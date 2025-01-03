Великий гость. Великий Новгород (2 дня)

Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)

Описание тура

Приглашаем вас на классическую программу с посещением самых значимых достопримечательностей города. Удачный вариант для первого знакомства с Великим Новгородом!

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Монастырь Георгия Победоносца
  • Чудесная деревня "Витославлицы"
Что включено
  • Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
  • Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

Можно с детьмиОбзорныеИстория и культураВсе туры

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