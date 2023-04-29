1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

11:00 Экскурсионная пешеходная программа:

Детинец – «каменная летопись Новгорода»;

Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;

Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;

«Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

Свободное время в центре города.