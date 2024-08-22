3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
«11:00 2-часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона»
25 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
от 12 200₽ за человека
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
«11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона»
28 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 12 900₽ за человека
2 дня 8 часов
Вечно новый и старый города (3 дня)
«Старинный город на Великом водном пути "Из варяг в греки", где жители себя называли рушанами и варили соль, известен как родовое гнездо Ф»
Расписание: Пятница в 06:20
22 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старый город»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Старый город" можно забронировать 3 тура от 12 200 до 22 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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