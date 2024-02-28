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Авторский тур
3 дня
Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 21 148₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Великий Новгород
4 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 7 731₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 9 459₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
Начало: Великий Новгород
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 203₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 20 659₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ВВероника31 января 2024Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
- ЮЮлия16 января 2024"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
- ААнна2 сентября 2023Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
- ЕЕлена25 августа 2023Все прошло хорошо.
- ККирилл22 августа 2023Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Весенние»
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