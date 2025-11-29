Вас ждет встреча с былинным Великим Новгородом:
Программа тура по дням
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы 07:06 № 42 и Спб 10:36 № 7001).Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак.
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края»(132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» — посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов.
Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.
Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык
11:30 Театрализованная новогодняя экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей),анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме.
Вы посетите: Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045-1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода.
Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья. Программа 3 часа.
Свободное время – подготовка к банкету.
Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане (за доп. плату). Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!
Экскурсия по Великому Новгороду
Обзорная экскурсия по городу. На автобусной экскурсии Вы узнаете историю Великого Новгорода. Проедете по улицам Софийской и Торговой сторон, посетите старый город и комплекс Ярославова дворища (древнего Торга).
Там вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории Торга и где располагался княжеский двор Ярослава Мудрого.
Программа 1,5 часа.
К истоку Волхова и сказочное Новогодье
Экскурсия с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря.
Во время экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице.
Сказочное Новогодье – праздничные, новогодние гуляния. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с любимыми с детства героями.
Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!
Программа 4 часа.
Старая Русса. Посещение дома-музея Ф.М. Достоевского
Завтрак. Расчетный час в гостинице 12:00 (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.).
Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб. оплата на месте).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2х-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
Пакет обеды
(4 обеда)
Пакет ужины
(4 ужина в отеле)
«Вишневый рояль» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|63266
|101538
|-
|2800
|-
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|68002
|92578
|-
|2800
|-
|Комфорт
|81100
|106700
«Волхов» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|47266
|51234
|37282
|2800
|3600
|Комфорт
|54000
|66600
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт или улучшенный
|39650
|41634
|31394
|2800
|2600
|Комфорт
|43000
|66600
«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|40610
|58786
|28322
|2800
|2800
|Комфорт
|44200
|64500
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения — 400 руб.
Пакет ужины нужно оплатить при покупке тура, а пакет обеды можно оплатить на месте.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Бианки
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Отель «Вишневый рояль»
Отель «Вишневый рояль» располагается на Торговой стороне Великого Новгорода недалеко от реки Волхов.
Номерной фонд отеля представлен разнообразными номерами, оснащёнными как двуспальными, так и двумя односпальными кроватями, комфортабельной мебелью и техникой. Интерьер выполнен в современном эргономичном дизайне. В номерах имеется просторная ванная комната. На территории отеля также работает Wi-Fi.
Отель располагает собственным рестораном, где гостям предоставляется завтрак по системе «Шведский стол».
В шаговой доступности от отеля находятся различные заведения и магазины. Рядом - Церковь апостола Филиппа, Славенская роща, а также река Волхов. Расстояние до железнодорожного вокзала «Новгород» составляет 3.1 км, до аэропорта «Пулково» - 187 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Личные расходы
- Новогодний банкет
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения — 400 руб.