Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Описание тура
Узнаете тайну знаменитого валдайского колокольчика и вкус баранок. Также нас ждёт путешествие в Старую Руссу - старинный город на Великом водном пути "Из варяг в греки", где жители себя называли рушанами. Прогуляемся по императорской здравнице сродни немецкой в Баден-Бадене.
Программа
1 день
6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
2 день
Завтрак в отеле.
08:00 - 08:30 Отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки".
11:00 Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).
Обед в кафе города.
Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
17:00 Возвращение в Велкиий Новгород.
3 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
08:00 - 08:30 Отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), информация во время пути. Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Обед в кафе города.
Посещение Колокольного центра с экскурсией "Тайны валдайских колоколов". Валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки.
Возвращение в Великий Новгород.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великий Новгород
- Новгородский Кремль
- Новгородский Софийский собор
- Комплекс Ярославово дворище
- Старая Русса
- Дом-музей Ф. М. Достоевского
- Никольская церковь
- Валдай
- Колокольный центр
Что включено
- Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
- Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 3 завтрака (шведский стол) в отеле 2 обеда на выездных экскурсиях Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
- Обед в первый день тура и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы