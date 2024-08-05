Туры подходящие для зимних прогулок по Великому Новгороду

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Великом Новгороде, цены от 12 467 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новогоднее путешествие в Великий Новгород
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
2 дня
Новогоднее путешествие в Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Интерактивная программа в Витославлицах “Зимние забавы”»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 1500013 900 за человека
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
«Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами»
29 дек в 10:00
от 12 467 за человека
Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
Начало: Великий Новгород
«Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами»
29 дек в 10:00
от 17 107 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Новогоднее путешествие в Великий Новгород
    Большое спасибо за хорошую организацию тура. Очень интересная, насыщенная событиями программа. Замечательные местные экскурсоводы, умеют увлекательно рассказать свои истории. Восхищают
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    люди, которые жили и живут на этой земле. Не хватило фольклорных выступлений. Хотелось бы послушать какой-нибудь народный хор. Очень запомнились экскурсии в заповедник и пещеры в Голубино. Я теперь всем знакомым буду рекомендовать путешествие в Архангельскую область.

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Новогоднее путешествие в Великий Новгород
    Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои обязанности, все объясняла. Понравились
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    гостиницы и питание. Мы докупали обеды, очень правильное решение, так было гораздо удобнее, особенно понравился поморский обед в ресторане Поморский. Транспорт тоже был хороший, удобный.

    Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои
  • Е
    Евхаритская
    23 июля 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Новогоднее путешествие в Великий Новгород
    Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень качественный и интересный авторский
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    тур по всему Пермскому краю. Поездка принесла много открытий: древние монастыри, уникальные музеи, Пермский звериный стиль и деревянные боги, история солеварения и Строгановы на Урале и многое другое. Чудесная природа Пармы: непроходимые леса, несчетное количество рек, горы, ледяная пещера… Отели были достойные, завтраки и обеды вкусные, с элементами национальной кухни. В небольшой группе было комфортно, всё-таки в Пермский край едут бывалые туристы. Все впервые в жизни отведали свежеиспеченных пряников, сделанных самостоятельно по старинному рецепту. Большое спасибо Андрею Чурину, нашему великолепному гиду, и Венарису, нашему супер профессиональному водителю!

    Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень
  • З
    Зобнина
    15 мая 2024
    Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
    Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород Маловато времени свободного в Старой Руссе.
  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
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    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

  • А
    Альбина
    9 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно
  • Л
    Лейсан
    5 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится
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    в музее под открытым небом Витославлицы. Отличный интерактив 31.12.23 знакомства с новгородскими обычаями и диалектом! Никакой клюквы))) Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.

    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Зимние»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в августе 2024
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