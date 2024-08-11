Туры на новогодние праздники 2025 в Великом Новгороде

Найдено 4 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Великом Новгороде, цены от 13 900 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Праздничный тур «Новый 2025 год в Великом Новгороде»
На автобусе
скидка
0%
3 отзыва
3 дня
Праздничный тур «Новый 2025 год в Великом Новгороде»
Начало: Санкт-Петербург
«В Новогодние праздники Великий Новгород невероятно красиво украшен»
31 дек в 10:00
от 2200021 900 за человека
Новогоднее путешествие в Великий Новгород
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
2 дня
Новогоднее путешествие в Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Новогодняя театрализованная программа по кремлю и Ярославу дворищу»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 1500013 900 за человека
Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
Начало: Великий Новгород
«Отправляемся в новогодние приключения по Новгородской земле»
29 дек в 10:00
от 17 107 за человека
Новый год в Великом Новгороде. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
скидка
8%
3 отзыва
3 дня
Новый год в Великом Новгороде. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Празднование Нового года в Великом Новгороде – это незабываемые впечатления»
31 дек в 10:00
от 3600033 190 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Новый год в Великом Новгороде. Автобусный тур из Москвы
    Общее впечатление отличное! Экскурсовод Елена просто супер. Переезды из города в город не казались утомительными, Елена не давала заскучать, рассказывала
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    много, увлекательно. Ночевали в отеле под Ярославлем, не в городе, до магазина или в город на такси или на автобусе. Не понравилась организация в Костроме. Провели больше часа в музее Льна, где 5 минут представление на тему льна, а остальное время в магазине одежды из льна при музее!!!! Мне например не надо ничего! Рядом с музеем ничего нет, даже продуктового магазина, воды купить, простояла на улице. А свободного времени в Костроме потом 15 мину!!! Питание. В Переславле и Костроме в приличных ресторанчиках, вкусно. А в Суздале как-то скудно и не очень вкусно, гречка очень сорная.

  • А
    Анастасия
    10 августа 2024
    Новый год в Великом Новгороде. Автобусный тур из Москвы
    Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
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    Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍 Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Новый год в Великом Новгороде. Автобусный тур из Москвы
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Праздничный тур «Новый 2025 год в Великом Новгороде»
    Большое спасибо за хорошую организацию тура. Очень интересная, насыщенная событиями программа. Замечательные местные экскурсоводы, умеют увлекательно рассказать свои истории. Восхищают
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    люди, которые жили и живут на этой земле. Не хватило фольклорных выступлений. Хотелось бы послушать какой-нибудь народный хор. Очень запомнились экскурсии в заповедник и пещеры в Голубино. Я теперь всем знакомым буду рекомендовать путешествие в Архангельскую область.

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Праздничный тур «Новый 2025 год в Великом Новгороде»
    Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои обязанности, все объясняла. Понравились
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    гостиницы и питание. Мы докупали обеды, очень правильное решение, так было гораздо удобнее, особенно понравился поморский обед в ресторане Поморский. Транспорт тоже был хороший, удобный.

    Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои
  • Е
    Евхаритская
    23 июля 2024
    Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
    Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Праздничный тур «Новый 2025 год в Великом Новгороде»
    Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень качественный и интересный авторский
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    тур по всему Пермскому краю. Поездка принесла много открытий: древние монастыри, уникальные музеи, Пермский звериный стиль и деревянные боги, история солеварения и Строгановы на Урале и многое другое. Чудесная природа Пармы: непроходимые леса, несчетное количество рек, горы, ледяная пещера… Отели были достойные, завтраки и обеды вкусные, с элементами национальной кухни. В небольшой группе было комфортно, всё-таки в Пермский край едут бывалые туристы. Все впервые в жизни отведали свежеиспеченных пряников, сделанных самостоятельно по старинному рецепту. Большое спасибо Андрею Чурину, нашему великолепному гиду, и Венарису, нашему супер профессиональному водителю!

    Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень
  • З
    Зобнина
    15 мая 2024
    Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
    Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород Маловато времени свободного в Старой Руссе.
  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
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    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новогодние туры 2025»

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  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 4 тура от 13 900 до 33 190 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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