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3 дня
Праздничный тур «Новый 2025 год в Великом Новгороде»
Начало: Санкт-Петербург
«В Новогодние праздники Великий Новгород невероятно красиво украшен»
31 дек в 10:00
от 2200021 900₽ за человека
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2 дня
Новогоднее путешествие в Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Новогодняя театрализованная программа по кремлю и Ярославу дворищу»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 1500013 900₽ за человека
4 дня
Жемчужина новгородского края. Праздничный новогодний тур
Начало: Великий Новгород
«Отправляемся в новогодние приключения по Новгородской земле»
29 дек в 10:00
от 17 107₽ за человека
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3 дня
Новый год в Великом Новгороде. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Празднование Нового года в Великом Новгороде – это незабываемые впечатления»
31 дек в 10:00
от 3600033 190₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена11 августа 2024Общее впечатление отличное! Экскурсовод Елена просто супер. Переезды из города в город не казались утомительными, Елена не давала заскучать, рассказывала
- ААнастасия10 августа 2024Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
- ЕЕлена8 августа 2024Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
- ССветлана5 августа 2024Большое спасибо за хорошую организацию тура. Очень интересная, насыщенная событиями программа. Замечательные местные экскурсоводы, умеют увлекательно рассказать свои истории. Восхищают
- ООльга23 июля 2024Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои обязанности, все объясняла. Понравились
- ЕЕвхаритская23 июля 2024Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
- ЕЕлена16 июля 2024Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень качественный и интересный авторский
- ЗЗобнина15 мая 2024Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород Маловато времени свободного в Старой Руссе.
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новогодние 2025»
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