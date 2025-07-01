1 день

Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме. Торжок. Встреча Нового года

07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:45 Отправление в с. Медное.

Отправляемся на Итальянскую сырную ферму La Fattoria Little Italy – старейшее агротуристическое предприятие России, основанное в 1999 году.

На протяжении более чем 20 лет здесь изготавливаются натуральные продукты по старинным итальянским рецептам, передающиеся из поколения в поколение в семье владельцев Мацца, которая с большим удовольствием знакомит гостей с культурой полезного питания «по-итальянски».

Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy» с дегустацией 8 видов натуральных сыров (буррата, бутирро, моццарелла, рикотта и др.) и традиционным итальянским обедом (меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений):

Лазанья «алла болоньезе» (макаронные листы «лазанья», говядина, сыр моццарелла, помидор, специи);

Польпетта (говядина, сыр пармизанино, сыр провола, соус, специи), гарнир;

два итальянских фермерских десерта;

минеральная вода, свежевыпеченный хлеб и чай.

Отправление в г. Торжок.

Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря.

Торжок – старинный город, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия.



В программе:

монументальный Борисоглебский мужской монастырь , основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе;

, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе; Введенская церковь XVII века;

XVII века; Старо-Вознесенская церковь , первое упоминание о которой связано с 1653 годом;

, первое упоминание о которой связано с 1653 годом; памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому, Спасо-Преображенский собор, прогулка по Торговой площади и набережной реки Тверцы.

В ходе экскурсии расскажем про самую популярнуюгостиницу XIX века – гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый – от Пушкина до Аксакова – считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.

Отправление в г. Валдай.

Размещение в отеле «АМАКС Валдайские зори 3*» г. Валдай, номера стандартной категории.

22:00-03:00 Новогодний банкет – ретро-вечеринка «Чикаго 30-е» в ресторане Crystals.



В программе новогодней ночи:

зажигательный ведущий Вячеслав Яковлев;

шоу-балет «Middlenight»;

поздравление от Деда Мороза;

запуск холодных фонтанов;

дискотека;

новогодняя фотозона и фотоград для создания незабываемых фото;

дресс-код (стиль – ретро 30-х годов).

Ознакомиться с меню банкета можно в разделе Важно знать.