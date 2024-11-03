Вечно новый и старый города (3 дня)

Вечно новый и старый города
Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Вечно новый и старый города (3 дня)
Вечно новый и старый города (3 дня)
Вечно новый и старый города (3 дня)

Описание тура

Приглашаем вас прикоснуться к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым. Вместе с нами вы узнаете историю купца Садко у берегов легендарного Ильмень-озера. Побываете в первом православном монастыре и узнаете о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом "Витославлицы".

Старинный город на Великом водном пути "Из варяг в греки", где жители себя называли рушанами и варили соль, известен как родовое гнездо Ф. М. Достоевского. Именно здесь находится его единственная недвижимость, которую он приобрел для своей семьи и где написал роман "Братья Карамазовы".

Город-курорт известен как императорская здравница сродни немецкой в Баден-Бадене. А также узнаем, сколь ценна была соль в средние века, попробуем на вкус соль и сахар Старорусской земли.

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле.

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

3 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:00 - 08:30 Сбор гостей. Отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки".

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).

Обед в кафе города.

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды.

Возвращение в Великий Новгород.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Монастырь Георгия Победоносца
  • Чудесная деревня "Витославлицы"
  • Старая Русса
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Мины
Что включено
  • Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
  • Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 3 завтрака (шведский стол) в отеле Обед на выездной экскурсии в третий день тура Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
  • 2 обеда и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 06:20
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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