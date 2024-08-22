Туры по Старому городу в Великом Новгороде

Найдено 3 тура в категории «Старый город» в Великом Новгороде, цены от 12 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
«11:00 2-часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона»
25 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
от 12 200 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
«11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона»
28 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 12 900 за человека
Вечно новый и старый города (3 дня)
2 дня 8 часов
Вечно новый и старый города (3 дня)
«Старинный город на Великом водном пути "Из варяг в греки", где жители себя называли рушанами и варили соль, известен как родовое гнездо Ф»
Расписание: Пятница в 06:20
22 600 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старый город»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
  2. Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
  3. Вечно новый и старый города (3 дня)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Старый город" можно забронировать 3 тура от 12 200 до 22 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Мы предлагаем посетить тур по Старому городу в Великом Новгороде с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас тур уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам