Путешествие на Родину России. Новый год в Новгородской области

Путешествие на Родину России
Новогоднее путешествие в край колокольных звонов и озерных легенд! Валдай удивит музеем колоколов и величественным Иверским монастырем. Погружение в историю начинается с первых минут.

Вас ждет встреча с былинным Великим Новгородом:
прогулка с посадником, святыни Софийского собора и по желанию новогодний банкет с шоу-программой. А после — знакомство с сокровищами древних владык в Грановитой палате.

Завершится тур на старейшем курорте «Старая Русса», в гостях у Достоевского, и сказочными гуляниями с зимними забавами. Это путешествие, где история становится реальностью, а праздник — настоящей сказкой.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы 07:06 № 42 и Спб 10:36 № 7001).Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края»(132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» — посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов.

Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.

Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

2 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык

11:30 Театрализованная новогодняя экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей),анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме.

Вы посетите: Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045-1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода.

Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья. Программа 3 часа.

Свободное время – подготовка к банкету.

Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане (за доп. плату). Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!

3 день

Экскурсия по Великому Новгороду

Обзорная экскурсия по городу. На автобусной экскурсии Вы узнаете историю Великого Новгорода. Проедете по улицам Софийской и Торговой сторон, посетите старый город и комплекс Ярославова дворища (древнего Торга).

Там вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории Торга и где располагался княжеский двор Ярослава Мудрого.

Программа 1,5 часа.

4 день

К истоку Волхова и сказочное Новогодье

Экскурсия с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря.

Во время экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице.

Сказочное Новогодье – праздничные, новогодние гуляния. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с любимыми с детства героями.

Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!

Программа 4 часа.

5 день

Старая Русса. Посещение дома-музея Ф.М. Достоевского

Завтрак. Расчетный час в гостинице 12:00 (вещи в камеру хранения).

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.).

Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб. оплата на месте).

Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2х-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

Пакет обеды

(4 обеда)

Пакет ужины

(4 ужина в отеле)

«Вишневый рояль» 4*

Шведский стол

Стандарт63266101538-2800-

«Бианки» 4*

Шведский стол

Стандарт6800292578-2800-
Комфорт81100106700

«Волхов» 4*

Шведский стол

Стандарт47266512343728228003600
Комфорт5400066600

«Садко» 3*

Шведский стол

Стандарт или улучшенный39650416343139428002600
Комфорт4300066600

«Интурист» 3*

Шведский стол

Стандарт40610587862832228002800
Комфорт4420064500

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения — 400 руб.

Пакет ужины нужно оплатить при покупке тура, а пакет обеды можно оплатить на месте.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

4 ночи

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко

4 ночи

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница Интурист

4 ночи

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Бианки

4 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Отель «Вишневый рояль»

4 ночи

Отель «Вишневый рояль» располагается на Торговой стороне Великого Новгорода недалеко от реки Волхов.

Номерной фонд отеля представлен разнообразными номерами, оснащёнными как двуспальными, так и двумя односпальными кроватями, комфортабельной мебелью и техникой. Интерьер выполнен в современном эргономичном дизайне. В номерах имеется просторная ванная комната. На территории отеля также работает Wi-Fi.

Отель располагает собственным рестораном, где гостям предоставляется завтрак по системе «Шведский стол».

В шаговой доступности от отеля находятся различные заведения и магазины. Рядом - Церковь апостола Филиппа, Славенская роща, а также река Волхов. Расстояние до железнодорожного вокзала «Новгород» составляет 3.1 км, до аэропорта «Пулково» - 187 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
  • Личные расходы
  • Новогодний банкет
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения — 400 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

