1 день

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы 07:06 № 42 и Спб 10:36 № 7001).Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края»(132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» — посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов.

Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.

Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160