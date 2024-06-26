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Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
«По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия»
19 июля в 08:00
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169008 450₽ за человека
3 дня
Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
Побывать в Новгородском кремле и познакомиться с достопримечательностями Пскова, Изборска и Печор
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
«По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия»
19 июля в 08:00
2 авг в 08:00
22 708₽ за человека
1 день 8 часов
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
«Удачный вариант для первого знакомства с Великим Новгородом»
Расписание: Суббота в 06:20
11 800₽ за человека
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- ССветлана26 июня 2024Путешествие понравилось. Спасибо. Когда буду готова морально и физически к новым впечатлениям, непременно обращусь к вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Обзорные»
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