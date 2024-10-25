Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)

Здесь живёт душа славян
Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)

Описание тура

Неудивительно, что один из древнейших городов России Великий Новгород хранит множество тайн, но эти тайны окутаны загадочным и непроницаемым покровом человеческой природы. Удивительные истории любви викинга Харальда и княгини Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополняют впечатление от соприкосновения с историческими местами.

Монастырь, духовный центр Новгорода, рассказывает о таких великих старцах, как Варлаам Кутинский, Антоний Римлянин и Иоанн, летавший в Иерусалим на беседке. Вы убедитесь, что мифы и легенды зародились не в фантазиях, а в реальной обстановке, и что у наших героев были реальные архетипы.

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени. Легенда об иконе Николе Мирликийского и чудесном исцелении князя Мстислава. Легенда любви викинга Харальда и Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого. История о пире в доме Марфы-посадницы и старце Зосиме Соловецком.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее).

15.00 Пешеходная экскурсия с посещением Кремля. Легенда об Антонии Римлянине, о богатом купце новгородском Садко, о жестокосердном царе Иване Грозном, юродивых Федоре и Николке Кочанове, которые бежали по Волхову как по суше, об Ивашке Швале – откуда пошло такое слово и что оно обозначает. Почему не замерзает вода у моста горбатого в лютые морозы?

16:00 Время проверить свою смелость и знания в квесте "Раскопки": Земля Новгорода таит в себе множество страшных тайн и чудовищных загадок. При церквях, которые стояли в городе на каждом шагу, всегда были кладбища, много кладбищ… Новгородцы и поныне живут в окружении своих мертвецов. Не все покойники миролюбивы по отношению к живым, многие из них покинули этот мир не по своей воле. Колесование, четвертование, отрубание голов практиковалось наряду с повешением, варением в смоле и сажанием на кол.

17:30 Свободное время.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

11:00 4-х часовая автоэкскурсионная программа: Поле Великанов - Волотово поле. Это место окутано множеством легенд и загадок. Неясно и происхождение самого названия поля. По одной версии Болотами в древности называли великанов, по другой — это искаженное имя скотьего бога Белеса.

Хутынский монастырь. Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам, победивший нечисть и творивший чудеса.

Посещение Рождественского кладбища, где похоронены знаменитые личности и где вечный покой и уединение, напоминающее нам о бренности жизни и логичном ее завершении. На примере одного из древнейших кладбищ участники экскурсии узнают об эволюции городской погребальной культуры.

Чудеса Антониева монастыря и его основателя Антония Римлянина, который приплыл в Новгород на камне по реке Волхов, да и остался здесь. Сама его жизнь окутана легендами, а верить или нет - уже решать вам.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Хутынский монастырь
  • Рождественское кладбище
  • Монастырь Антония Римлянина
Что включено
  • Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
  • Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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