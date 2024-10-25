Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Описание тура
Неудивительно, что один из древнейших городов России Великий Новгород хранит множество тайн, но эти тайны окутаны загадочным и непроницаемым покровом человеческой природы. Удивительные истории любви викинга Харальда и княгини Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополняют впечатление от соприкосновения с историческими местами.
Монастырь, духовный центр Новгорода, рассказывает о таких великих старцах, как Варлаам Кутинский, Антоний Римлянин и Иоанн, летавший в Иерусалим на беседке. Вы убедитесь, что мифы и легенды зародились не в фантазиях, а в реальной обстановке, и что у наших героев были реальные архетипы.
Программа
1 день
6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени. Легенда об иконе Николе Мирликийского и чудесном исцелении князя Мстислава. Легенда любви викинга Харальда и Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого. История о пире в доме Марфы-посадницы и старце Зосиме Соловецком.
Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее).
15.00 Пешеходная экскурсия с посещением Кремля. Легенда об Антонии Римлянине, о богатом купце новгородском Садко, о жестокосердном царе Иване Грозном, юродивых Федоре и Николке Кочанове, которые бежали по Волхову как по суше, об Ивашке Швале – откуда пошло такое слово и что оно обозначает. Почему не замерзает вода у моста горбатого в лютые морозы?
16:00 Время проверить свою смелость и знания в квесте "Раскопки": Земля Новгорода таит в себе множество страшных тайн и чудовищных загадок. При церквях, которые стояли в городе на каждом шагу, всегда были кладбища, много кладбищ… Новгородцы и поныне живут в окружении своих мертвецов. Не все покойники миролюбивы по отношению к живым, многие из них покинули этот мир не по своей воле. Колесование, четвертование, отрубание голов практиковалось наряду с повешением, варением в смоле и сажанием на кол.
17:30 Свободное время.
2 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
11:00 4-х часовая автоэкскурсионная программа: Поле Великанов - Волотово поле. Это место окутано множеством легенд и загадок. Неясно и происхождение самого названия поля. По одной версии Болотами в древности называли великанов, по другой — это искаженное имя скотьего бога Белеса.
Хутынский монастырь. Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам, победивший нечисть и творивший чудеса.
Посещение Рождественского кладбища, где похоронены знаменитые личности и где вечный покой и уединение, напоминающее нам о бренности жизни и логичном ее завершении. На примере одного из древнейших кладбищ участники экскурсии узнают об эволюции городской погребальной культуры.
Чудеса Антониева монастыря и его основателя Антония Римлянина, который приплыл в Новгород на камне по реке Волхов, да и остался здесь. Сама его жизнь окутана легендами, а верить или нет - уже решать вам.
Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Кремль
- Новгородский Софийский собор
- Комплекс Ярославово дворище
- Хутынский монастырь
- Рождественское кладбище
- Монастырь Антония Римлянина
Что включено
- Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
- Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
- Обеды и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы