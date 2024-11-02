Три жемчужины Новгородчины (3 дня)

Три жемчужины Новгородчины
Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)

Описание тура

Приглашаем вас в путешествие по трём городам: Великий Новгород, Валдай и Старая Русса. Вы прикоснетесь к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым. В путешествии по "государевой дороге" на Валдай, вашему взору откроется величественное озеро с обширными островами, на одном из которых стоит Иверский монастырь, построенный по подобию обители на Афоне.
Узнаете тайну знаменитого валдайского колокольчика и вкус баранок. Также нас ждёт путешествие в Старую Руссу - старинный город на Великом водном пути "Из варяг в греки", где жители себя называли рушанами. Прогуляемся по императорской здравнице сродни немецкой в Баден-Бадене.

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле.

08:00 - 08:30 Отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки".

11:00 Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).

Обед в кафе города.

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.

17:00 Возвращение в Велкиий Новгород.

3 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:00 - 08:30 Отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), информация во время пути. Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

Обед в кафе города.

Посещение Колокольного центра с экскурсией "Тайны валдайских колоколов". Валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки.

Возвращение в Великий Новгород.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великий Новгород
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Старая Русса
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Никольская церковь
  • Валдай
  • Колокольный центр
Что включено
  • Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
  • Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 3 завтрака (шведский стол) в отеле 2 обеда на выездных экскурсиях Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
  • Обед в первый день тура и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 06:20
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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