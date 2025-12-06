Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.

После завтрака в гостинице вас ждёт экскурсия в резиденцию новгородских владык. Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков.

Далее вы отправитесь в музей «Русская икона». Здесь хранится древнейшая из сохранившихся русских икон — «Пётр и Павел» 11 века.

Пообедаем в кафе и вернёмся в отель.