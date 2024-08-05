скидка
7%
2 дня
Новогоднее путешествие в Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Интерактивная программа в Витославлицах “Зимние забавы”»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 1500013 900₽ за человека
3 дня
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
«Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами»
29 дек в 10:00
от 12 467₽ за человека
4 дня
Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
Начало: Великий Новгород
«Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами»
29 дек в 10:00
от 17 107₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана5 августа 2024Большое спасибо за хорошую организацию тура. Очень интересная, насыщенная событиями программа. Замечательные местные экскурсоводы, умеют увлекательно рассказать свои истории. Восхищают
- ООльга23 июля 2024Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои обязанности, все объясняла. Понравились
- ЕЕвхаритская23 июля 2024Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
- ЕЕлена16 июля 2024Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень качественный и интересный авторский
- ЗЗобнина15 мая 2024Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород Маловато времени свободного в Старой Руссе.
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ААльбина9 января 2024Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
- ЛЛейсан5 января 2024Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Зимние»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 12 467 до 17 107 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Зимние», 9 ⭐ отзывов, цены от 12467₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь