1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени. Легенда об иконе Николе Мирликийского и чудесном исцелении князя Мстислава. Легенда любви викинга Харальда и Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого. История о пире в доме Марфы-посадницы и старце Зосиме Соловецком.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее).

15.00 Пешеходная экскурсия с посещением Кремля. Легенда об Антонии Римлянине, о богатом купце новгородском Садко, о жестокосердном царе Иване Грозном, юродивых Федоре и Николке Кочанове, которые бежали по Волхову как по суше, об Ивашке Швале – откуда пошло такое слово и что оно обозначает. Почему не замерзает вода у моста горбатого в лютые морозы?

16:00 Время проверить свою смелость и знания в квесте "Раскопки": Земля Новгорода таит в себе множество страшных тайн и чудовищных загадок. При церквях, которые стояли в городе на каждом шагу, всегда были кладбища, много кладбищ… Новгородцы и поныне живут в окружении своих мертвецов. Не все покойники миролюбивы по отношению к живым, многие из них покинули этот мир не по своей воле. Колесование, четвертование, отрубание голов практиковалось наряду с повешением, варением в смоле и сажанием на кол.

17:30 Свободное время.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

11:00 4-х часовая автоэкскурсионная программа: Поле Великанов - Волотово поле. Это место окутано множеством легенд и загадок. Неясно и происхождение самого названия поля. По одной версии Болотами в древности называли великанов, по другой — это искаженное имя скотьего бога Белеса.

Хутынский монастырь. Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам, победивший нечисть и творивший чудеса.

Посещение Рождественского кладбища, где похоронены знаменитые личности и где вечный покой и уединение, напоминающее нам о бренности жизни и логичном ее завершении. На примере одного из древнейших кладбищ участники экскурсии узнают об эволюции городской погребальной культуры.

Чудеса Антониева монастыря и его основателя Антония Римлянина, который приплыл в Новгород на камне по реке Волхов, да и остался здесь. Сама его жизнь окутана легендами, а верить или нет - уже решать вам.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.