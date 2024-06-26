Обзорные и познавательные туры Великого Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Великом Новгороде, цены от 8 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
🚌 На автобусе
скидка
50%
1 отзыв
2 дня
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
«По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия»
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
169008 450 за человека
Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
🚌 На автобусе
3 дня
Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
Побывать в Новгородском кремле и познакомиться с достопримечательностями Пскова, Изборска и Печор
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
«По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия»
19 июля в 08:00
2 авг в 08:00
22 708 за человека
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
1 день 8 часов
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
«Удачный вариант для первого знакомства с Великим Новгородом»
Расписание: Суббота в 06:20
11 800 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
  2. Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
  3. Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Старый город
  4. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в июле 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 8 450 до 22 708 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Великого Новгорода нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Великом Новгороде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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