Три жемчужины Новгородчины
Отправитесь в путешествие в город здравницу Достоевского – Старую Руссу, который запомнится не только уникальными памятниками одного из древнейших городов, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и ароматами.
А заключительной изюминкой тура станет живописный Валдай, со знаменитым Иверским монастырем и великолепной панорамой озера.
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Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).
11:00 Экскурсионная пешеходная программа:
- Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
- Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
- Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
- «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.
Грановитая (Владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
Свободное время в центре города.
Старая Русса
Завтрак в отеле.
08:00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км).
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия – Старая Русса – один из древнейших русских городов.
Памятники древнего зодчества:
- Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.);
- церковь Мины (XIV в.);
- Никольская церковь (XIV-XIX вв.);
- Троицкая церковь;
- Воскресенский собор (конец XVII в.)
Экскурсия по Дому-музею Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения.
Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
13:30 Обед.
Прогулка по курорту-парку.
Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Сладкая пауза.
В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.
Музей Усадьба Средневекового Рушанина.
Знакомство с процессом солеварения.
~17:30 Прибытие в Великий Новгород.
Завершение программы. Экскурсия в Валдай
Завтрак в отеле.
Внимание! 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи сдаем в камеру хранения отеля).
08:00 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км).
Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера.
Богатейшая из обителей своего времени.
Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Экскурсия в Музейно-Колокольный центр, в котором узнаете о тысячи редких подлинных артефактов.
Обед.
Прогулку по экотропе – по живописным местам Валдайского заповедника.
~17:30 Прибытие в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Гостиница/размещение
2-местное
(½ DBL)
Выс. сезон/ праздники
1-местное
(SNG)
Выс. сезон/ праздники
Доп. место (3-й в
стандартном номере
евро раскладушка)
Выс. сезон/ праздники
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG
На Прусской, центр
города (без завтрака/
утренний чай-кофе с
печеньем)
|11800 р. /11800 р.
|12100 р.
|–
|1900 р. /2200 р.
Садко 3* завтрак швед.
стол
|12300 р. /13200 р.
|13900 р. /14300 р.
|10900 р. /11000 р.
|1700 р. /2200 р.
Интурист 3* завтрак
швед. стол
|12000 р. /12900 р.
|13200 р. /14800 р.
|9800 р. /10100 р.
|2100 р. /2450 р.
Россия завтрак швед.
стол
|12600 р. /14100 р.
|16600 р. /18800 р.
|10800 р. /11300 р.
|2000 р. /2500 р.
Welcome Inn 3* швед.
стол
|13400 р. /14000 р.
|14600 р. /15200 р.
|10600 р. /10800 р.
|2200 р. /2400 р.
Волхов 4* завтрак швед.
стол
|15600 р. /16800 р.
|16600 р. /17400р.
|12000 р. /13600 р.
|3000 р. /3450 р.
Парк Инн 4* завтрак
швед. стол. В ст-ть входят
утренняя сауна, бассейн
|16000 р. /18100 р.
|20000 р. /22900 р.
|13400 р. /13900 р.
|3000 р. /3800 р.
*Праздничными датами считаются заезды: 29.04 – 1.05, 6.05 – 08.05, 10.06 – 12.06.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Отель «Интурист» 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.
Отель «АМАКС Россия» 3
Отель «АМАКС Россия» расположен в Великом Новгороде, менее чем в 1 км от центра Великого Новгорода и в 4,5 км от деревни Погорелец. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Гости могут взять напрокат велосипед и совершить прогулку по окрестностям.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен шкаф для одежды.
В гостинице «АМАКС Россия» предлагается завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.
Отель «Welcome inn» 3
Отель Welcome inn с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Великом Новгороде, в 1,6 км от Великого Новгорода. При комплексе также открыт ресторан, круглосуточная стойка регистрации и работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие смогут в отеле забронировать семейные номера.
В числе удобств — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме, гостиницы “На Прусской” – чай с печеньем)
- 2 обеда на выездных экскурсиях
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание на автоэкскурсии
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обед в Великом Новгороде – 700 руб. /чел.
- Ужины
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.