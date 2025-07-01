Вас ждет Итальянская сырная ферма с дегустацией, театрализованная экскурсия по Великому Новгороду, мастерская елочной игрушки с мастер-классом и шоу стеклодува, и, конечно, встреча Нового года!
дек
Программа тура по дням
Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме. Торжок. Встреча Нового года
07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:45 Отправление в с. Медное.
Отправляемся на Итальянскую сырную ферму La Fattoria Little Italy – старейшее агротуристическое предприятие России, основанное в 1999 году.
На протяжении более чем 20 лет здесь изготавливаются натуральные продукты по старинным итальянским рецептам, передающиеся из поколения в поколение в семье владельцев Мацца, которая с большим удовольствием знакомит гостей с культурой полезного питания «по-итальянски».
Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy» с дегустацией 8 видов натуральных сыров (буррата, бутирро, моццарелла, рикотта и др.) и традиционным итальянским обедом (меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений):
- Лазанья «алла болоньезе» (макаронные листы «лазанья», говядина, сыр моццарелла, помидор, специи);
- Польпетта (говядина, сыр пармизанино, сыр провола, соус, специи), гарнир;
- два итальянских фермерских десерта;
- минеральная вода, свежевыпеченный хлеб и чай.
Отправление в г. Торжок.
Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря.
Торжок – старинный город, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия.
В программе:
- монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе;
- Введенская церковь XVII века;
- Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом;
- памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому, Спасо-Преображенский собор, прогулка по Торговой площади и набережной реки Тверцы.
В ходе экскурсии расскажем про самую популярнуюгостиницу XIX века – гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый – от Пушкина до Аксакова – считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.
Отправление в г. Валдай.
Размещение в отеле «АМАКС Валдайские зори 3*» г. Валдай, номера стандартной категории.
22:00-03:00 Новогодний банкет – ретро-вечеринка «Чикаго 30-е» в ресторане Crystals.
В программе новогодней ночи:
- зажигательный ведущий Вячеслав Яковлев;
- шоу-балет «Middlenight»;
- поздравление от Деда Мороза;
- запуск холодных фонтанов;
- дискотека;
- новогодняя фотозона и фотоград для создания незабываемых фото;
- дресс-код (стиль – ретро 30-х годов).
Ознакомиться с меню банкета можно в разделе Важно знать.
Театрализованная экскурсия по г. Великому Новгороду. Мастер-класс по росписи новогодних шаров
09:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Великий Новгород.
Театрализованная экскурсия по г. Великому Новгороду, первой столице Древней Руси с посадником Сбыслáвом, или посадницей Евфимией, Феофанией и Агафьей Мелисентовной.
Послушаете предания стародавние и сказания летописные.
Совершите незабываемое путешествие в новгородское Средневековье!
Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны – Новгородского кремля, считающегося самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля.
Полюбуетесь величественным, намоленным Софийским собором (внешний осмотр), это самый древний храм России. Атмосферное место, которое должен увидеть каждый! Узнаете тайну Магдебургских ворот. Увидите знаменитый памятник «Тысячелетие России».
Пройдете на Торговую сторону на Ярославово Дворище, где узнаете о легендарном Новгородском Вече, которое собиралось у Никольского собора 12 века (внешний осмотр), и особенностях местной торговли.
Обед в кафе города.
Посещение мастерской елочной игрушки «Рождественское яблоко» с шоу от стеклодува и мастер-классом по росписи стеклянной игрушки.
В программе:
- знакомство с историей появления первых стеклянных игрушек;
- посещение цеха стеклодувов. Мастер продемонстрирует виртуозное владение ремеслом, своими глазами увидите, как в пламени огня трубка заготовка превращается в шар или игрушку;
- посещение мастерской художников: увидите, как изящными и тонкими взмахами кисти создаётся неповторимый рисунок;
- мастер-класс по росписи новогодних шаров.
Свободное время на посещение сувенирной лавки, где можно приобрести елочные игрушки и игрушки заготовки для росписи и продолжить расписывать игрушки у себя дома.
Возвращение в отель.
Праздничный ужин в ресторане гостиницы.
Ознакомиться с меню ужина можно в разделе Важно знать.
Валдай и Вышний Волочек
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Валдай известен развитым кузнечным и литейным делом: изготовлением знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков.
Благодаря своей уникальной форме они издают тот самый малиновый звон, прославивший их на весь мир.
Посещение Музея колоколов, отличие которого в том, что экспонаты можно не только смотреть, но и главное – слушать.
Посещение Иверского мужского монастыря (осмотр архитектуры), особой достопримечательности Валдая, расположенной на одном из островов Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Вышний Волочек.
Путевая обзорная экскурсия.
Вышний Волочек — «Тверская Венеция» — славится системой каналов, входящей в состав водного пути, связывающей Каспийское и Балтийское моря. Благодаря этому в 19 веке Вышний Волочек был крупнейшим городом Тверской губернии.
Но и в наши дни он привлекает путешественников. Исторический центр богат на архитектурные и культурные памятники, достойные внимания: Казанский женский монастырь и Богоявленский собор, набережные каналов.
Отправление в г. Москву.
22:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Валдае.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Амакс Валдайские зори 3*
|40 990
|6 000
Скидка на дополнительное место – 6 700 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница Валдайские зори
Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Новогодний банкет
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Меню новогоднего банкета в отеле АМАКС Валдайские зори 3*
Меню новогоднего банкета.
Холодные закуски:
- Мясное ассорти 1/75/1 (ветчина, язык говяжий, карбонад, оливки, зелень).
- «Рыбное плато» 1/25/5/3/2 (форель слабой соли, масло, оливки, лимон и зелень).
- Закуска «Русская застольная» 1/50 (маринованные помидоры, капуста квашеная, огурцы соленые, грибы маринованные, маринованный перец).
- Сырное ассорти 1/10/10/10/10/5/5 (сыр «Российский», пармезан, сыр «косичка», брынза, виноград, мёд).
- Овощное ассорти 1/20/20/10/5 (огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень).
Ветчинные рулетики 1/25 (ветчина, сыр, майонез).
- Баклажанный рулетик 1/25.
Салаты:
- «Дар Валдая» 1/100 (картофель, консервы рыбные, яблоко, яйцо, сыр, майонез).
- Салат «Цезарь» с курицей 1/180 (салат «Айсберг», куриное филе, помидоры, соус «Цезарь», сыр пармезан).
Горячее (на выбор):
- Свинина «По-купечески» 1/180 (свинина карбонад, сыр, помидоры, майонез).
- Горбуша запеченая с сыром и грибами 1/150.
- Куриная отбивная со свежими овощами 1/180/50 (филе куриное, помидоры, огурцы свежие, зелень).
- Запеченый картофель 1/150.
- Отварные овощи 1/150 (морковь, цветная капуста, брокколи, болгарский перец).
Десерты:
- Фруктовая ваза 1/200 (мандарины, виноград).
- Пирожное «Новогоднее» 1/80.
Напитки:
- Морс клюквенный 1/300.
- Вода с лимоном 1/300.
- Шампанское 1/150.
- Водка 1/100.
- Вино в ассортименте 1/250.
Свой алкоголь возможен (пробковый сбор 300р/чел.)
Хлебная корзина из черного и белого хлеба 1/60.
Детское меню.
- Салат «Новогодний» 1/150 (курица, ветчина, сыр, корнишоны, картофель, яйцо, майонез).
- Овощная нарезка 1/20/30/15 (огурцы, помидоры, перец).
- Мясная нарезка 1/20/15/25 (ветчина, полукопченая колбаса, куриный рулет).
- Наггетсы 1/120 (куриное филе, яйцо, панировочные сухари).
- Картофель фри с кетчупом 1/100/20.
- Пирожное «Новогоднее» 1/80.
- Молочный коктейль 1/200.
- Морс 1/250.
- Сладкий подарок от Деда Мороза.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Меню новогоднего ужина 1 января
Закуски:
- Сырно-ветчинная закуска 1/15/30.
- Рулетик ветчинный 1/20.
- Селедка с картофелем 1/50/50/10.
- Овощная нарезка 1/50.
Горячая закуска:
- Жульен с курицей и грибами 1/100.
Салаты:
- Купеческий 1/210.
- Казанова в тарталетке 1/30.
Горячее:
- Куриная грудка под сыром 1/150.
- Запеченный картофель 1/150.
Десерт:
- Фруктовая тарелка 1/100 (мандарин и виноград).
Напитки:
- Вино на выбор (18+) 1/300.
- Молочный коктейль (детям) 1/150.
- Морс клюквенный 1/200.
Хлебная корзина 1/60.