произведениями ювелирного искусства. В Пскове перед вами предстанет старинный кремль, Троицкий собор и роскошные купеческие палаты.

Обязательно заедем в Изборск, чтобы исследовать одноимённую крепость, побывать на Словенских ключах и пройти по территории Псково-Печерского монастыря.

В стоимость мы включили все трансферы, экскурсии, проживание и 2-разовое питание (завтраки и обеды).

Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю

Описание тура

Организационные детали

Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского и Псковского музеев.

Питание. Включены завтраки в гостинице (шведский стол) и 3 комплексных обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельные автобусы на 20, 40 и 50 мест с кондиционером.

Возраст участников. 5-80 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с несложными пешими экскурсиями в спокойном темпе.

Программа тура по дням

1 день

Владычная и Крестовая палаты и музей «Русская икона»

Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.

После завтрака в гостинице вас ждёт экскурсия в резиденцию новгородских владык. Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков.

Далее вы отправитесь в музей «Русская икона». Здесь хранится древнейшая из сохранившихся русских икон — «Пётр и Павел» 11 века.

Пообедаем в кафе и вернёмся в отель.

Владычная и Крестовая палаты и музей «Русская икона»
2 день

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»

После завтрака мы освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения.

Затем вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.

Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей. В 17:28 отправимся в Псков на «Ласточке», прибудем в город в 21:50 и заселимся в гостиницу.

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
3 день

Знакомство с Псковом: кремль, Довмонтов город и Покровская башня; Изборск, Труворово городище и Псково-Печерский монастырь

Позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Пскову. Мы увидим кремль и Довмонтов город, посетим Троицкий собор, захаб, стены и башни. Пройдём к Покровской башне и церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, осмотрим Варлаамовскую башню и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, а также памятник княгине Ольге.

Далее отправимся в Изборск. Здесь нас ждёт экскурсия в музей-заповедник с историей Труворова городища и Изборской крепости, а также посещение Словенских ключей.

После переезда в Печоры пообедаем в кафе и посетим Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Вечером вернёмся в Псков и отвезём вас на вокзал к поезду № 10 Псков — Москва.

Знакомство с Псковом: кремль, Довмонтов город и Покровская башня; Изборск, Труворово городище и Псково-Печерский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 3 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Ужины (комплексные) - 900 ₽
  • Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения - 600 ₽
  • Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
  • "Волхов" 4* и "Золотая Набережная" 3* - 33 011 ₽ (2-местное), 37 990 ₽ (1-местное)
  • "Волхов" 4* и "Двор Подзноева" 3* - 35 251 ₽ (2-местное), 41 587 ₽ (1-местное)
  • "Садко" 3* и "Октябрьская" 3*/"Рижская" 3* - 30 080 ₽ (2-местное), 31 462 ₽ (1-местное)
  • "Садко" 3* и "Золотая Набережная" 3* - 30 963 ₽ (2-местное), 35 430 ₽ (1-местное)
  • "Интурист" 3* и "Октябрьская" 3*/"Рижская" 3* - 30 208 ₽ (2-местное), 33 126 ₽ (1-местное)
  • "Интурист" 3* и "Золотая Набережная" 3* - 31 091 ₽ (2-местное), 37 094 ₽ (1-местное)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
Завершение: Ж/д вокзал Пскова, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

