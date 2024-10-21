Необычные туры по Великому Новгороду

Найдено 4 тура в категории «Необычные» в Великом Новгороде, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Перезагрузка в Новгородской деревне
На машине
3 дня
Перезагрузка в Новгородской деревне
Начало: Мы можем забрать вас из любой локации В. Новгорода
Завтра в 10:30
22 окт в 10:30
45 000 за всё до 4 чел.
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
1 день 8 часов
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
Расписание: Суббота в 06:20
15 900 за человека
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
2 дня 8 часов
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
Расписание: Пятница в 06:20
25 800 за человека
Крепости Северо-Запада (3 дня)
2 дня 8 часов
Крепости Северо-Запада (3 дня)
Расписание: Пятница в 06:20
20 550 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Перезагрузка в Новгородской деревне
  2. Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
  3. Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
  4. Крепости Северо-Запада (3 дня)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Необычные" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 45 000.
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